GW Instek stellt komplettes intelligentes Messportfolio vor, um die industrielle Prüfung der nächsten Generation zu beschleunigen

Als Reaktion auf den weltweiten Anstieg der industriellen Automatisierung und der intelligenten Fertigung hat sich die Präzisionsdatenerfassung zu einer entscheidenden Voraussetzung für die Optimierung der Produktionseffizienz entwickelt. GW Instek, ein zuverlässiger Name im Bereich der Prüf- und Messinstrumente, hat seine neueste Innovationswelle mit dem Flaggschiff GDM-9061 Digitalmultimeter, dem vielseitigen DAQ-9600 Datenerfassungssystem und der erweiterten GDM-9000-Serie – bestehend aus fünf Modellen – vorgestellt: GDM-9041, 9042, 9052, 9060 und 9061.

Diese Lösungen wurden strategisch entwickelt, um Branchen wie Halbleiter, Elektrofahrzeuge (EVs) sowie Hersteller von KI-Servern dabei zu unterstützen, die Testzeit um bis zu 50 % zu verkürzen und die Produktionskosten direkt zu senken. Gemeinsam bieten diese Markteinführungen ein nahtloses und skalierbares Ökosystem intelligenter Messwerkzeuge, die für die industrielle Inspektion, die Laborforschung und -entwicklung sowie die Produktionsautomatisierung entwickelt wurden – eine Reise, die GW Instek „vom Samen zum Baum" nennt.

DAQ-9600: Skalierbare modulare Architektur für präzise Datenerfassung

Das DAQ-9600 ist das Flaggschiff von GW Instek und unterstützt sieben austauschbare Module (DAQ-900/901/903/904/907/908/909). Neben der Funktion als High-Density-Schaltkarte ermöglicht sie eine flexible Konfiguration mit Spannungs-, Temperatur-, Feuchtigkeits- und anderen Sensormodulen. Mit der Unterstützung von bis zu 120 Messkanälen (mit DAQ-903) ermöglicht das modulare Design Ingenieuren die Durchführung von Batteriepack-Tests mit allen Parametern – einschließlich Temperatur, Spannung und Impedanz – mit einem einzigen integrierten System.

Im Vergleich zu konventionellen Lösungen mit mehreren kaskadierten Geräten reduziert der DAQ-9600 die Einrichtungszeit und die Beschaffungskosten erheblich, wodurch er sich besonders für Automobilproduktionslinien eignet, die häufige Umrüstungen sowie einen hohen Durchsatz erfordern.

Da die Fähigkeit zur 300 V Spannungsmessung, die dem Industriestandard entspricht, für moderne Hochspannungsnetzteile und Batteriemodule nicht mehr ausreicht, bietet GW Insteks DAQ-909-Modul den doppelten Bereich und unterstützt DC 600 V / AC 400 V, wodurch die Anforderungen solcher Hochspannungsanwendungen effektiv erfüllt werden.

Das DAQ-9600 verfügt über ein 4,3-Zoll-Farbdisplay, 6,5-stellige Auflösung sowie 0,0035 % Gleichspannungsgenauigkeit und bietet ein modulares Erweiterungsdesign mit drei Steckplätzen, das den wachsenden Anforderungen moderner Ingenieurteams, die sowohl hohe Präzision als auch Betriebseffizienz benötigen, gerecht wird.

Baureihe GDM-9000: Neudefinition des Wertes von Digitalmultimetern

Die neu auf den Markt gebrachten Digitalmultimeter GDM-9041, 9042, 9052, 9060 und 9061 decken einen umfassenden Anwendungsbereich ab, der von grundlegenden elektrischen Prüfungen bis hin zu fortgeschrittenen F&E-Anforderungen reicht. Das Flaggschiff, GDM-9061, bietet eine Auflösung von 6,5 Stellen und eine branchenführende Gleichspannungsgenauigkeit von 0,0035 % (GDM-9060: 0,0075 %), mit einer maximalen Messgeschwindigkeit von 10 000 Messwerten pro Sekunde. Dadurch können statische Parameterscans von Leistungskomponenten innerhalb von Sekunden durchgeführt werden – mit einer mehr als zehnmal höheren Effizienz als bei herkömmlichen Multimetern und einer erheblichen Verkürzung der Validierungszyklen in der Halbleiterindustrie. Die Serie hebt sich von der Konkurrenz ab und verfügt über ein Dual-Display-Design, das gleichzeitig Spannungs- und Stromwerte anzeigt.

Für Einsteiger sind Modelle wie GDM-9052 und 904x mit einer KI-gesteuerten intelligenten Messfunktion ausgestattet, die automatisch Signaltypen erkennt und den passenden Messmodus auswählt. Dies verhindert nicht nur, dass das Gerät durch falsche Einstellungen beschädigt wird, sondern erhöht auch die Benutzerfreundlichkeit für neue Anwender, was die Komplexität der Bedienung und den Zeitaufwand erheblich reduziert.

Nachgewiesene Erfolge im asiatisch-pazifischen Raum

Das DAQ-9600 hat sich in den Schlüsselsektoren des asiatisch-pazifischen Raums schnell durchgesetzt und ist in der Branche für seine Leistung, Flexibilität sowie den lokal angepassten Support anerkannt. Zu den erfolgreichen Einsätzen gehören:

Analyse der thermischen Effizienz von KI-Servern

Thermische Rampentests für KI-Server-Netzteile

Impedanzverschiebungen in Leiterplatten unter mechanischer Belastung

Kalibrierung von Kammern mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Überwachung von Halbleiterprozessen

Batterieprüfung und ATE-Integration

Diese Anwendungen unterstreichen die Anpassungsfähigkeit des DAQ-9600 in wachstumsstarken, hochpräzisen Bereichen.

Überbrückung der Lücke zwischen Benchtop und Systemintegration

GW Instek unterstreicht, dass die Erweiterung dieses Produktökosystems eine kritische Lücke zwischen traditionellen Tischgeräten (z. B. GDM-9000-Serie) und skalierbaren Lösungen auf Systemebene (DAQ-Systeme) schließt. Dies ermöglicht einen wirklich nahtlosen Übergang von der Laborforschung zur Automatisierung bei der Produktion.

„In dieser Ära, die durch das Streben nach Geschwindigkeit und Genauigkeit gekennzeichnet ist, setzt GW Instek einen neuen Maßstab für intelligente Messungen", sagte ein Unternehmenssprecher. „Wir laden unsere Partner und Anwender ein, diesen Sprung – vom DMM zum DAQ – zu erleben sowie neu zu definieren, was Präzision und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen bedeuten können. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der intelligenten Prüf- und Messtechnik – vom Prüfstand bis hin zum großtechnischen Einsatz."

Informationen zu GW Instek

Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek), gegründet 1975 in Taiwan, ist ein weltweiter Anbieter von elektronischen Test- und Messinstrumenten. Mit einer Produktpalette, die Oszilloskope, Stromversorgungen, elektronische Lasten, Signalgeneratoren, LCR-Messgeräte und Sicherheitsprüfgeräte umfasst, bedient GW Instek Kunden in den Bereichen F&E, Bildung, Fertigung und Qualitätssicherung in mehr als 80 Ländern. Das Unternehmen ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Messlösungen, die Innovationen und hervorragende Produktionsleistungen weltweit unterstützen.

