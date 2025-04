EUROPA NEXT

Delete - Spurlos verschwinden: EUROPA NEXT veröffentlicht neuen Audio-Thriller von Markus B. Altmeyer - mit hochkarätigen Stimmen

Alle acht Folgen der ersten Staffel erscheinen am 25. April

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

"Delete - Spurlos verschwinden": EUROPA NEXT veröffentlicht neuen Audio-Thriller von Markus B. Altmeyer - mit hochkarätigen Stimmen

Alle acht Folgen der ersten Staffel erscheinen zeitgleich am 25. April

Der neue Audio-Thriller von EUROPA NEXT "Delete - Spurlos verschwinden" erscheint am 25. April. Das temporeiche Hörspiel mit dichter filmischer Erzählweise offenbart in zunächst acht Episoden die verschiedenen Schicksale gebrochener Menschen, die ein neues Leben anfangen wollen - oder müssen. Im Mittelpunkt steht Amanda Fox, die ihnen allen dabei hilft, auf "Delete" zu drücken (englisch für "löschen") und ihre alten Existenzen hinter sich zu lassen. Ihr erster "Delete" war ihr eigener.

Amanda Fox lässt Menschen verschwinden - mitten in Berlin. Menschen, die für immer untertauchen wollen. Weil sie von Stalkern oder brutalen Geldeintreibern verfolgt werden. Weil sie vor häuslicher Gewalt oder ihren Zuhältern fliehen wollen. Weil sie hoffen, mit einem neuen Leben auch eine neue Chance zu erhalten. Amanda organisiert für sie neue Identitäten, inszeniert Selbstmorde oder streut Gerüchte über "verschollene" Personen, verwischt Spuren und legt falsche Fährten, ob in der realen oder digitalen Welt.

Worauf es dabei ankommt, weiß niemand besser als sie - bevor Amanda nach Berlin kam, arbeitete sie als Zielfahnderin für die CIA. Doch die Schatten ihres alten Lebens holen sie immer wieder ein: Sie trifft folgenschwere Entscheidungen - und gerät selbst zunehmend ins Visier des LKA.

"Delete" ist eine hochwertig produzierte-Hörspielserie mit beeindruckender Kino-Atmosphäre, die an Blockbuster wie "Eraser", "Das Netz" oder die "Bourne"-Filmreihe erinnert. Die filmische Struktur kommt komplett ohne Erzählstimme oder erklärende Exposition aus. "Die eindringlichen Szenen und berühmten Stimmen ziehen die Hörer:innen direkt rein ins Geschehen; in die dunkelsten Ecken des Darknet und in die Realitäten von Menschen, die alles hinter sich lassen wollen", beschreibt es "Delete"-Redakteurin Hilla Fitzen. Hauptsprecherin Nana Spier zum Beispiel ist die deutsche Stimme von Hollywoodgrößen wie Drew Barrymore und Claire Danes. Daniela Hoffman synchronisiert schon seit 35 Jahren Julia Roberts. Und Luise Helms Stimme werden vor allem Fans von Scarlett Johannsen und Megan Fox sofort erkennen.

"Jede Folge taucht in eine neue Biografie ein und zeigt durch die Perspektive von Amandas Klient:innen deren existentielle Notwendigkeit, auf 'Delete' zu drücken", erklärt Hilla Fitzen. Doch das Schicksal der jeweiligen Episoden-Hauptfigur bleibt nicht auf eine einzelne Folge begrenzt. Denn stets entsteht für Amanda neuer Handlungsbedarf, um die neu erfundenen Leben am Laufen zu halten. Gleichzeitig wird die Sehnsucht danach, ihr eigenes "Delete" rückgängig zu machen, von Tag zu Tag größer ...

"Delete - Spurlos verschwinden" ist eine Thriller-Hörspielserie von Markus B. Altmeyer, der bereits für erfolgreiche TV-Reihen wie Wilsberg, Friesland oder Mordkommission Istanbul geschrieben hat. Regie führte Julia Ostrowski. "Delete" ist eine Produktion von Das Hörspielstudio Xberg und EUROPA Next.

Die erste Staffel mit acht Episoden erscheint am 25. April auf allen gängigen Streaming-Diensten. https://playde.link/deletePR

Link zum Video-Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zz_-qKPkrsM

Weitere Infos unter www.delete-thriller.de

Presseservice

Fotos der einzelnen Folgen-Cover finden Sie im EUROPA NEXT-Downloadbereich bei Kühl PR: https://www.kuehlpr.de/download/europa-next

Sprecher:innen (Hauptcast)

Amanda: Nana Spier

Mirko: Marius Clarén

Uwe: Gordon Piedesack

Svenja: Daniela Hoffmann

Franziska: Luise Helm

Tristan: Lukas von Horbatschewsky

Studioangaben

Buch & Idee: Markus B. Altmeyer

Redaktion: Hilla Fitzen und Julia Ostrowski

Regie: Julia Ostrowski

Aufnahmeleitung: Nina Steiger

Aufnahme: Ronja Fröhlich, Robert Lehnert, Stephan von Zedlitz, Bentje Stark und Jonas Knopf

Arrangement und Sounddesign: Ronja Fröhlich, Bentje Stark und Robert Lehnert

Geräuschemacher: Robert Lehnert

Produktionsleitung, Mischung und Titelmusik: Valentin Rövenstrunck

Hörspielmusik: Epidemic Sound

Artwork: DANGEROUS, Berlin

"Delete - Spurlos Verschwinden" - Folgenübersicht Staffel 1

1. Würde

2. Angst

3. Freiheit

4. Reue

5. Hoffnung

6. Sehnsucht

7. Identität

8. Moral

Über EUROPA NEXT

EUROPA NEXT steht für Spannung pur! Hochwertig produzierte Inhalte, die für alle ab 16 Jahren sind und diejenigen, die den Nervenkitzel brauchen. Thriller, Mystery, (Psycho-)Crime - dafür steht die 2022 gegründete Markenerweiterung des bekannten Hörspiellabels EUROPA. Wie auch die EUROPA Hörspiele zeichnen sich die EUROPA NEXT Produktionen durch verteilte Rollen, viele Geräusche und Atmosphäre sowie musikalische Untermalung aus. www.europa-next.de

Original-Content von: EUROPA NEXT, übermittelt durch news aktuell