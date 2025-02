Montrose Environmental Group gibt die Ernennung von Vincent Colman zum Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses bekannt

Montrose Environmental Group, Inc.

Montrose Environmental Group, Inc. (NYSE: MEG), ein globales Unternehmen für Umweltlösungen, gab die Ernennung von Vincent Colman zum Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses mit Wirkung vom 19. Februar 2025 bekannt.

„Die Aufnahme von Herrn Colman in unseren Vorstand spiegelt unser Engagement wider, führende Persönlichkeiten in ihren jeweiligen Bereichen zu gewinnen, die dem Unternehmen helfen können, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte Vijay Manthripragada, President und CEO der Montrose Environmental Group. „Sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Führungsentwicklung, Strategieentwicklung, Berichterstattung und Unternehmensführung wird für das Unternehmen eine enorme Bereicherung sein. Wir freuen uns, dass er unserem Verwaltungsrat beitritt, und sind gespannt auf den Einfluss, den er haben wird."

Herr Colman bringt außergewöhnliche Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen in den Vorstand ein, die er während seiner fast 40-jährigen Karriere bei PricewaterhouseCoopers (PwC), wo er mit zahlreichen börsennotierten Fortune-500-Unternehmen zusammenarbeitete, auf höchstem Niveau entwickelt hat. Seine Erfahrung ist von unschätzbarem Wert, wenn es um die Berichterstattung über öffentliche Unternehmen sowie die Führung in der Unternehmensstrategie und -entwicklung geht. Er bringt auch ein tiefes Verständnis dafür mit, wie ein Prüfungsausschuss mit dem Vorstand, der Geschäftsführung und den externen Prüfern zusammenarbeitet. Der Verwaltungsrat bestätigte, dass Herr Colman unabhängig und ein Finanzexperte des Prüfungsausschusses ist.

„Ich fühle mich geehrt, dem Verwaltungsrat von Montrose beizutreten und zu seiner Aufgabe beizutragen, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, und den Boden, der uns ernährt, zu schützen", sagte Herr Colman. „Im Laufe meiner Karriere habe ich aus erster Hand erfahren, wie strategische Finanzführung nachhaltiges Wachstum vorantreiben kann und ich freue mich darauf, diese Erfahrung einzusetzen, um die weitere Entwicklung von Montrose zu unterstützen. Der Einsatz des Unternehmens für Innovation und die Konzentration auf organisches Wachstum deckt sich mit meinem eigenen Glauben an die Schaffung langfristiger Werte und ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um die Zukunftsvision von Montrose voranzutreiben."

Herr Colman ist ein gefragter Redner für neue Governance-, Regulierungs- und Berufsfragen. Er ist ehemaliges Mitglied des Center for Audit Quality Executive Committee, des AICPA's Professional Practice Executive Committee, des FASB's Financial Accounting Standards Advisory Council und der PCAOB's Standing Advisory Group. Er erhielt seinen B.S. in Rechnungswesen, magna cum laude, von der St. John's University.

Montrose ist ein führendes Unternehmen für Umweltlösungen, das sich auf die Unterstützung von Unternehmen und Behörden bei der Bewältigung der Herausforderungen von heute sowie der Vorbereitung auf die Herausforderungen von morgen konzentriert. Mit rund 3400 Beschäftigten an mehr als 100 Standorten weltweit verbindet Montrose fundierte lokale Kenntnisse mit einem integrierten Ansatz für Design, Technik und Betrieb, der es Montrose ermöglicht, effektiv und effizient auf die einzigartigen Anforderungen jedes Projekts zu reagieren. Von umfassenden Luftmessungen und Labordienstleistungen bis hin zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Notfallmaßnahmen, Genehmigungen, Ingenieurleistungen und Sanierungsmaßnahmen bietet Montrose innovative und praktische Lösungen, mit denen seine Kundschaft ihre unmittelbaren Bedürfnisse erfüllen können – und der strategischen Entwicklung weit voraus sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.montrose-env.com.

