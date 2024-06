EMC-direct GmbH & Co. KG

EMC-direct auf der Intersolar 2024: Höchste Qualitätsstandards bei Kabelschutz, Befestigung und Werkzeugen

Dorsten (ots)

Solarprojekte können die Anforderungen an Betriebssicherheit, Ertrag und Wirtschaftlichkeit nur dann erfüllen, wenn hohe Standards bis zu jeder verwendeten Komponente gelten. EMC-direct legt an sein Sortiment höchste Qualitätsmaßstäbe an und beliefert die Branche mit einem intelligenten Mix UV-beständiger Produkte sowie maßgeschneiderter B2B-Servicepakete. Zur Intersolar 2024 (19. bis 21. Juni 2024) gibt das Unternehmen Einblicke in sein Gesamtportfolio und neueste Produktentwicklungen.

Qualität macht den Unterschied, wenn es um Kabelschutz und Befestigungslösungen geht. Deshalb bietet EMC-direct mit über 20 Jahren Erfahrung und Kompetenz hochwertige, UV-beständige Produkte, auf die jederzeit und dauerhaft Verlass ist - bei Freiflächenanlagen ebenso wie bei PV-Dachinstallationen. Zu den erfolgreichen Highlights im Sortiment zählen unter anderem die garantiert zehn Jahre UV-beständigen HPER®-Kabelbinder mit hoher Witterungsbeständigkeit und extrem hoher Zugkraft, Solar-Kantenclips sowie bis zu 20 Jahre UV-beständige Wellrohre für den oberirdischen oder unterirdischen Einsatz. Komponenten namhafter Partner wie Stäubli Connectors (u.a. die bewährten Original MC4 Stecker) runden das Solarsortiment optimal ab.

Premiere für neue Abisolierzange

Zusätzlich zu den Produkten benötigen Solar-Installateure selbstverständlich auch Qualitätswerkzeuge. Mit der Marke TOOLOVA® erfüllt EMC-direct diese Voraussetzungen. Zu den echten Multitalenten gehören die Crimpzangen TF Plus und TF Plus mini: Dank des patentierten Schnellwechselsystems ermöglichen sie einen schnellen Austausch der Crimp-Einsätze in wenigen Sekunden. Als Premiere zur Intersolar 2024 stellt EMC-direct eine neue Premium-Abisolierzange vor. Mit diesem Werkzeug lassen sich die Doppelisolierungen von Solarkabeln präzise absetzen - automatisch und selbsteinstellend, einfach und gleichermaßen sicher in der Handhabung.

Service für Solarprofis nach Maß

Die verlässlichen Servicepakete machen EMC-direct zum gefragten Partner der Branche bei zahlreichen Großprojekten. Namhafte Anbieter im Solaranlagenbau von Projektentwicklern bis zu Installationsunternehmen vertrauen der individuellen Betreuung sowie der leistungsstarken Logistik mit verlässlicher Baustellenbelieferung zum Wunschtermin. Ein weiterer nachhaltiger Vorteil: die Liefer- und Preissicherheit bei Abrufaufträgen mit bis zu 18 Monaten Laufzeit. Das Unternehmen erhält von seinen Kunden Spitzennoten für Qualität, Schnelligkeit, Kundenservice und Preis-/Leistung, wie eine aktuelle Zufriedenheitsbefragung bestätigt.

Gelebte Unternehmenswerte

Größter Anteilseigner der EMC-direct ist die CHAPTERS GROUP AG, eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen im europäischen Raum. Dazu sagt EMC-direct-Geschäftsführer Thaddäus Nagy: "Die CHAPTERS GROUP hat uns seit Beginn unserer gemeinsamen Reise in 2019 viel Vertrauen geschenkt und unternehmerische Freiheit gelassen. Die Art und Weise, wie wir bei der CHAPTERS GROUP unsere Werte tatsächlich leben, ist bemerkenswert. Wir sind sehr stolz, ein Teil dieser spannenden und wachstumsstarken Firmengruppe zu sein, und wissen den idealen Partner für langfristiges Wachstum an unserer Seite."

Umfassende Einblicke in das Gesamtportfolio bietet der Sortimentskatalog für Solar, der über info@emc-direct.de erhältlich ist.

