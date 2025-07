PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO AG knackt nächste Meilensteine auf dem Weg zur grünen Umsatz-Milliarde

Zug (ots)

Die Greentech-Schmiede PLAN-B NET ZERO AG meldet heute einen weiteren Durchbruch - die deutsche Tochter PLAN-B NET ZERO Energy GmbH steuert zielstrebig auf einen Jahresumsatz von EUR120m wiederkehrender Umsätze zu und setzt damit neue Maßstäbe im deutschen Energiemarkt.

Buy-&-Build trifft Smart-Energy-KI

Gegründet vor gut zwei Jahren vom jüngsten Energie-CEO der Schweiz, Bradley Mundt, verfolgt PLAN-B NET ZERO AG eine stringente Strategie. "Wir integrieren die komplette Wertschöpfungskette erneuerbarer Energien: von der Projektierung über den Betrieb bis zur Versorgung der Endkunden - beschleunigt durch unsere kostenoptimierende Smart-Energy-KI", so Mundt. "Entweder, wie bei der deutschen Strom-Tochter, mit organischem Wachstum aus eigener Kraft. Oder, wo immer sinnvoll, durch Beteiligungen an existierenden Unternehmen im Rahmen unserer Buy&Build-Strategie".

Das Greentech Startup positioniert sich als Vorreiter einer Energiewende, wie Verbraucher sie sich wünschen: kosten- und energieoptimiert bei größter Flexibilität und günstigem Preis.

PLAN B NET ZERO ENERGY baut daher schon heute an zukunftsweisenden Smart Home Lösungen und setzt auf durch KI-gesteuerten, kostenoptimierten Stromverbrauch durch Smart-Meter und Batteriespeicher. "Damit können Kunden Strom in günstigsten Zeiten speichern und dann verbrauchen, wenn es ihrem Bedarf entspricht," erklärt Bradley Mundt.

Vertrieb 4.0: Physisch, digital, effizient

Das Wachstum stützt sich dabei auf ein hybrides Vertriebsnetz mit über 3,000 Vertriebspartnern sowie einer Reihe digitaler Kanäle. Auch hier sorgen modernste KI-Prozesse - etwa im Customer-Care-Bereich - für minimale Kosten und maximale Skalierbarkeit.

Exzellente Marktbewertung

Dass das Konzept aufgeht, bestätigt unter anderem das unabhängige Verbraucherportal Cheapenergy24.de: Dort erzielt PLAN-B NET ZERO ENERGY Bestnoten in Nachhaltigkeit, Service und Preis und positioniert sich damit als Premium-Anbieter im Greentech-Segment.

"Wir blicken auf den umsatzstärksten Monat unserer Unternehmensgeschichte zurück", resümiert CEO Bradley Mundt. "Das zeigt, dass Deutschlands Energiekunden bereit sind, die Energiewende aktiv mitzutragen - und PLAN-B NET ZERO liefert die Lösungen dazu."

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

Original-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuell