METLEN tätigt neue Großinvestitionen in den Bereichen Bergbau, Metallurgie und Industrie in Höhe von 295,5 Millionen Euro

Entwicklung einer integrierten Produktionslinie für Bauxit, Tonerde und Gallium

Investitionsplan von €295,5 Millionen

Jährliche Gesamtproduktionskapazität von 1.265.000 Tonnen Tonerde, 50 MT Gallium und ~2 Millionen Tonnen Bauxit

Vollständige Substitution der Galliumeinfuhren in Europa

Verbesserung der griechischen Handelsbilanz durch erhöhte Exporte

METLEN Energy & Metals (METLEN) gibt bekannt, dass der Metallurgieausschuss in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Kapitalverteilungsausschuss, heute, am 16. Januar 2025, die endgültige Investitionsentscheidung getroffen hat, um mit der Umsetzung einer neuen Großinvestition in die Produktion von Bauxit, Tonerde und Gallium fortzufahren.

Dieses bahnbrechende Projekt, das in Agios Nikolaos, Viotia, im historischen Werk "Aluminium of Greece" durchgeführt werden soll, stellt einen Meilenstein in der Geschichte des Metallurgiesektors dar. Es wird die Produktionskapazität erheblich steigern und gleichzeitig Gallium, ein für die Zukunft Europas wichtiger Werkstoff, erstmals in die industrielle Produktion einbringen.

Der Investitionsplan in Höhe von 295,5 Mio. € zielt auf eine Gesamtproduktionskapazität von 2 Mio. Tonnen Bauxit (jährlich), 1 265 000 Tonnen Tonerde (gegenüber derzeit 865 000 Tonnen) und erstmals 50 MT Gallium ab. Alle drei Materialien sind in der Liste der kritischen Rohstoffe (CRM) der Europäischen Union aufgeführt. Die Gesamtinvestitionen (Capex) umfassen die folgenden Investitionen:

• Entwicklung der Forschung und neuer Bauxitvorkommen,

• Bau neuer Anlagen und Beschaffung von mechanischer Ausrüstung für die Galliumproduktion,

• Neue Anlagen und Ausrüstungen für die Erweiterung und Modernisierung der Tonerdeproduktionskapazität,

• Energieversorgungsinfrastruktur für die industrielle Einheit,

• Ausbau und Modernisierung des Hafens,

• Andere Straßeninfrastruktur- und Hochwasserschutzprojekte,

Evangelos Mytilineos, Vorsitzender und CEO von METLEN, kommentierte: "Die Entscheidung von METLEN, eine neue, bahnbrechende industrielle Investition in die Produktion von Bauxit, Tonerde und Gallium zu tätigen, stärkt die Selbstversorgung Europas mit kritischen Rohstoffen und untermauert die strategische Position Griechenlands in der globalen Landschaft. Außerdem schirmt es die europäische Industrie von externen Abhängigkeiten ab. Wir stellen damit unser Engagement für Innovation, nachhaltige Entwicklung und Kreislaufwirtschaft unter Beweis und bekräftigen gleichzeitig die Rolle von METLEN als Vorreiter beim Übergang zu einer umweltfreundlicheren und widerstandsfähigeren Industrieproduktion. "

Speziell zu Gallium ist anzumerken, dass es bei bestimmten Bauxitqualitäten (einschließlich griechischem Bauxit) als Nebenprodukt bei der Raffination zu Tonerde anfällt, wobei sich die Produktion fast ausschließlich auf China konzentriert. Die Entscheidung Chinas, Ausfuhrbeschränkungen für Gallium zu verhängen (Juli 2023), verdeutlichte jedoch die Anfälligkeit des Westens und die Notwendigkeit, die Bezugsquellen zu diversifizieren.

Die Investition von METLEN versetzt Europa in die Lage, Galliumimporte vollständig zu ersetzen, was seine strategische Autonomie erheblich stärkt und die Abhängigkeit von externen Lieferanten minimiert. Diese Autonomie ist entscheidend, um die Abhängigkeit von Drittländern zu verringern und die Produktion kritischer Technologien in verschiedenen Sektoren - von der Energiewende bis zur Verteidigung - zu gewährleisten. Gallium ist zum Beispiel wichtig für:

a) Integrierte Schaltungen (IC), die in der Datenverarbeitung und in der Telekommunikation verwendet werden,

b) Licht emittierende Dioden (LED) und

c) Dauermagnete usw.

Die Produktion dieser drei kritischen Materialien - im Wert von etwa 1 Milliarde Euro - wird auf die europäischen und nordamerikanischen Märkte exportiert werden.

Mit dieser hochmodernen Investition werden auch neue umweltfreundliche Technologien eingeführt, die den CO2-Fußabdruck der Anlage verringern. Darüber hinaus werden die Energiekosten durch die entscheidenden Synergien mit dem Energiesektor von METLEN völlig nachhaltig sein.

METLEN hat das Investitionsprojekt gemäß dem griechischen Gesetz über strategische Investitionen eingereicht. Die Investition erfüllt auch die Kriterien des Vorübergehenden Krisen- und Übergangsrahmens (Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF), mit dem die Wirtschaft nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine unterstützt werden soll.

Darüber hinaus wurde das Projekt vor kurzem mit dem STEP SEAL (dem so genannten "Souveränitätssiegel") der Europäischen Kommission ausgezeichnet, womit sein bedeutender Beitrag zur Selbstversorgung der EU mit kritischen Rohstoffen gewürdigt wurde.

METLEN verpflichtet sich, die Investoren über die Fortschritte des Projekts auf dem Laufenden zu halten. Der Abschluss der Arbeiten und die Aufnahme der Produktion von Bauxit ist für 2026 geplant, die Produktion von Tonerde und Gallium soll schrittweise ab 2027 beginnen und bis 2028 in vollem Umfang in Betrieb gehen.

METLEN: METLEN Energy & Metals – eine Weiterentwicklung von MYTILINEOS Energy & Metals – ist ein multinationales Industrie- und Energieunternehmen, das in der Metallurgie- und Energiebranche führend ist und sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist an der Athener Börse notiert und erzielt einen konsolidierten Umsatz und ein EBITDA von 5,492 Mrd. € bzw. 1,014 Mrd. €. METLEN ist ein Referenzpunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer und globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Bauxit-, Tonerde- und Primäraluminiumproduktion in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet METLEN umfassende Lösungen an, die thermische und erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. Das Unternehmen ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in 40 Ländern tätig, wobei es ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor anwendet und die Entwicklung großer Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende übernimmt.

