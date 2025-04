Altair

Altair ernennt die MAIT Gruppe zum Channel Partner für Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, die Schweiz und Liechtenstein

MAIT wird allen Kunden das gesamte Altair-Portfolio für Simulation und Datenanalyse anbieten

Altair, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Computational Intelligence, begrüßt die MAIT Gruppe als neuen Vertriebspartner. Im Rahmen der Partnerschaft wird MAIT die führenden Simulationslösungen von Altair in den Regionen DACH, Benelux und Liechtenstein anbieten.

„MAIT bietet Lösungen, die den gesamten Produktlebenszyklus abdecken, von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zu Dienstleistungen. Mit diesem umfassenden Portfolio sind sie eine hervorragende Ergänzung des Altair-Partner-Ökosystems", sagte Kimon Afsaridis, Vice President of Indirect Sales EMEA und Geschäftsführer – Osteuropa, Altair. "MAIT konzentriert sich auf die Maschinen-, Luft- und Raumfahrt- sowie die Gesundheitsindustrie und bietet seinen Kunden innovative digitale Lösungen. Zusätzlich zu ihren ergänzenden Angeboten teilen sie eine ähnliche Unternehmenskultur wie wir, die von leidenschaftlichen Menschen und einer tiefen Expertise in den Branchen, in denen sie tätig sind, angetrieben wird. Mit dieser Partnerschaft stehen alle Zeichen auf Wachstum in der DACH-Region, wo wir gemeinsam Kunden umfassende Unterstützung und hochwertige Produkte bieten werden, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind."

„Diese Vereinbarung mit Altair erweitert unser Simulationsportfolio erheblich", sagte Stefan Niehusmann, CEO der MAIT Gruppe. "Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden in allen von uns bedienten Branchen innovative Lösungen anzubieten. Mit den Angeboten von Altair haben unsere Kunden nun Zugang zu einem umfassenden Spektrum an Möglichkeiten – von der Struktursimulation und Elektromagnetik bis hin zur Datenanalyse. Sie können von schnelleren Entscheidungsprozessen, AI-gestützten Simulationswerkzeugen und einer beschleunigten Markteinführung ihrer Produkte profitieren."

Die MAIT Gruppe ist mit mehr als 200 Millionen EUR Umsatz und über 7.000 Kunden der Partner für innovative digitale Lösungen in der Produktentwicklung, der Unternehmenssteuerung und im IT-Service. 900 MAITs (eine Wortschöpfung aus „mate", engl. für Partner, „AI" für Künstliche Intelligenz und „IT") realisieren an über 25 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Benelux spezifische Lösungen in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Auf Augenhöhe. Wegweisend. Als Digitalisierungspartner nutzt MAIT die innovativsten Technologien von marktführenden PLM-, ERP- und IT-Anbietern wie PTC, Siemens, Abas, Comarch und HPE.

Altair arbeiten mit einem weltweiten Netzwerk von Vertriebs- und Technologiepartnern. Für weitere Informationen oder um sich als Partner zu bewerben, besuchen Sie bitte: https://altair.com/altair-partners.

Über Altair

Altair ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Computational Intelligence, das Software- und Cloud-Lösungen für die Bereiche Simulation, High-Performance Computing (HPC), Data Analytics und Künstliche Intelligenz (KI) anbietet. Altair ist Teil von Siemens Digital Industries Software. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.altair.de oder sw.siemens.com.

