Wechseljahre: Herausforderungen und Hilfe für Frauen

Die Wechseljahre betreffen jede Frau und sind dennoch ein Thema, das häufig tabuisiert oder missverstanden wird. Premium Quarterly widmet sich in einem Online-Themenspecial dem breiten Spektrum an physischen, psychischen und emotionalen Veränderungen, die diese Lebensphase mit sich bringt, und erklärt, wie Frauen sich besser darauf vorbereiten und mit Symptomen umgehen können.

Phasen und Symptome: Die Wechseljahre verlaufen über vier Phasen, von der Prämenopause bis zur Postmenopause, und gehen mit tiefgreifenden hormonellen Veränderungen einher. Premium Quarterly gibt einen Überblick über die 34 häufigsten Beschwerden, die Frauen in den Wechseljahren erleben. Während bekannte Symptome wie Hitzewallungen und Schlafstörungen vielen geläufig sind, gibt es ebenso weniger bekannte Anzeichen wie Gelenkschmerzen, Gewichtszunahme und Schwindel.

Strategien gegen Schlafstörungen in den Wechseljahren: Schlafstörungen betreffen bis zu 60 Prozent aller Frauen in den Wechseljahren. Ein fester Schlafrhythmus, Entspannungsübungen und der Verzicht auf Koffein oder schweres Essen am Abend können helfen, die Schlafqualität zu verbessern. Pflanzliche Mittel wie Baldrian oder Lavendel bieten zusätzliche Unterstützung, und in schweren Fällen kann eine Hormonersatztherapie Abhilfe schaffen.

Ernährungsstrategien zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden: Eine gezielte Ernährung ist ein wesentlicher Baustein, um die Beschwerden der Wechseljahre positiv zu beeinflussen. Ernährungsexpertin Susanne Liedtke und die Gynäkologin Dr. Christina Enzmann empfehlen ballaststoffreiche Lebensmittel und die Reduzierung von Zucker, Alkohol und Koffein. Außerdem setzen sie auf Nährstoffe wie Magnesium und B-Vitamine, da sie bei Stressabbau und Energiegewinnung unterstützen, während ballaststoffreiche Lebensmittel helfen, den Östrogenhaushalt zu regulieren und eine gesunde Darmflora zu fördern.

Hot Yoga gegen Wechseljahrs-Beschwerden: Für Frauen, die unter Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen leiden, kann Hot Yoga eine wirksame Methode zur Linderung sein. Die intensive Yoga-Praxis bei erhöhter Raumtemperatur hilft, den Körper zu entgiften, das Herz-Kreislauf-System zu stärken und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Zudem kräftigt sie den Beckenboden, was besonders für Frauen mit Blasenschwäche hilfreich sein kann.

