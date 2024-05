Dubai World Trade Centre

Dubai World Trade Centre steigert die Wirtschaftsleistung bis 2023 um 40% auf 4,98 Mrd. US$

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Das Dubai World Trade Centre ( DWTC), ein weltweit führendes Unternehmen in der Veranstaltungs- und Ausstellungsbranche, hat 2023 erneut seinen bedeutenden Einfluss auf die Wirtschaft Dubais unter Beweis gestellt, indem es 2,47 Millionen Teilnehmer begrüßte und 301 Veranstaltungen ausrichtete, darunter 76 Großveranstaltungen, die 1,54 Millionen Besucher anzogen, von denen 46 % aus Übersee kamen.

Der DWTC-Bericht zur Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen für das Jahr 2023, der auf den 76 Großveranstaltungen (2000 oder mehr Teilnehmer) basiert, ergab einen beeindruckenden Anstieg der gesamten Wirtschaftsleistung auf 4,98 Milliarden US-Dollar, was einen unglaublichen Zuwachs von 40 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, mit hohen Erträgen für angrenzende Branchen wie Reise- und Beherbergungsgewerbe und Einzelhandel, die mit dem MICE-Ökosystem (Meetings Incentives Conferences and Exhibitions) verbunden sind.

Die DWTC-Großveranstaltungen trugen mit einer Bruttowertschöpfung von 2,87 Mrd. US-Dollar erheblich zum BIP Dubais bei und hielten damit beeindruckende 58 % der gesamten Wirtschaftsleistung vor Ort. Die internationale Beteiligung stieg um 53 %, wobei Besucher aus Übersee 6,2 Mal mehr Beiträge leisteten als inländische Besucher.

Durch die Veranstaltungen im DWTC wurden 69.281 Arbeitsplätze geschaffen, die den Einwohnern der Stadt ein verfügbares Haushaltseinkommen von 915 Millionen US-Dollar bescherten. Die beträchtlichen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Veranstaltungen gehen über die Erzielung direkter Einnahmen hinaus, fördern die sozioökonomische Entwicklung und tragen zu Dubais Status als führendes globales Geschäftszentrum bei.

Seine Exzellenz Helal Saeed Almarri, Generaldirektor der DWTC Authority, sagte: "Im Einklang mit Dubais Wirtschaftsagenda D33 setzen wir unsere Bemühungen zur Diversifizierung der Sektoren fort und stärken damit die Stellung der Stadt als führendes globales Wirtschaftszentrum. Die bemerkenswerten Errungenschaften des Jahres 2023, die im DWTC Economic Impact Assessment Report" vorgestellt werden, zeigen, dass Dubais MICE-Sektor, angetrieben durch die DWTC, eine wichtige Säule der finanziellen Stabilität und des Wachstums bleibt, was unsere beschleunigten Schritte in Richtung einer nachhaltigen sozioökonomischen Entwicklung unterstreicht. Die Zunahme der internationalen Beteiligung und die bedeutenden wirtschaftlichen Auswirkungen, die in verschiedenen Sektoren wie Reise, Unterkunft und Einzelhandel erzielt werden, unterstreichen das unerschütterliche Engagement der Stadt, den Geschäftstourismus zu fördern.

Das beachtliche Veranstaltungsportfolio des Veranstaltungsortes ist strategisch auf die wirtschaftlichen Prioritäten Dubais abgestimmt, wobei die Bereiche Gesundheitswesen, Medizin und Wissenschaft, Informationstechnologie (IT) sowie Lebensmittel, Hotel und Catering die wichtigsten Beiträge liefern. Diese führenden Sektoren trugen zusammen 59 % (1,71 Mrd. USD) zur BWS der Wirtschaft Dubais bei und machten 49 % (747.468) der gesamten Besucher von Großveranstaltungen aus.

Benachbarte Sektoren wie Hotels, Flugverkehr und lokales Transportwesen erfuhren einen deutlichen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität. Die durch Ausgaben erzielten direkten Einnahmen beliefen sich auf fast 2,94 Milliarden US-Dollar.

