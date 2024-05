POCO

POCO etabliert mit seiner F6 Serie eine neue Flaggschiff-Klasse

Das POCO F6 Pro liefert Hyperpower, das POCO F6 überzeugt mit Geschwindigkeit

Düsseldorf (ots)

POCO, eine besonders bei der jungen und technikbegeisterten Generation beliebte Technologiemarke, bringt mit der POCO F6 Serie zwei neue Flaggschiff-Smartphones auf den Markt. Mit starken Upgrades in den Bereichen Performance und Nutzererlebnis überzeugen die neuen Modelle sowohl Hardcore-Gamer als auch Fotografie-Enthusiasten und Technikfans.

Das POCO F6 Pro ist mit dem Snapdragon(R) 8 Gen 2 Chipsatz ausgestattet, der für beschleunigte Performance sorgt, und bewährt sich als echtes Allround-Flaggschiff. Auf seinem 6,67 Zoll großen, ultraklaren WQHD+ 120Hz Flow AMOLED-Display mit ultradünnen Rändern bietet es ein umfassendes visuelles Erlebnis. Das POCO F6 setzt als Performance-Flaggschiff vor allem auf Geschwindigkeit. Sein Herzstück ist der mit Spannung erwartete Snapdragon(R) 8s Gen 3 mit WildBoost Optimization 3.0. Das Smartphone ist mit LiquidCool Technology 4.0 ausgestattet und bietet engagierten Gamern ein ultimatives Spielerlebnis.

POCO F6 Pro: Hyperpower mit Flaggschiff-Optik und Performance

Das neue POCO F6 Pro schließt als Allround-Flaggschiff die Lücke zum Segment der High-End-Performance-Smartphones. Es verfügt über ein WQHD+ 120Hz Flow AMOLED-Flaggschiff-Display mit 2K-Auflösung, 4000nits Spitzenhelligkeit, 3840Hz PWM Dimming1 und TÜV Rheinland Augenschutz-Zertifizierung. Die verbesserte Display-Klarheit sorgt selbst beim Heranzoomen von feinen Details für scharfe Bilder und bietet ein intensives Seherlebnis.

Das POCO F6 Pro ist mit dem Snapdragon(R) 8 Gen 2 Prozessor ausgestattet, angetrieben wird es durch das Xiaomi HyperOS Betriebssystem. In Kombination mit einem gigantischen Arbeitsspeicher und großzügiger Speicherkapazität bietet das neue Modell beschleunigte Leistung und Konnektivität mit verbesserter Energieeffizienz.

Das POCO F6 Pro glänzt zudem mit dem besten Kamerasystem der POCO Reihe. Selbst bei komplizierten Aufnahmen sorgt es für klare Details. Die neue Dual Native ISO Fusion Technologie verfügt über einen High und einen Low Gain Kanal mit unterschiedlichen ISO-Basiswerten und einer bis zu maximal 16-fachen Belichtungsdifferenz. Szenerien mit ausgeprägten Hell-Dunkel-Kontrasten werden so zu kreativen Foto-Shots.

Burst Mode 2.0 hält perfekte Momente fest. Mit dem Algorithmus der POCO Imaging Engine wurden die Lade- und Berechnungsgeschwindigkeiten deutlich optimiert. Kostbare Momente können so schnell und klar erfasst werden. Der neue Ultra Night Algorithmus erweckt die Nacht zum Leben und fängt mit Hilfe der KI-Multiframe-Fusion klare und helle Aufnahmen in exakter Farbdarstellung ein. Mit dieser innovativen Funktion gelingt die Aufnahme von Nachtszenarien spielerisch einfach.

Das POCO F6 Pro ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Das widerstandsfähige Displayglas ist mit abgerundeten Kanten ausgestattet und wird durch einen 5000mAh Akku betrieben, der den ganzen Tag über Power liefert. Per intelligentem 120W HyperCharge wird das Smartphone in nur 19 Minuten auf 100 Prozent aufgeladen.2

POCO F6: Spitzen-Geschwindigkeit, unterstützt durch Snapdragon(R) 8s Gen 3

Das POCO F6 sorgt beim mobilen Gaming für echte Flaggschiff-Erlebnisse. Das Smartphone wird durch den neuesten, mit Spannung erwarteten Snapdragon(R) Prozessor angetrieben. Mit einem Hauptaugenmerk auf CPU- und KI-Fähigkeiten liefert der X4 Prime Core, der die CPU unterstützt, erstklassige Performance. Mit einem AnTuTu-Score von über 1,53 Millionen3 bietet das POCO F6 flüssige und mühelose Allround-Performance und übertrifft mit Leichtigkeit die meisten Smartphones seiner Klasse.

Beim Gaming sorgt WildBoost Optimization 3.0 von POCO für optimale Spielerlebnisse. Die neueste Generation von WildBoost liefert ein Software-Tuning auf neuem Niveau. Dafür sorgt der hauseigene Algorithmus, der sogar das äußerst beliebte Smartphone-Game Genshin Impact auf eine Auflösung von 1,5K bringt und damit nie dagewesenen visuelle Erlebnisse liefert. Der Snapdragon(R) 8s Gen 3 Prozessor sichert mit seinen KI-Kapazitäten verbesserte Energieeffizienz und geringere Temperatur und sorgt für herausragende Gaming-Action. Die moderne LiquidCool-Technologie verfügt über ein neues IceLoop-System, das die Zirkulation der verdampften Flüssigkeit verbessert, die Wärmeableitung erheblich steigert und damit ein noch länger anhaltendes Spielerlebnis ermöglicht.

Mit dem POCO F6 hält das erste CrystalRes-Display Einzug in die POCO F Serie. Das 6,67 Zoll große Flow AMOLED DotDisplay in Flaggschiff-Qualität bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120Hz, eine Spitzenhelligkeit von 2400nits und 68 Milliarden Farben, die lebendige Erlebnisse und atemberaubende 1,5K High-Definition-Qualität ermöglichen. Ein superschlanker Rahmen und ein Screen-to-Body-Verhältnis von 94,27 Prozent sorgen für ein beeindruckendes Erlebnis beim Streamen von Videos, Spielen oder Lesen im Internet. Die TÜV Rheinland-Zertifizierungen für augenschonende, tageszeitabhängige und flimmerfreie Bildschirme gewährleisten dabei ein sicheres, komfortables und langes Seherlebnis.

Als Alternative zum aufregenden Gaming bietet das POCO F6 für die Aufnahme atemberaubender Fotos eine 50MP Dreifachkamera mit einem IMX882-Ultraweitwinkel-Sensor mit einer großen f/1.59 Blende, die mehr Licht einlässt, um hochwertige Aufnahmen bei Tageslicht und insbesondere auch bei Nacht zu erstellen. Das POCO F6 verfügt zudem über OIS und EIS, beides zählt ab sofort zum Standard der POCO F Serie. Als weitere Flaggschiff-Fotofunktionen kommen 4K-Videos mit 60FPS hinzu, die kinoreife, gestochen scharfe Videoaufnahmen mit einer hohen Bildrate ermöglichen. Mit dem leistungsstarken Chipsatz verfolgt der Motion Tracking Focus 2.0 Bewegungen von Menschen, Tieren und Insekten und so kommen auch engagierte Naturfotografen auf ihre Kosten.

Das POCO F6 ist den Farben Schwarz, Grün sowie in der neuen Farbe Titanium erhältlich und ist mit einem leistungsstarken 5000mAh Akku ausgestattet. Via 90W TurboCharging wird das Modell in etwa 30 Minuten auf 100 Prozent aufgeladen.4,5

"Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung verlangt der Markt heute nach leistungsstarken Allround-Smartphones, die auch preislich attraktiv sind. Das POCO F6 Pro ist ein Flaggschiff hinsichtlich Leistung und Erlebnis, das in diesem Jahr in seinem Preissegment ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Das POCO F6 kombiniert neueste Hardware und Software, um das ultimative Gaming-Erlebnis zu bieten. Mit unserer F6 Serie setzen wir auf jeden Aspekt, der ein Flaggschiff-Smartphone ausmacht, und wollen einen neuen Standard in der Branche setzen", so Angus Ng, Head of Product Marketing bei POCO Global.

Preise und Verfügbarkeit

Das POCO F6 Pro ist in den beiden Farben Schwarz und Weiß sowie in den drei Varianten mit 12GB + 256GB, 12GB + 512GB und 16GB + 1TB erhältlich. Vom 23. Mai bis zum 30. Mai gibt es die Smartphones bei Mi.com vergünstigt zum Early Bird Preis:

POCO F6 Pro (12GB + 256GB) für 579,90EUR (UVP) / Early Bird Preis: 499,90EUR

POCO F6 Pro (12GB + 512GB) für 629,90EUR (UVP) / Early Bird Preis: 549,90EUR

POCO F6 Pro (16GB + 1TB) für 699,90EUR (UVP) / Early Bird Preis: 599,90EUR

Das POCO F6 ist in den drei Farben Schwarz, Grün und Titanium und in den Varianten 8GB + 256GB und 12GB + 512GB erhältlich:

POCO F6 (8GB + 256GB) für 449,90EUR (UVP) / Early Bird Preis: 389,90EUR

POCO F6 (12GB + 512GB) für 499,90EUR (UVP) / Early Bird Preis: 419,90EUR

Weitere Informationen zur POCO F6 Serie sowie Produktbilder sind hier verfügbar.

Disclaimer

1 DC-Dimmen für hohe Helligkeit und PWM-Dimmen für geringe Helligkeit. Der Bildschirm unterstützt eine maximale Hochfrequenz-PWM-Dimmung von 3840Hz, die wirksam wird, wenn die Bildschirmhelligkeit unter 24nits liegt. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Erfahrungen.

2 19 Minuten bis 100% sind die Ladedaten bei Verwendung des 120-W-Ladegeräts und manueller Aktivierung der Funktion "Ladegeschwindigkeit erhöhen", während das Display ausgeschaltet ist. Die Daten wurden von POCO Internal Labs bei einer Testraumtemperatur von ca. 25°C ermittelt. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Testumgebungen variieren. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Erfahrungen.

3 Die Daten wurden von internen Labors getestet. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

4 Die Daten wurden von internen Labors getestet. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

5 90W kabelgebundenes Laden bedeutet, dass die Ausgangsleistung des Adapters 90W beträgt. Die tatsächliche Ausgangsleistung kann je nach Umgebung sehr unterschiedlich sein.

