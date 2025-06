AG1

Das AG1 Upgrade 2025: Optimierte Unterstützung für Energie, Balance und Wohlbefinden

Berlin (ots)

Neue Bakterienstämme: Fünf neue, klinisch getestete Bakterienstämme. In drei klinischen Studien konnte AG1 darmfreundliche Bakterien im Durchschnitt um mehr als das 10-fache anreichern (5).

Mehr Magnesium: Für eine verbesserte Aufnahme und optimale Funktion.

Klinisch getestet: In vier klinischen Studien konnte gezeigt werden, dass AG1 Inhaltsstoffe tatsächlich da ankommen, wo sie hinsollen. Änderungen der Darmflora, Nährstoffstatus und Bioverfügbarkeit wurden wissenschaftlich untersucht.

Zertifizierte Qualität und Transparenz: AG1 ist unabhängig geprüft - gelistet bei Kölner Liste® & Informed Choice(TM). Zudem legt AG1 eine Zusammenfassung der Testergebnisse von unabhängigen Drittlaboren zu Reinheit und Sicherheit offen.

Angepasste Versorgung: Das Nährstoffprofil wurde angepasst, um auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse dabei zu helfen, den Nährstoffbedarf noch gezielter zu decken.

Morgens schnell noch einen Smoothie, unterwegs ein Meeting, nachmittags zum Workout - der Alltag ist oft fordernd. Als Innovator in der Kategorie Nahrungsergänzungsmittel begleitet AG1 seit 15 Jahren Millionen Menschen weltweit mit einem simplen, aber effektiven Morgenritual: viele wichtige Nährstoffe mit nur einem Drink täglich. Jetzt hebt AG1 die tägliche gesunde Routine auf ein neues Level - mit verbesserter Rezeptur, erweiterten Mikrobiom-Kulturen und erwiesener Bioverfügbarkeit. Damit wird aus einer einfachen Gewohnheit ein echtes Upgrade für Energie, Fokus und Wohlbefinden.

Seit seiner Einführung im Jahr 2010 verfolgt AG1 einen klaren Anspruch: Gesundheit ganzheitlich zu denken und ernährungswissenschaftliche Entwicklungen unmittelbar in die Produktformel zu integrieren - und dabei über die üblichen Branchenstandards hinauszugehen. Dafür steht das AG1 Upgrade 2025 - durch Studien validiert, mit gezielter Wirkung und praktisch in der Anwendung.

"Die kontinuierliche Forschung und Weiterentwicklung ist das Fundament von AG1. Mit diesem Upgrade hat AG1 das Engagement für wissenschaftlich fundierte Nährstofflösungen weiter verstärkt. Das Ziel von AG1 ist es, Menschen eine verlässliche Unterstützung für wichtige körperliche und psychische Funktionen zu bieten, basierend auf den neuesten Erkenntnissen und nach höchsten Qualitätsstandards", sagt Jan Rein, Ökotrophologe und Ernährungsexperte für AG1.

Brian Lavan, General Manager & COO AG1 Europa ergänzt: "Seit 2010 unterstützt AG1 das Wohlbefinden der Menschen durch eine einfache tägliche Routine, die hochwertige Mikronährstoffe, darmfreundliche Bakterien und Unterstützung für die Verdauung liefert. Im Laufe der Jahre haben wir die Rezeptur kontinuierlich weiterentwickelt, um AG1 - unser einziges Produkt in Europa - noch wirksamer, hochwertiger und geschmacklich konsistent zu halten. Heute sind wir stolz darauf, weiterhin den Branchenstandard bei unabhängigen Tests anzuführen - denn bei AG1 bedeutet Innovation, unseren Kund:innen jeden einzelnen Morgen das bestmögliche Fundament für den Tag zu liefern."

Wissenschaftlich fundierter Boost für noch mehr Qualität und Vertrauen

Die überarbeitete Rezeptur basiert auf den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und wurde mit größter Sorgfalt entwickelt. Das optimierte Nährstoffprofil soll den Körper bestmöglich versorgen. Ein wesentliches Merkmal sind die fünf neuen, klinisch untersuchten Bakterienstämme (5). In drei klinischen Studien konnte AG1 darmfreundliche Bakterien im Durchschnitt um mehr als das Zehnfache anreichern. Zudem wurde der Gehalt an hoch bioverfügbarem Magnesium erhöht, um eine optimierte Aufnahme zu gewährleisten.

Das AG1 Upgrade bringt ganzheitliche Benefits für Körper und Geist

Das neue AG1 ist darauf ausgelegt, den Körper ganzheitlich zu unterstützen und spürbare Vorteile im Alltag zu bieten:

Energie & Fokus ohne Kompromisse: Vitamine B6, B12, C und Magnesium unterstützen den Energiestoffwechsel (2) und helfen, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Pantothensäure und Zink tragen dazu bei, geistig fit und konzentriert zu bleiben (3).

Vitamine B6, B12, C und Magnesium unterstützen den Energiestoffwechsel (2) und helfen, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Pantothensäure und Zink tragen dazu bei, geistig fit und konzentriert zu bleiben (3). Harmonische Verdauung (4): Calcium trägt zu einer natürlichen Funktion von Verdauungsenzymen bei, während Biotin, Niacin, Riboflavin and Vitamin A zur Erhaltung einer normalen Darmschleimhaut beitragen

Calcium trägt zu einer natürlichen Funktion von Verdauungsenzymen bei, während Biotin, Niacin, Riboflavin and Vitamin A zur Erhaltung einer normalen Darmschleimhaut beitragen Unterstützung des Immunsystems (1): Eine gezielte Kombination aus Vitamin C (3), A, Selen und Zink unterstützt die Abwehrkräfte - insbesondere auch während und nach intensiver körperlicher Belastung.

Eine gezielte Kombination aus Vitamin C (3), A, Selen und Zink unterstützt die Abwehrkräfte - insbesondere auch während und nach intensiver körperlicher Belastung. Mentale Balance & Stressresistenz: Im hektischen Alltag ist mentale Resilienz entscheidend. Folat, Magnesium und B-Vitamine unterstützen das seelische Wohlbefinden und eine normale geistige Leistungsfähigkeit.

Zertifizierte Sicherheit und Transparenz

AG1 steht für höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards - vom Rohstoff bis zur fertigen Portion. Jede Charge wird von unabhängigen, ISO-zertifizierten Laboren geprüft. Das sogenannte Certificate of Analysis (COA) dokumentiert die Ergebnisse dieser umfangreichen Tests, darunter die Kontrolle auf Schwermetalle wie Blei oder Cadmium, Pestizidrückstände, potenzielle Allergene wie Gluten, Milch, Ei oder Erdnüsse, mikrobiologische Belastungen sowie die Echtheit pflanzlicher Inhaltsstoffe - analysiert mittels HPTLC. Diese strengen Kontrollen gewährleisten Reinheit und Sicherheit jeder einzelnen Portion, und dass das, was auf dem Label steht, auch tatsächlich im Produkt drin ist.AG1 erfüllt höchste Standards - für alle, die bewusst auswählen und kritisch prüfen, was sie täglich zu sich nehmen. Das Produkt ist durch die Kölner Liste® verifiziert - nach unabhängiger Prüfung zur Minimierung von Dopingrisiken - sowie durch Informed Choice(TM) zertifiziert. Dort werden monatlich Stichproben auf über 250 verbotene Substanzen untersucht. Beide Siegel stehen für Qualität und Sicherheit - für alle, die im Training, Wettkampf oder Alltag auf höchste Standards setzen.

Optimierter Start in den Tag mit einfacher Morgenroutine

Die Anwendung von AG1 ist bewusst unkompliziert und auf den täglichen Ablauf abgestimmt. Ein Messlöffel wird einfach in 250-350 ml kaltem Wasser aufgelöst und idealerweise morgens auf nüchternen Magen getrunken - dies kann einen Nährstoff-Kick am Morgen bieten. Die neue 30-Tagesration ist von 360 g auf 390 g gestiegen und der neue Messlöffel enthält nun entsprechend 13 g statt 12 g, wodurch jede Portion noch mehr hochwertige Inhaltsstoffe liefert. Für mehr Abwechslung lässt sich AG1 auch gut in Smoothies mischen. Die Zubereitung dauert nur wenige Sekunden und lässt sich problemlos in jede Morgenroutine integrieren.

Verfügbarkeit & Preis

Das AG1 Upgrade ist ab sofort erhältlich. Das praktische Einzel-Abo (30 Portionen) kostet weiterhin 87 EUR pro Monat, was 2,90 EUR pro Portion entspricht. Es kann jederzeit flexibel pausiert oder beendet werden. Einmalige Käufe sind ebenfalls möglich und liegen bei 107 EUR. Für noch mehr Vorteil gibt es das Doppel-Abo mit 60 Portionen für 167 EUR pro Monat - das entspricht nur 2,78 EUR pro Portion.Das Starter-Kit zum Abo enthält neben dem Pulver auch einen Shaker, eine stilvolle Aufbewahrungsdose und einen Messlöffel, sodass direkt mit der Einnahme begonnen werden kann.

1: Immunsystem

Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6, und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei (die positive Wirkung stellt sich ein, wenn zusätzlich zu der empfohlenen Tagesdosis (80 mg) an Vitamin C täglich 200 mg eingenommen werden. AG1 enthält 420 mg Vitamin C).

2: Stoffwechsel

Die Vitamine C, B6 und B12, sowie Thiamin, Riboflavin, Niacin, Biotin, Pantothensäure, Phosphor und Kupfer tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Biotin, Zink und Chrom tragen zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei. Vitamin A und Riboflavin tragen zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei. Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

3: Geistige Leistungsfähigkeit; mentaler Fokus; Nervensystem

Die Vitamine C, B6, B12, sowie Riboflavin, Niacin, Pantothensäure und Folat tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei. Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei. Die Vitamine C, B6, B12, sowie Thiamin, Riboflavin, Niacin, Biotin und Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

4: Verdauung

Calcium trägt zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei. Biotin, Niacin, Riboflavin und Vitamin A tragen zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei (z. B. Darmschleimhaut).

5: Darmmikrobiom: L. rhamnosus GG, L. acidophilus NCFM, B. lactis HN019, L. casei LC-11, L. plantarum LP-115

In drei randomisierten kontrollierten Studien klinisch wurde gezeigt, dass AG1 das Mikrobiom im Darm anreichert:

Über 10-facher durchschnittlicher Anstieg freundlicher Bakterien im Darm

Messungen erfolgten mittels Whole Genome Shotgun Metagenomic Sequencing - dem Goldstandard für die Analyse mikrobieller Zusammensetzung

Wiederholte Bestätigung der Ergebnisse in Studien mit Teilnehmer:innen unterschiedlicher Altersgruppen, Ernährungsweisen und Aktivitätslevels

Die Kulturen in AG1 überstehen den Magen-Darm-Trakt und erreichen den Dickdarm

Zudem nähren die sorgfältig ausgewählten Zutaten diese guten Mikroben und unterstützen deren Überleben

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse untermauern das Potenzial von AG1 zur Unterstützung eines ausgewogenen Darmmikrobioms.

*Studienüberblick:Die Wirkung von AG1 wurde in vier placebokontrollierten, randomisierten Goldstandard-Studien untersucht. Im Fokus standen dabei die Sicherheit, Verträglichkeit, Bioverfügbarkeit sowie die Effekte auf die Nährstoffversorgung und das Darmmikrobiom.StudiendesignDie Studien folgten einem triple- bzw. double-blind, randomized, placebo-controlled Design mit parallel- oder crossover-Layout. Durch die Einbindung unabhängiger Drittparteien wurde eine maximale Objektivität gewährleistet.TeilnehmergruppenUntersucht wurden gesunde Erwachsene im Alter von etwa 20 bis 59 Jahren - mit verschiedenen Ernährungsweisen, Lebensstilen und Aktivitätsniveaus.Zentrale Ergebnisse

Darmmikrobiom: In drei randomisierten, placebokontrollierten Studien wurde nachgewiesen, dass AG1 das Darmmikrobiom anreichert - mit einer im Durchschnitt um mehr als zehnfachen Zunahme an darmfreundlichen Bakterienarten wie Lactobacillus und Bifidobacterium über vier Wochen.

Nährstoffstatus: In einer 12-wöchigen Studie konnte AG1Vitamin C erhöhen und den Homocystein-Wert günstig senken- beide Ergebnisse liefern Hinweis auf die wirksame Unterstützung des Mikronährstoffhaushalts durch AG1.

Bioverfügbarkeit: Eine Studie bestätigte, dass Schlüsselnährstoffe wie Vitamin C, B-Vitamine und Zink schnell und effektiv aufgenommen wurden. Die enthaltenen Mikronährstoffe wurden rasch absorbiert, was die hohe Bioverfügbarkeit der verwendeten Nährstoffverbindungen unterstreicht - eine Voraussetzung, damit diese ihre Wirkung entfalten können.

Diese klinischen Studien belegen, dass AG1 weit mehr ist als ein klassisches Nahrungsergänzungsmittel: AG1 übertrifft Branchenstandards, indem es Bioverfügbarkeit, Nährstoffspiegel, Mikrobiom und Verträglichkeit klinisch testet.

Über AG1

AG1 gegründet 2010 - mit dem Ziel, eine ganzheitliche, wissenschaftlich fundierte Grundlage für die tägliche Nährstoffversorgung zu schaffen. Seither steht AG1 für kontinuierliche Innovation im Einklang mit der modernen Ernährungswissenschaft. Das Upgrade 2025 ist Ausdruck dieser Philosophie: Die neue Rezeptur kombiniert ein aktualisiertes Nährstoffprofil mit streng geprüfter Qualität, zusätzlicher Zertifizierung und einem noch stärkeren Fokus auf Bioverfügbarkeit und Darmgesundheit.AG1 enthält über 70 sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe - darunter Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Antioxidantien, funktionelle Pilze, Pflanzenextrakte und gezielt abgestimmte Mikrobiom-Kulturen. Alle Komponenten sind in hoch bioverfügbaren Formen kombiniert, damit sie vom Körper optimal aufgenommen und verwertet werden können. Zahlreiche Funktionen werden gezielt unterstützt - darunter der Energiehaushalt, das Immunsystem, die Verdauung sowie der Zellschutz. Die Wirksamkeit der Rezeptur wird kontinuierlich durch klinische Studien überprüft und durch unabhängige Prüfstellen wie die Kölner Liste® und Informed Choice(TM) zertifiziert.

Original-Content von: AG1, übermittelt durch news aktuell