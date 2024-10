KaMo Consulting GmbH

KaMo Consulting GmbH: Das macht den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem erfolglosen Vertriebler

Berlin (ots)

Die Vertriebsbranche ist von Konkurrenz geprägt - es reicht daher nicht aus, nur die Grundlagen zu beherrschen. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg liegt dabei oft in den charakterlichen und mentalen Eigenschaften eines Vertrieblers. Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch, Geschäftsführer der KaMo Consulting GmbH, wissen, dass es auf mentale Stärke, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen, ankommt. Was genau einen erfolgreichen Vertriebler ausmacht und welche Rolle die richtige Ausbildung dabei spielt, erfahren Sie hier.

Viele Menschen träumen von einer erfolgreichen Karriere in der Vertriebsbranche, die nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern auch berufliche Erfüllung verspricht. Gerade der Außendienst bietet vielversprechende Möglichkeiten für Menschen, die eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit suchen. Doch nicht jeder, der diesen Weg einschlägt, schafft es, dauerhaft erfolgreich zu sein. Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem erfolglosen Vertriebler liegt dabei oft nicht im Fachwissen oder den äußeren Bedingungen, sondern vielmehr in den charakterlichen und mentalen Fähigkeiten. "Manche scheitern, weil ihnen die mentale Stärke und die nötige Ausdauer fehlen", erklärt Kazim Kaygin von der KaMo Consulting GmbH. "Vertriebserfolg erfordert schließlich nicht nur harte Arbeit, sondern auch das richtige Mindset. Wer das vernachlässigt, wird auf lange Sicht Schwierigkeiten haben, sich in dieser Branche zu behaupten."

"Mit der richtigen Ausbildung kann an diesen Schwächen aber gearbeitet und jeder aufs Erfolgskurs gebracht werden", fügt sein Geschäftspartner Mohammad Schwäbisch hinzu. Genau eine solche Ausbildung bieten sie ihren Kunden: Nachdem sie in einem Unternehmen tätig gewesen waren, das ihnen keine ausreichenden Karrierechancen bot, gründeten Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch ihr eigenes Unternehmen. Mit ihrer Firma haben sie sich auf die Ausbildung von Vertrieblern spezialisiert, die Verbraucher in Berlin bei der Auswahl der besten Strom- und Gastarife unterstützen. Ihr Angebot richtet sich sowohl an erfahrene Außendienstler als auch an Quereinsteiger, die durch eine intensive Schulung schnell erfolgreich werden und ein stabiles, mittleres vierstelliges Monatsgehalt erzielen können. Die KaMo Consulting GmbH legt großen Wert auf eine umfassende und serviceorientierte Beratung, um ihren Kunden deutliche Einsparungen bei Energieverträgen zu ermöglichen. Aufgrund der hohen Nachfrage suchen sie fortlaufend nach motivierten Vertrieblern, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und von den attraktiven Karrierechancen in dieser wachsenden Branche profitieren möchten.

Der Schlüssel zum Vertriebserfolg: Eigenmotivation und echte Kundenbindung

Anders als viele glauben, kommt es im Vertrieb nicht nur auf außergewöhnliche Fähigkeiten an. Was es vor allem braucht, ist mentale Stärke und Eigenmotivation. Doch gerade daran scheitern viele Vertriebler - charakterliche und mentale Schwächen stehen ihrem Vertriebserfolg im Weg. Hinzu kommt die Angst vor Ablehnung - wer sich von Zurückweisungen zu sehr beeinflussen lässt, verliert schnell an Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen. Auch ein Mangel an Empathie und Anpassungsfähigkeit kann den Vertriebserfolg erheblich beeinträchtigen: Vertriebler, die nicht in der Lage sind, sich in die Bedürfnisse ihrer Kunden hineinzuversetzen oder auf Veränderungen im Markt flexibel zu reagieren, haben es schwer, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Auch der falsche Fokus steht vielen Vertrieblern im Weg: So konzentrieren sich viele von ihnen ausschließlich auf den Verkauf und vergessen dabei, dass es eigentlich um den Kunden gehen sollte. Ein guter Verkaufsprozess beginnt jedoch immer damit, dem Kunden gut zuzuhören, seine Bedürfnisse zu identifizieren und auf diese zu reagieren. Wer stattdessen ein aggressives Verkaufsverhalten an den Tag legt und potenzielle Einwände ignoriert, steht dem Abschluss selbst im Weg. Damit einher geht auch der falsche Fokus hinsichtlich des Produkts: Statt beispielsweise davon zu schwärmen, wie gut das Produkt ist, müssen Vertriebler den Mehrwert für den Kunden in den Vordergrund stellen. Welche Vorteile hat der Kunde durch das Produkt und welche Probleme kann es gegebenenfalls für ihn lösen? Sollte trotz dieser Bemühungen ein Verkaufsgespräch einmal mit einer Zurückweisung enden, ist das jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn erfolgreiche Vertriebler bleiben auch nach Rückschlägen motiviert und geben nicht auf. Diese Hartnäckigkeit bedeutet jedoch nicht, den Kunden zu bedrängen, sondern mit Feingefühl den richtigen Moment abzupassen und kontinuierlich dranzubleiben.

Mit der KaMo Consulting GmbH zum Erfolg im Vertrieb

Wer im Vertrieb erfolgreich sein möchte, zeichnet sich daher vor allem durch eine gezielte Kundenorientierung aus. "Erfolgreiche Vertriebler wissen also, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht und es darum geht, ihm individuelle Lösungen für seine Probleme zu liefern, statt ihn mit pauschalen Angeboten abzuschrecken", erklärt Kazim Kaygin. Der Schlüssel in diesem Zusammenhang liegt darin, aktiv zuzuhören. Denn nur wer die Bedürfnisse und Probleme des Kunden wirklich versteht, kann passende Lösungen präsentieren. Dazu braucht es natürlich auch eine exzellente Produktkenntnis, die nicht nur die allgemeinen Details, sondern vor allem die spezifischen Vorteile für den Kunden beinhaltet. Schließlich kaufen Kunden am Ende nicht nur ein Produkt, sondern eine Lösung für ihre Probleme. Ebenfalls wichtig ist der Aufbau langfristiger Beziehungen: Erfolgreiche Vertriebler investieren daher Zeit in den Vertrauensaufbau, bleiben auch nach einem Verkaufsabschluss präsent und zeigen dem Kunden, dass sie ein verlässlicher Partner sind.

Zu den Grundvoraussetzungen eines guten Vertrieblers zählen außerdem Disziplin und Willenskraft. All das ist jedoch meist nutzlos, wenn dem Ganzen keine qualitativ hochwertige Ausbildung zugrunde liegt. Die Experten der KaMo Consulting GmbH bieten in diesem Zusammenhang eine einzigartige Chance für Quereinsteiger und erfahrene Vertriebler, im Direktvertrieb durchzustarten und sich beruflich weiterzuentwickeln. Die intensive, digitale Ausbildung vermittelt essenzielles Wissen über Themen wie Jahresverbrauch, Kilowattpreis und Abschläge, sodass auch Neueinsteiger schnell ins Thema finden. Bereits während der Ausbildung sammeln die Teilnehmer praktische Erfahrungen, die durch die enge Begleitung eines erfahrenen Ausbilders unterstützt werden. Innerhalb von nur zwei Wochen sind die neuen Mitarbeiter in der Lage, eigenständig zu arbeiten, aber werden weiterhin von Kollegen bei ihren ersten Kundenterminen begleitet. Doch damit endet die Unterstützung nicht, denn die KaMo Consulting GmbH bietet ihren Mitarbeitern auch attraktive Aufstiegsmöglichkeiten: Nach nur drei bis vier Monaten können sie sich für weiterführende Rollen qualifizieren, beispielsweise als Ausbilder, was ihre Verdienstmöglichkeiten deutlich erhöht. Engagierte Vertriebler können außerdem Teamleiter werden und ein eigenes Team führen oder sogar einen Standort leiten. "Bei uns wird Fleiß belohnt. Jeder, der motiviert ist und die richtige Einstellung mitbringt, kann bei uns Karriere machen", so Mohammad Schwäbisch abschließend.

Sie möchten als selbstständiger Vertriebler endlich finanzielle Freiheit erfahren? Oder möchten Sie als Quereinsteiger in die Branche einsteigen, um von den attraktiven Aufstiegschancen zu profitieren? Dann melden Sie sich bei Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch von der KaMo Consulting GmbH!

