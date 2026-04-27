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Vom dritten Kreuzbandriss zurück in die Nationalmannschaft – wie eine Verletzung langfristig geheilt wird

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Berlin (ots)

Ein dritter Kreuzbandriss gilt im Profisport für viele als Karrierebruch. Umso beeindruckender ist die Geschichte eines ehemaligen Eintracht-Spielers, der sich nach mehreren schweren Verletzungen zurückgekämpft hat – bis hin zur Rückkehr in die Nationalmannschaft. Solche Comebacks beweisen, wie sehr sich Rehabilitation, Trainingssteuerung und medizinische Betreuung in den letzten Jahren weiterentwickelt haben.

Mehrfache Kreuzbandverletzungen zeigen, dass reine Reparatur nicht ausreicht. Ein nachhaltiges Comeback gelingt nur, wenn Ursachen analysiert und Training, Bewegung und Belastung konsequent neu ausgerichtet werden. Hier erfahren Sie, warum gerade nach wiederholten Verletzungen eine nachhaltige Therapie entscheidend ist und weshalb die eigentliche Heilung oft weit über die reine Operation hinausgeht.

Warum ein dritter Riss mehr ist als Pech

Bei mehrfachen Kreuzbandverletzungen wird oft von Pech gesprochen. Natürlich gibt es ungünstige Momente im Sport – abruptes Abbremsen, schnelle Richtungswechsel, plötzliche Drehbewegungen. Doch gerade bei wiederholten Rissen lohnt sich ein Perspektivwechsel. Die entscheidende Frage lautet nicht nur, wie stabil das Band ist, sondern warum das System erneut verwundbar war.

Typische Faktoren liegen häufig im Hintergrund: eine unvollständige Wiederherstellung von Kraft und Explosivität, vor allem in Hüfte und Oberschenkel, Defizite in Richtungswechseln, Landungen und Abbremsen sowie asymmetrische Belastungsmuster, die oft subtil, aber konstant bestehen. Hinzu kommen mangelnde Stabilität unter Müdigkeit, eine zu schnelle Steigerung von Trainings- und Spielbelastung sowie psychologische Aspekte wie Unsicherheit und fehlendes Vertrauen in das Knie. Das Ziel einer nachhaltigen Strategie ist daher nicht nur die Rückkehr zur Sportfähigkeit, sondern echte Robustheit für die Anforderungen im Wettkampf.

Die OP ist ein Kapitel – Heilung ist der ganze Roman

Die moderne Kreuzbandchirurgie schafft eine wichtige strukturelle Grundlage, doch Heilung und Leistungsfähigkeit entstehen erst danach – durch Training, Progression und kontinuierliche Anpassung. Gerade bei wiederholten Verletzungen muss Rehabilitation als Performance-Projekt verstanden werden. Entscheidend ist nicht, wann die Freigabe erfolgt, sondern ob das System den realen Anforderungen des Sports tatsächlich gewachsen ist.

Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen, die über das Operationsergebnis hinausgehen: Welche Leistung verlangt die Position? Welche Situationen bergen das größte Risiko? Und welche Kapazitäten fehlen noch, wenn Tempo, Gegnerdruck und Müdigkeit dazukommen? Ein sinnvoller Reha-Prozess orientiert sich deshalb nicht am Kalender, sondern an klaren Kriterien.

Der wichtigste Schritt: Ursachenanalyse statt Standardprotokoll

Spätestens nach einer zweiten Verletzung reicht ein Standardprotokoll nicht mehr aus. Nachhaltigkeit beginnt damit, die Ursachen sichtbar zu machen – durch funktionelle Diagnostik, Kraft- und Sprungtests, Bewegungsanalysen und eine gezielte Auswertung der Belastung.

Dabei geht es nicht um Fehlersuche, sondern darum, die entscheidenden Stellschrauben zu identifizieren. Manchmal ist es ein klarer Kraftmangel, manchmal eine unauffällige, aber konstante Ausweichbewegung oder eine Belastungssteuerung, die den Körper regelmäßig überfordert. Ohne diese Analyse wird zwar das Band ersetzt, nicht aber das System, das es erneut gefährdet.

Trainingssteuerung: Das Comeback entscheidet sich oft nach der Reha

Viele Rückfälle passieren nicht in der frühen Rehabilitation, sondern später, wenn Intensität und Umfang wieder steigen. Genau hier zeigt sich, ob das Knie nur funktioniert oder wirklich belastbar ist.

Eine gute Trainingssteuerung orientiert sich daran, welche Belastung zuletzt gut vertragen wurde, wie sie sinnvoll gesteigert werden kann und wann die individuelle Kapazität überschritten wird. Das bedeutet, Belastungen progressiv aufzubauen, Hochgeschwindigkeitsanteile gezielt zu integrieren und Richtungswechsel sowie Kontakt realistisch zu trainieren – nicht nur hart, sondern intelligent.

Return to Sport: Nicht der Moment der Freigabe – sondern die Phase danach

„Return to Sport“ ist kein einzelner Zeitpunkt, sondern eine Phase. Die Freigabe markiert lediglich den Übergang in die anspruchsvollste Zeit: unter voller Belastung, mit Gegnerdruck, Müdigkeit und mentalem Stress.

Ein nachhaltiges Comeback erfordert deshalb objektive Kriterien wie Kraft- und Sprungtests, sportartspezifische Vorbereitung und eine klare Progression zurück ins Mannschaftstraining. Entscheidend ist, dass das System unter realen Bedingungen stabil bleibt – begleitet von kontinuierlichem Monitoring und Anpassung.

Was echte Comebacks lehren

Die besten Comebacks zeigen nicht, dass jemand unzerstörbar ist, sondern dass Rehabilitation mehr ist als die Wiederherstellung einer Struktur. Sie ist ein Zusammenspiel aus Medizin, Training und Entscheidungsqualität. Mehrfache Kreuzbandverletzungen machen deutlich: Reine Reparatur reicht nicht aus. Nachhaltiger Erfolg entsteht nur, wenn Ursachen verstanden und Bewegung, Training und Belastung konsequent neu ausgerichtet werden.

Über Mone Dusek:

Mone Dusek ist die Gründerin von Enduring Fitness. Als Personal Trainerin, Ernährungstherapeutin und Performance-Coach mit diversen Zusatzqualifizierungen bringt sie High Performer nach einem Kreuzbandriss zurück in ihren aktiven Lebensstil. Bei Enduring Fitness stehen die individuellen Ziele immer im Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.enduring.fitness

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