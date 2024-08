Enduring Fitness

Knieprobleme durch langes Sitzen im Büro - Mone Dusek von Enduring Fitness verrät, warum Firmenfitness die Lösung sein kann

Gesunde Knie machen das Leben leicht und unbeschwert - Knieschmerzen hingegen können den Alltag erheblich einschränken: Normale Bewegungen wie das Gehen, Hinsetzen und Aufstehen, Treppensteigen oder langes Sitzen können hier problematisch werden. Umso wichtiger ist es auch für Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter genau davor zu bewahren. Worauf aber kommt es dabei in der Praxis an?

Nicht nur Unfälle können zu Knieproblemen führen - gerade in Büros sind sie durch langes Sitzen bereits zum Standard geworden. Auch deshalb lag die durchschnittliche Ausfallzeit alleine im Jahr 2022 bei 15 Krankheitstagen pro Mitarbeiter. So stehen auch Geschäftsführer vor der Herausforderung, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter dahingehend zu fördern. Schließlich muss es auch ihr Ziel sein, Krankheitsausfälle zu reduzieren und die Lebensqualität der Angestellten zu verbessern, um so die Produktivität und Zufriedenheit im Unternehmen zu steigern. Dennoch gehören mangelnde Bewegung und unzureichende Gesundheitsangebote weiterhin in vielen Firmen zur traurigen Realität. Temporäre Knieschmerzen sind dabei meist erst der Anfang: Die langfristigen Folgen reichen von der eingeschränkten Beweglichkeit und Funktionalität der Knie bis hin zu degenerativen Meniskusverletzungen und Arthrose. "Unbehandelte Knieprobleme können also zu langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und erheblichen Arbeitsausfällen führen. Daher ist es unerlässlich, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen und die Gesundheit der Mitarbeiter nachhaltig zu fördern", betont Mone Dusek, Gründerin von Enduring Fitness.

"Ich empfehle daher, präventive Maßnahmen und gezielte Trainingsprogramme zu initiieren und sie durchgehend zu optimieren", fügt sie hinzu. "So schaffen Unternehmen nicht nur eine gesundheitsorientierte Arbeitsumgebung, sondern steigern auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber - gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein äußerst wertvoller Vorteil." Mone Dusek ist der Kopf hinter Enduring Fitness und verfügt über eine beeindruckende Expertise im Bereich Gesundheitsförderung: Als studierte Fitnessökonomin und Ernährungstherapeutin hat sie zahlreiche Ausbildungen und Lizenzen im Gesundheitssektor erworben. Durch ihre Spezialisierung auf funktionelles Kraft- und Aufbautraining, ihre ganzheitlichen Ansätze sowie ihre individuellen Gesundheitskonzepte erzielt sie nachhaltige Erfolge und ebnet ihren Klienten den Weg zu einem schmerzfreien und aktiven Leben. Wie sich auch Geschäftsführer diesen Ansatz zunutze machen können, verrät sie hier.

1. Passende Gesundheitsangebote für Mitarbeiter

Zunächst können regelmäßige Bewegungspausen während der Arbeitszeit dazu beitragen, Knieproblemen vorzubeugen. Auch eine aktive Arbeitsplatzgestaltung - beispielsweise durch höhenverstellbare Schreibtische - fördert eine gesündere Haltung und reduziert die Belastung der Knie. Darüber hinaus unterstützt ein kniefreundliches Speisenangebot in der Kantine ebenfalls die Gesundheit der Mitarbeiter, indem es eine ausgewogene Ernährung fördert und das Risiko von Übergewicht und damit verbundenen Knieproblemen verringert.

2. Fokus auf sportliche Betätigung

Sportliche Betätigung ist essenziell, um die Muskulatur rund um das Knie zu stärken und die Beweglichkeit zu fördern. So kann ein ausgewogenes Trainingsprogramm, das sowohl Beweglichkeitstraining als auch Kräftigungsübungen umfasst, helfen, die Knie auf die individuellen beruflichen Beanspruchungen vorzubereiten. Zudem sollte das Training die psychosoziale Gesundheit und die Eigenmotivation der Mitarbeiter berücksichtigen. Ergänzend hierzu kann eine aktive und kniefreundliche Pausengestaltung dazu beitragen, die Beweglichkeit zu verbessern und die Belastung der Knie während der Arbeitszeit zu reduzieren.

3. Gezielte Belastung fördern

Abschließend ist auch die gezielte Belastung entscheidend für die Gesundheit und Belastbarkeit der Knie. Hier kann ein genaues Belastungsprotokoll, das individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt ist, dabei helfen, Knieprobleme zu mindern. Ein solches Protokoll sollte zudem durch ein angepasstes Training und hilfreiche Alltagstipps ergänzt werden. Hintergrundinformationen zur richtigen Belastung und Entlastung der Knie unterstützen die Mitarbeiter dabei, ihre Knie langfristig gesund und funktionsfähig zu halten.

Fazit

Gesunde Knie tragen maßgeblich zur Lebensqualität bei und ermöglichen eine aktive Teilnahme am Arbeits- und Privatleben. Dabei belegen auch Untersuchungen, dass betriebliche Fitnessprogramme die Anzahl der Krankheitstage reduzieren: Aktive Mitarbeiter sind gesünder, beweglicher und zufriedener, was zu einer geringeren Ausfallrate führt. Ein gesteigertes körperliches Wohlbefinden trägt auch zur allgemeinen Zufriedenheit bei. Zudem verbessert regelmäßige Bewegung die mentale Stärke - zahlreiche Studien zeigen, dass Sport die Stressbewältigung fördert, Anspannungen abbaut und die Entspannung unterstützt. Für Arbeitgeber ist es damit unerlässlich, sich um eine ausgeprägte Firmenfitness zu bemühen.

