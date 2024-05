ITO EN, Ltd.

Shohei Ohtani unterschrieb globalen Vertrag mit "Oi Ocha" von ITO EN

Ganzseitige Anzeigen in über 60 Zeitungen weltweit feiern diese neue Partnerschaft

Tokyo (ots)

ITO EN Ltd., der japanische Getränkhersteller der weltweit Nummer 1 ungesüßten Grüntee-Getränken "Oi Ocha" (*1), hat mit dem Baseballstar Shohei Ohtani von den Los Angeles Dodgers eine globale Partnerschaft, die am 30. April 2024 in Kraft trat, unterzeichnet.

Ohtanis Kommentar: "Ich bin seit meiner Zeit in Japan ein großer Fan von 'Oi Ocha' und es ist auch in meinem Leben in den USA ein wichtiger Begleiter für mich."

Ohtani trinkt Oi Ocha bei verschiedenen Gelegenheiten, von seiner Zeit in Japan bis zu seinem jetzigen Leben in Los Angeles. Im Rahmen des Abschlusses dieses Abkommens veröffentlicht ITO EN einen öffentlichen Brief an Ohtani, in dem wir unsere Unterstützung für ihn zum Ausdruck bringen. Mit dem Ziel, ein "globales Teeunternehmen" zu werden, wird ITO EN den Wert des japanischen Tees weltweit weiter steigern, indem wir verschiedene Projekte in Japan und international mit dem weltberühmten Ohtani durchführen.

Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/en.html

ITO EN Produktseite "Oi Ocha": https://www.itoen-europe.com/de/products/oi_ocha.php#oiocha

Oi Ocha x Shohei Ohtani unterzeichnete Vertrag! Unterstützungsschreiben aus Japan an Ohtani in Los Angelos

Zur Ankündigung dieser Partnerschaft veröffentlicht ITO EN einen öffentlichen Brief an den in Los Angeles aktiven Ohtani mit einer Botschaft unserer Unterstützung. Der Brief wurde in der Nihon Keizai Shimbun, der Asahi Shimbun, der Yomiuri Shimbun, der Mainichi Shimbun und der Sangyo Keizai Shimbun sowie in Sportzeitungen und regionalen Zeitungen in ganz Japan, einschließlich Iwate und Hokkaido, wo Ohtani früher gespielt hat, veröffentlicht. In Übersee erschien der Ohtanis Artikel in wichtigen Zeitungen der Länder, in denen Baseball populär ist, wie in den USA, Südkorea und Australien. Durch die Veröffentlichung in Zeitungen, die von vielen Menschen in diesen Ländern gelesen werden, und auf der ITO EN offiziellen Website zeigen wir unsere Unterstützung für Ohtani. "Hallo, Ohtani-san! Egal zu welcher Tageszeit. Egal, wie weit wir entfernt sind. Wir sind an Ihrer Seite."

Um Ohtanis Geist und Körper mit dem köstlichen ungesüßten grünen Tee zu unterstützen, versorgen wir ihn und sein Umfeld jederzeit und überall mit einer beliebigen Anzahl von Flaschen der Vertragsprodukte.

Vollständiger Text von Ohtanis Kommentar zu ITO EN "Oi Ocha"

Hallo an alle, die mich stets unterstützten, hier ist Shohei Ohtani.

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich eine globale Partnerschaft mit "Oi Ocha" von ITO EN eingegangen bin. Ich trinke "Oi Ocha", seit meiner Zeit in Japan, und der Tee ist ein wichtiger Begleiter in meinem Leben in den USA geworden. Ich freue mich sehr zu hören, dass meine Liebe zu Oi Ocha und mein regelmäßiger Konsum von 'Oi Ocha' bei TO EN auf Resonanz stieß, was zu diesem Vertrag führte. Als ein treuer Oi Ocha-Fan würde ich mich freuen, wenn ich den Menschen auf der ganzen Welt den wunderbaren "Oi Ocha" näher bringen kann.

Shohei Ohtani

Oi Ocha, die weltweit Nr. 1 Grüntee-Getränken

Oi Ocha, unser Flaggschiff und die weltweit Nr. 1 ungesüßten Grüntee-Getränken, feierte im Februar 2024 sein 35-jähriges Jubiläum und verkaufte seit seiner Einführung im Jahr 1989 mehr als 43 Milliarden Flaschen (*2). Tee durchdringt unser Leben als Kommunikationsmittel, das die Menschen miteinander verbindet, und ist ein vertrautes Getränk, das als alltägliches Grundnahrungsmittel bezeichnet wird. Seit der Markteinführung des Vorgängerprodukts, das weltweit erste Grünteegetränk "Sencha aus der Dose" im Jahr 1985, ist die von uns entwickelte Marke "Oi Ocha" kontinuierlich gewachsen, auf der Grundlage unserer Technologien, die sich im Laufe der Zeit an die ändernden Trinkgewohnheiten anpassen, und unserer Fähigkeit, durch Initiativen wie unser Projekt zur Entwicklung von Teeanbaugebieten, hochwertige Rohstoffe (Teeblätter) zu beschaffen. Der Wert von Oi Ocha ist auch in Übersee anerkannt. Die Zahl der Kunden - oder auch Fans - in Nordamerika, Südostasien und anderen Regionen nimmt stetig zu, und seit März 2024 ist Oi Ocha in mehr als 40 Ländern und Regionen verkauft.

(*1) Zertifiziert von Guinness (TM) World Records Intage SRI+ Marktdaten für ungesüßte Teegetränke Januar-Dezember 2023 Umsatz der Marke "Oi Ocha".

Name des Rekords: Größte ungesüßte Grüntee-Getränkemarke (letzter Jahresumsatz) Offizielle englische Rekordbezeichnung: Größte ungesüßte Grüntee-RTD-Marke - Einzelhandel, aktuell

Aufgezeichnete Marke: Marke Oi Ocha (ohne Oi Ocha Hojicha-Produkte)

Zieljahr: Januar - Dezember 2023 (*2) 500ml PET-Flaschenäquivalent

