Precisely erweitert den Zugriff auf KI-gestützte Datenqualität mit natürlichen Sprachschnittstellen in der Data Integrity Suite

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire)

Der Marktführer im Bereich Datenintegrität hält sein Versprechen, Unternehmen mit KI-gestützten Lösungen auszustatten, die vertrauenswürdig, wertvoll und vollständig unter der Kontrolle der Kunden sind

Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegritätslösungen, hat heute neue Verbesserungen für die Precisely Data Integrity Suite vorgestellt, die darauf abzielen, die Datenqualität im gesamten Unternehmen weiter zu optimieren und zu verbessern. Die neueste Version enthält leistungsstarke KI-gesteuerte Funktionen, mit denen Unternehmen hochwertige, KI-fähige Daten noch schneller und intelligenter operationalisieren können.

Aufbauend auf der bewährten Erfolgsbilanz von Precisely im Bereich Innovation bieten die neuen Updates KI-gestützte Unterstützung über den gesamten Datenqualitätslebenszyklus hinweg und beseitigen Hindernisse für geschäftliche und technische Anwender. Precisely stellt auch weiterhin sicher, dass Unternehmen innerhalb des vertrauenswürdigen Rahmens der Data Integrity Suite die Wahl und Kontrolle über ihre KI-Nutzung haben.

Optimierung der Datenqualität mit KI

Zu den neuen Funktionen gehören:

Natürliche Sprachschnittstellen: Datenqualitätsaufgaben, die in einfacher Sprache beschrieben sind, werden von der KI automatisch in benutzerdefinierten Code umgewandelt, wodurch sowohl technische als auch geschäftliche Anwender Zugang zu fortschrittlicher Datenqualität erhalten.

Datenqualitätsaufgaben, die in einfacher Sprache beschrieben sind, werden von der KI automatisch in benutzerdefinierten Code umgewandelt, wodurch sowohl technische als auch geschäftliche Anwender Zugang zu fortschrittlicher Datenqualität erhalten. KI-gestützte Regel- und Beschreibungsgenerierung : Datenqualitätsregeln und -beschreibungen, die aus natürlichen Sprachbefehlen erstellt werden, reduzieren den manuellen Aufwand und sparen Zeit.

: Datenqualitätsregeln und -beschreibungen, die aus natürlichen Sprachbefehlen erstellt werden, reduzieren den manuellen Aufwand und sparen Zeit. KI-generierte Beispieldaten : Von KI zu Testzwecken erzeugte Daten helfen dabei, die Logik zu validieren, die Bereitstellung zu beschleunigen und das Vertrauen in die Ergebnisse zu erhöhen.

: Von KI zu Testzwecken erzeugte Daten helfen dabei, die Logik zu validieren, die Bereitstellung zu beschleunigen und das Vertrauen in die Ergebnisse zu erhöhen. LLM-Integration in Pipelines: Große Sprachmodelle (LLMs), die direkt in Transformationspipelines integriert sind und „Bring your own LLMs" unterstützen, ermöglichen eine intelligentere Automatisierung bei maximaler Flexibilität.

Stärkung von Teams im gesamten Unternehmen

Die Verbesserungen gehen langjährige Herausforderungen an, denen Unternehmen im Zusammenhang mit der Datenqualität gegenüberstehen, darunter Zugänglichkeit, Bereitstellungsgeschwindigkeit und Pipeline-Flexibilität. Dank intuitiver No-Code-Schnittstellen können nun sowohl technische Fachleute als auch Geschäftsanwender leichter zu den Bemühungen um Datenqualität beitragen. Gleichzeitig ermöglicht die erweiterte Unterstützung für externe LLMs Unternehmen, das bewährte Framework von Precisely mit ihren bevorzugten KI-Modellen abzustimmen, was Wahlfreiheit, operative Kontrolle und eine schnellere Amortisation gewährleistet.

„Bei Precisely sind wir bestrebt, KI so einzusetzen, dass sie unseren Kunden messbare Vorteile bringt", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. „Diese Version ist ein weiterer Meilenstein bei der Ausstattung von Unternehmen mit intuitiven, KI-gestützten Tools, die die Datenqualität schneller, zugänglicher und flexibler als je zuvor machen – und so den wahren Wert von Daten im gesamten Unternehmen erschließen."

Erfahren Sie hier mehr über die neuesten KI-gestützten Innovationen in der Precisely Data Integrity Suite.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

