New Jersey: ein Jahr voller Highlights und Events / 2024 im Überblick

Jubiläen

1) 50 Jahre The Stone Pony

Asbury Park ist das kulturelle und musikalische Herz an der Jersey Shore, und The Stone Pony das Zentrum von allem. 1974 eröffnet, spielte dieser legendäre Live-Club beim Start der Karrieren einiger der größten und berühmtesten Musiker New Jerseys eine zentrale Rolle, darunter Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi. In den Mauern des Musiklokals steckt Musikgeschichte aus 50 Jahren. Und der randvolle Eventkalender des The Stone Pony verspricht ein Jubiläumsjahr der Extraklasse, einschließlich der Stone Pony Summer Stage.

2) 50 Jahre Six Flags Great Adventure

Seit 1974 schenkte der Themenpark Six Flags Great Adventure bereits Millionen von Menschen Tage voller Spaß. Anlässlich seines 50sten Jubiläums wurde der Park um einige spannende Attraktionen erweitert. Adrenalin-Junkies können sich auf eine rasante Fahrt in der brandneuen Achterbahn THE FLASH: Vertical Velocity freuen. Sie ist die erste Super-Boomerang-Achterbahn in ganz Nordamerika. Zudem haben mit der Wasserrutsche und dem kultigen Riesenrad zwei Klassiker eine Verjüngungskur erfahren. Auch sind die Safari-Offroad-Abenteuer zurück im Programm, die Urlaubern die Gelegenheit für eine individuell geführte Safari über gigantische Gelände des Parks bietet.

3) Ein Vierteljahrhundert "Die Sopranos"

Vor 25 Jahren fand die in New Jersey gedrehte Kult-Serie "Die Sopranos" erstmals über die Flimmerkiste ihren Weg in die Wohnzimmer dieser Welt. Ausgestrahlt wurde sie bis 2007, womit sie als eine der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten gilt. Die On Location Tours bringen Fans von New York City aus zu den Originalschauplätzen, darunter das Cozzarelli's, der Car Wash, das Searchlight Diner und die St. Cecilia's Church. Am Ende der Tour gönnt man sich im Holsten's eine Portion Zwiebelringe und schießt auf "Tonys" Stammplatz ein Selfie zur Erinnerung.

Gut gebettet

4) Madison Resort Wildwood Crest, Cape May County

Ab Juli ergänzt das Madison Resort Wildwood Crest New Jerseys Zimmerangebot um 196 Einheiten. Hierzu wurden das ehemalige Royal Hawaiian Motel und das Oceanview Motel zusammengeschlossen, die nach der Neueröffnung als größtes Resort-Hotel in Cape May County glänzen. Der nostalgische Doo Wop-Stil wurde dabei erhalten. Zu der Hotelanlage an der Jersey Shore gehören darüber hinaus drei Restaurants, zwei Pools, zwei Whirlpools, zwei Fitnesscenter, fünf Konferenz- und zwei Veranstaltungsräume.

5) Graduate Princeton, Mercer County

Gleich neben dem Campus der berühmten Princeton University entsteht aktuell das Graduate Princeton Hotel. Neben 180 komfortablen Zimmern verspricht es seinen zukünftigen Gästen ein Ambiente, das den lokalem Charme Princetons sowie nostalgische Anspielungen auf die College-Kultur der Stadt in sich vereint. Als Eröffnungsdatum wird das Jahr 2024 genannt. Es wird der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die ganze Region.

6) Ein Hauch von Afrika im Six Flags Great Adventure

Am 14. Juni 2024 checken die ersten Gäste im brandneuen Savannah Sunset Resort and Spa ein, das dem Themenpark Six Flags Great Adventure angeschlossen ist. Seine Unterkünfte im Glamping-Stil - jede mit eigenem Bad - bestechen mit Panoramablick auf ein Gelände, das über 1.200 Tiere von allen Kontinenten der Welt beheimatet. Der Eintritt zu allen drei Six Flags Great Adventure Themenparks ist im Nächtigungspreis inbegriffen, lediglich die VIP-Pakete sind extra zu berappen. Nach dem Tag im Park verwöhnt das Resort mit Annehmlichkeiten wie Feuerstellen, Restaurant- und Barservice und Spa-Angeboten.

7) Nobu Hotel Caesars Atlantic City

Mit der Eröffnung des Nobu Hotel Caesars Atlantic City ist Amerikas Ostküste seit Januar 2024 um eine Nobeladresse reicher. Seine 82 Zimmer und Suiten befinden sich unter dem Dach des Caesars Atlantic City und nehmen die obersten drei Etagen des Centurion Tower ein. Ihr Design setzt auf neutrale Töne, die durch subtile japanische Nuancen und elegante, moderne Akzente ergänzt werden.

Absolut sehenswert

8) Via New Jersey 66 Mio. Jahre in die Vergangenheit

Mit dem Rowan University's Jean & Ric Edelman Fossil Park Museum eröffnet diesen Sommer in Mantua Township ein weltweit einzigartiges Museumshighlight. Erbaut in einem ehemaligen Steinbruch, in dem Meeres- und Landfossilien die letzten Momente der Dinosaurierwelt dokumentieren, lässt es seine Besucher bis zu 66 Millionen Jahre in die Vergangenheit blicken. Eindrucksvolle Ausstellungsgalerien mit interaktiven Lernbereichen, Tieren, maßstabsgetreuen Rekonstruktionen ausgestorbener Lebewesen, virtuellen Realitäten und weiteren Attraktionen versprechen für ein einzigartiges Erlebnis.

9) American Dream erweitert ihr Angebot

Die Besucher von Nordamerikas zweitgrößter Shoppingmall, der American Dream in East Rutherford, sollten ab diesem Sommer zusätzliche Stunden für ihren Ausflug einplanen. Bereits jetzt verfügt der gigantische Einkaufs- und Entertainment-Komplex neben hunderten Geschäften über einige fantastische Vergnügungsangebote, darunter einen Indoor-Themen- sowie Wasserpark, eine Skipiste, einen Surfsimulator und zig erstklassige Restaurants. Neu hinzukommen in diesem Jahr die New Jersey Hall of Fame, die Skip Barker Karting Academy und The Gameroom Powered by Hasbro.

10) Facelift für Wildwoods Boardwalk

Drei von fünf Bauphasen hat Wildwoods weltberühmte Strandpromenade, der Boardwalk, so gut wie hinter sich und erstrahlt streckenweise bereits in neuem Glanz. Die Phase 1 wurde bereits 2022 abgeschlossen und umfasste den hölzernen Weg zwischen der Oak und Maple Avenue. In Phase 2 wurde der Abschnitt Maple Avenue bis zur 26th Ave rundum erneuert und ist seit 2023 wieder für Besucher geöffnet. Die Fertigstellung von Phase 3 steht nun kurz bevor und wird den Weg bis zur Schellenger Ave. für einen ausgiebigen Bummel freimachen.

Kulinarische Highlights

11) New Jerseys Restaurants greifen nach den Sternen

Gleich drei Restaurants aus New Jersey haben es 2024 unter die Semifinalisten der prestigeträchtigen James Beard Awards, quasi den Oscars der amerikanischen Gastroszene, geschafft: Lita, ein neues iberisches Restaurant in Aberdeen Township, ist in der Kategorie "Beste neue Restaurants" nominiert und um einen Award in der Kategorie "Best Chefs Mid-Atlantic" gehen sowohl der Koch Dane DeMarco vom Gass & Main in Haddonfield sowie Nur-E Gulshan Rahman von Korai Kitchen in Jersey City ins Rennen. Während sich DeMarco der amerikanischen Küche verschrieben hat, begeistert Gulshan Raham mit bangladeschischen Spezialitäten.

12) Willst du gelten, mach dich selten

So oder ähnlich dürfte das Motto des brandneuen D'Serve in Flemington lauten, denn das gemütliche Bistro mit gerade mal 25 Plätzen hat immer nur donnerstags, freitags und samstags für den regulären Restaurantbetrieb geöffnet. Doch sein Glück auf einen Tisch zu versuchen, um sich von den Kochkünsten des Inhabers Andrew Mercado und seiner Frau Shannon Mercado verwöhnen zu lassen, lohnt sich. Spezialisiert hat sich das Duo auf Rezepte der französischen, lateinamerikanischen und karibischen Küche.

13) Let's Veggie

Mit der FiNNBAR in Frenchtown hat sich der Kochbuchautor und gefeierte Küchenchef Cal Peternell seinen Traum vom eigenen Restaurant erfüllt und gleichzeitig neues Leben in die Jahrhunderte alten Mauern des ehemaligen Frenchtown Inn gebracht. Die Spezialität des Hauses: Vegetarisches aus der italienischen und mediterranen Küche. Wer hier mit Blick auf den Delaware River schlemmt, tut nicht nur sich selbst was Gutes. Einen Großteil ihrer Gewinne spendet die FiNNBAR an das Studio Route 29, einem wohltätigen Kunstzentrum in Frenchtown für Erwachsene mit Entwicklungsstörungen und geistigen Behinderungen.

14) Chinesisch inspiriert

Sean Yan, der ehemalige Chefkonditor der gefeierten Heirloom Kitchen in Old Bridge, folgt nun seiner Passion und eröffnet diesen Frühling in Metuchen das Ram & Rooster. Serviert wird jeden Tag nur ein einziges, dafür überaus festliches Menü mit kreativen Interpretationen der chinesischen Küche. Eine Huldigung seiner Kultur verbirgt sich auch im Namen des Restaurants. Ram, auf Deutsch Widder und Rooster, der Hahn, lauten die chinesischen Tierkreiszeichen von Yans Eltern.

15) Ein bieriger (S)Pass

Der Jersey Brews Trail Pass ist ein kostenloser mobiler Guide zu über 50 der angesagtesten Craft-Brauereien im ganzen Bundesstaat: von der Angry Erik Brewing in Newton bis hin zur Coho Brewing Company im Cape May Courthouse und beinahe überall dazwischen. Neben Brauerei-Empfehlungen profitieren die Inhaber des Passes von einer Reihe an Rabatten und der Chance auf einen Sachpreis. Aktiviert wird der Pass mit nur wenigen Klicks über die Website https://visitnj.org/jersey-brews-trail. Der Download einer extra App ist nicht notwendig.

Kulturmomente

16) Auf Schritt und Tritt Geschichte

Das Morven Museum & Garden, ein National Historic Landmark, feiert sein zwanzigjähriges Bestehen mit "Morven Revealed: Untold Stories from New Jersey's Most Historic Home". Die Sonderausstellung, die vom 28. April 2024 bis zum 2. März 2025 zu sehen sein wird, wirft einen thematischen Blick auf das Haus, in dem einst George Washington und später fünf Gouverneure von New Jersey lebten, und erläutert die Rolle, die Morven seit mehr als 250 Jahren in der Geschichte von New Jersey und der Nation spielt. Neben überaus selten präsentierten Objekten werden auch gänzlich neu entdeckte Fotografien ausgestellt.

17) Staraufgebot im MetLife Stadium

Das MetLife Stadium in East Rutherford ist berühmt für ganz große Momente. Auch 2024 geben sich hier die angesagtesten Stars die Klinke in die Hand, darunter Morgan Wallen, Luke Combs, P!NK und viele mehr. Als eines der größten Stadien der NFL mit einer Kapazität von 82.500 Plätzen wurde das MetLife Stadium kürzlich als Schauplatz des Finalspiels der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) bekanntgegeben.

18) Montclair Art Museum Opened "100 Years of Black Art" Exhibit

Noch bis zum 7. Juli zeigt das Montclair Museum of Art die Ausstellung " Century: 100 Years of Black Art at MAM". Mit Werken von James Van Der Zees historischer Fotografie Black Red Cross March, Harlem (1924) bis hin zu Nanette Carters Destabilizing #2 (2022) unterstreicht die Ausstellung die Tiefe, Breite und Vielfalt der Kunst von Afroamerikanern im vergangenen Jahrhundert.

19) Raum für Unkonventionelles

Vom 4. Mai 2024 bis zum 1. September 2025 präsentieren die Grounds for Sculpture in Hamilton "Slow Motion", eine Ausstellung, die den Fokus auf Künstler richtet, die sich durch unkonventionelle Materialien und Prozesse für die Bildhauerei einen Namen gemacht haben. Kuriert von Monument Lab.

20) Wie in alten Zeiten

Nach seiner Restaurierung erstrahlt das Old Movies by the Sea in Wildwood wieder in altem Glanz. Das Kino ist ein echter Geheimtipp für Liebhaber alter Kultstreifen. 1915 erbaut, bietet es grad einmal Platz für 40 Besucher, dafür jede Menge Flair. Auch für Live-Comedy-Auftritte und andere Veranstaltungen wird die nostalgische Adresse genutzt. Wen der Hunger packt, bestellt sich entweder raffinierte Tapas, oder setzt auch kulinarisch auf einen Klassiker: Popcorn, Süßigkeiten und Limonade.

Festivalhighlights

21) Ein blühendes Spektakel

Das Essex County verfügt über die größte Kirschblütenbaum-Sammlung in den Vereinigten Staaten. Allein im Branch Brook Park, der sich durch Belleville und Newark zieht, stehen mehr als 5.200 japanische Kirschblütenbäume. Sie sind die Stars des Essex County Cherry Blossom Festival das jeden Frühling mehrere Tausend Besucher in die Stadt lockt. 2024 findet es vom 6. bis 14. April statt. Der alljährliche Höhepunkt ist das Bloomfest am letzten Tag des Festivals, mit zahlreichen Live-Auftritten und Aktivitäten für die ganze Familie.

22) Ein Fest für den Gaumen

Nach einer vierjährigen Pause lädt Crystal Springs Resort vom 3. bis 5. Mai 2024 zur Neuauflage des NJ Wine + Food Festival ein. Sprichwörtlich köstliche Höhepunkte der Veranstaltung sind das "Top Chefs & Top Wines"-Dinner, bei dem ehemalige Teilnehmer der Fernsehserie "Top Chef" ihr Können unter Beweis stellen, oder das "Wine Cellar Dinner", das im, mit dem Wine Spectator Grand Award ausgezeichneten, Weinkeller des Resorts serviert wird. Hinzu kommen diverse Seminare, Verkostungen, Cocktailkurse und vieles mehr.

23) Drei Wochen, drei Städte, eine große Party

Nach seiner Premiere vor einem Jahr, geht das North to Shore Festival diesen Sommer in die zweite Runde. Zum Programm gehören künstlerische Darbietungen, Konzerte, Filmaufführungen, Debatten und diverse Partys, die allesamt unterstreichen, wie viel Talent, Vielfalt und Kreativität in New Jersey steckt. Über die Bühne geht das North to Shore Festival auch in diesem Jahr in drei unterschiedlichen, überaus angesagten Städten: Zum Auftakt vom 10. bis 16. Juni in Asbury Park, anschließend eine Woche in Atlantic City und final vom 24. bis 30. Juni 2024 in Newark.

24) Bruce Springsteen live in Asbury Park

Am 14. und 15. September 2024 spielt die Musik einmal mehr in Asbury Park. Insgesamt sind mehr als 25 Konzerte angekündigt, die parallel von drei Bühnen gute Laune an den Strand des angesagten Küstenortes bringen. Unter anderem mit dabei: Noah Kahan, Action Bronson, Grace Potter und The Black Crowes. Am Sonntag gehört die Hauptbühne des diesjährigen Sea.Hear.Now aber allein dem Boss. Ein Heimspiel für Bruce Springsteen & The E Street Band!

Über New Jersey

New Jersey bietet seinen Gästen ganzjährig ein breites Spektrum an hochwertigen Erlebnissen. Je nach Interessenbereich locken aufregende Aktivitäten in der Natur, spannende Museen und eine lebendige Kunst- und Kulturszene. Vielerorts in New Jersey scheint die Gegenwart regelrecht mit der reichen Geschichte des Staates zu verschmelzen. Zahlreiche State Parks, Strände, Skigebiete und historische Orte wollen entdeckt werden. Die Steuerbefreiung auf Kleidung und Schuhe ist die ideale Voraussetzung für ausgedehnte Shoppingtouren. Als Heimat einiger der ältesten Strandbäder in den USA und als Geburtsort zahlreicher bedeutender Erfindungen bietet der Garden State erstklassige Unternehmungen für Gäste aller Altersgruppen.

