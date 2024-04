Niccom Marketing

Niclas Vehrke von Niccom Marketing: Individuelle Marketingkonzepte für wachstumsorientierte Unternehmen auf Neukunden- oder Mitarbeitersuche

Braunschweig (ots)

Werbekampagnen in den sozialen Medien sind der Schlüssel zur erfolgreichen Kunden- und Mitarbeitergewinnung. So sind funktionierende Marketingstrategien der ultimative Wachstumstreiber für Unternehmen aller Branchen. Niclas Vehrke hat es sich mit Niccom Marketing zur Aufgabe gemacht, Unternehmen auf Wachstumskurs als starker Partner im Onlinemarketing zur Seite zu stehen und sie bei der Gewinnung von Neukunden und Fachkräften zu unterstützen. In diesem Artikel verrät er, was sein ganzheitliches Angebot beinhaltet, wie die Zusammenarbeit mit Niccom Marketing in der Praxis abläuft und welche beeindruckenden Ergebnisse seine Kunden dadurch erzielen.

Unabhängig von ihrer Größe und Branche brauchen Unternehmen, die wachsen wollen, zwei wichtige Ressourcen: Kunden und Mitarbeiter. Doch ohne professionelle und durchdachte digitale Marketingstrategien haben Unternehmen heute keine Chance mehr, die richtigen Kunden und Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Vor allem im Kampf gegen den Fachkräftemangel braucht es wirksame Methoden, um sich erfolgreich gegen die große Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen. Marketing-Maßnahmen in Eigenregie bringen in den meisten Fällen keine Resultate. "Die meisten meiner Kunden suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern. Dabei handelt es sich in der Regel um attraktive Arbeitgeber mit lukrativen Benefits, die weder wissen, wie sie sich gegen ihre Konkurrenz behaupten können, noch wo sie nach potenziellen Mitarbeitern suchen sollen", verrät Niclas Vehrke.

"Fachkräftemangel heißt nicht, dass es keine Fachkräfte mehr gibt. Ein guter Arbeitgeber kann immer qualifizierte Mitarbeiter gewinnen - er muss nur wissen, wie", fährt er fort. Als Gründer und Geschäftsführer von Niccom Marketing hat er es sich zur Aufgabe gemacht, wachstumsorientierte Unternehmen mit ganzheitlichen Marketingkonzepten bei der Neukunden- und Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Während einige seiner Kunden bereits wissen, dass professionelle Kampagnen über die sozialen Medien oder Google Ads ihnen Neukunden und qualifizierte Bewerber liefern können, müssen andere zunächst überzeugt werden - dank der großartigen Erfolge, die die Kunden durch die Zusammenarbeit mit Niccom Marketing erzielen, lässt die Erkenntnis allerdings nicht lange auf sich warten.

Niccom Marketing steht für eine intensive und langfristige Zusammenarbeit

Mit seinem breiten und individuellen Dienstleistungsangebot ist Niccom Marketing ein starker Wachstumspartner für alle Branchen. "Meine Kunden aus der Solarbranche haben beispielsweise im vergangenen Jahr dringend nach Mitarbeitern gesucht - in diesem Jahr brauchen sie Neukunden", verrät Niclas Vehrke, der auf eine langfristige Zusammenarbeit mit seinen Kunden setzt. Während er also im letzten Jahr überzeugende Kampagnen entwickelt hat, die die Solarunternehmen als attraktive Arbeitgeber in den sozialen Medien sichtbar und präsent gemacht haben, entwirft er nun Werbekampagnen, die potenzielle Kunden ansprechen und sogar gezielt Bedarfe wecken, die zuvor nicht existent waren. So profitieren die Kunden des Onlinemarketing-Experten nicht nur von Bewerbungen von absoluten A-Mitarbeitern, sondern auch von unzähligen Anfragen kaufkräftiger Neukunden.

Zu Beginn der Zusammenarbeit mit Niccom Marketing findet ein Beratungsgespräch statt, in dem der Bedarf des Kunden analysiert wird. Darauf aufbauend entwickelt Niclas Vehrke eine individuelle Marketingstrategie für seine Kunden. Es folgt eine enge Zusammenarbeit, die von regelmäßigen Zoom-Calls und stetiger Optimierung der Maßnahmen begleitet wird. Dazu zählt nicht nur die kontinuierliche Überprüfung der Qualität der eingehenden Leads, sondern auch die Verbesserung interner Prozesse im Kundenunternehmen. "Viele Unternehmen sind vom Weiterempfehlungsprozess verwöhnt und kennen es nicht, mit kalten Leads aus dem Internet zu arbeiten", so der Experte. Wenn die Abschlussquote trotz hoher Leadqualität nicht zufriedenstellend ist, prüft er deshalb die Verkaufsprozesse auf Schwachstellen und unterstützt bei ihrer Optimierung. Mithilfe eines gemeinsamen CRM-Systems, das die Leads von Eingang bis Abschluss abbildet, bringt Niclas Vehrke seinen Kunden bei, wie sie mit den eingehenden Anfragen und Bewerbungen umgehen müssen, um sie zuverlässig in Neukunden und Mitarbeiter zu verwandeln.

Großartige Erfolge mit individuellen Marketingkonzepten

Die Erfolge, die die Kunden durch die Zusammenarbeit mit Niccom Marketing erzielen, sprechen für sich: Ein Unternehmen aus der Solarbranche konnte beispielsweise so viel mehr Aufträge generieren als es abarbeiten konnte, dass Niccom Marketing kurzerhand auch mit der Mitarbeitergewinnung beauftragt wurde, damit zeitnah neue Monteure eingestellt werden konnten. Für eine Spedition, die sehr kurzfristig einen Berufskraftfahrer suchte, hat Niclas Vehrke es sogar geschafft, in fünf Stunden 22 geeignete Bewerber zu finden. "Um 7:30 Uhr ging die Kampagne online und um 12:30 Uhr hatte das Unternehmen bereits fünf neue Mitarbeiter eingestellt", berichtet der Experte für Onlinemarketing. So wie er seinen Kunden zu nachhaltigem Wachstum verhilft, möchte Niclas Vehrke auch selbst mit Niccom Marketing noch weiter wachsen und für noch mehr Unternehmen ein starker und zuverlässiger Partner für Kundengewinnung und Social Recruiting werden.

