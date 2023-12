Veganuary

Vegan ins neue Jahr: Anmeldung für Veganuary 2024 ab sofort möglich

Veganer Neujahrsvorsatz startet mit Rückenwind und neuen Gesichtern

Top-Model und Pop-Star unterstützen die Kampagne

Handel, produzierende Unternehmen und Gastronomie bringen neue Produkte und Angebote

Jetzt kostenlos registrieren - und die pflanzliche Ernährung ausprobieren

Probier's vegan - diesen Januar! Seit mehr als zehn Jahren zelebrieren Menschen auf der ganzen Welt den Veganuary. Sich einen Monat lang rein pflanzlich zu ernähren, gehört mittlerweile zu den beliebtesten und meistbeachteten Neujahrsvorsätzen. Schon jetzt können sich alle Interessierten darauf einstimmen: Veganuary hat die offizielle Anmeldephase eingeleitet. Wer mitmachen will, kann sich auf der Website von Veganuary ( www.veganuary.com/mitmachen) mit wenigen Klicks registrieren. Die Anmeldung ist kostenlos und unverbindlich. Alle Teilnehmenden erhalten 31 Tage lang wertvollen Support für ihren persönlichen veganen Neujahrsvorsatz.

Mit Spaß und Support 31 Tage lang die pflanzliche Ernährung testen

Neun Prozent der Erwachsenen in Deutschland nahmen laut YouGov den Veganuary 2023 zum Anlass, um pflanzliche Ernährung bewusst auszuprobieren. Die Idee der Kampagne ist, den Einstieg so einfach und spaßig wie möglich zu gestalten. Die Veganuary-E-Mail-Serie unterstützt mit News, Fakten, Tipps zu Nährstoffen, Rezepten und budgetfreundlichen Mealplans, mit denen sich der vegane Neujahrsvorsatz nicht nur geschmacklich, sondern auch dem Geldbeutel nach planen lässt. Neu ist der Back to the Roots Mealplan mit extra viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Getreide. Alle Teilnehmenden sind zudem eingeladen, ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit der wachsenden Community zu teilen - auf allen gängigen Social-Media-Netzwerken. Jeden Januar trendet der Hashtag #Veganuary: Anfang 2023 hatte er 894 Millionen Views allein auf TikTok.

Eine Kampagne für das Gemüse

Die neuen Kampagnenmotive rücken Gemüse ins Scheinwerferlicht. Sie zeigen, wie unkompliziert der Einstieg in die pflanzliche Ernährung gelingen kann. "Dafür müssen wir gar nichts neu erfinden, denn Gemüse war schon immer gesund", sagt Christopher Hollmann, Leitung Veganuary Deutschland, "und genau darauf wollen wir im Januar 2024 auch den Fokus richten: Pflanzen waren schon immer gut zu Tieren, sie bremsen den Klimawandel aus - und sie sind gut für uns Menschen. Pflanzen sind einfach die allererste Wahl." In Deutschland wächst das Bewusstsein für diese klimaschonende Lebensweise: Eine Mehrheit (56 Prozent) bezeichnet die eigenen Ernährungsgewohnheiten in einer Umfrage des Bundesumweltamts als flexitarisch, vegetarisch oder vegan.* Die Menschen, die einen Fokus auf pflanzliche Ernährung bewusst ausschließen, sind mittlerweile in der Minderheit.

Einzelhandel wirbt mit neuen Produkten und Aktionsangeboten

Der Wandel hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung ist im Alltag längst nicht mehr zu übersehen. Im Supermarkt sind vegane Alternativprodukte und pflanzliche Milchdrinks eine Selbstverständlichkeit. Bereits Wochen vor dem Start des Veganuary haben die Einzelhandelskonzerne Aldi Nord und Aldi Süd, Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe ihre aktive Teilnahme bestätigt. Zu den produzierenden Unternehmen, die im Rahmen des Veganuary Innovationen und Angebote vorstellen, gehören bekannte Marken wie Dr. Oetker, Iglo, Kühne und zahlreiche Start-ups und junge Unternehmen.

Vegane Specials in Raststätten, Restaurants und Kantinen

Auch die Gastronomie macht mit: Ikea Deutschland, Deutsche Bahn, Backwerk, Ditsch, Domino's Pizza Deutschland, Hans im Glück, Peter Pane, Pizza Hut Deutschland und Subway sind nur einige der teilnehmenden Unternehmen und Ketten. Ebenfalls dabei: Die Lieferdienste Lieferando und Wolt. Hinzu kommen Catering-Unternehmen, die Betriebsrestaurants, Uni-Mensen, Schul- und Klinik-Kantinen versorgen (u. a. Aramark, Dussmann, Kruschina, L&D, SV Group, Transgourmet und etliche Studierendenwerke).

Top-Model Stefanie Giesinger: "Jeder Bissen zählt"

Die Zahl der prominenten Veganuary-Supporter:innen wächst. Neu dabei sind Pop-Star Lena Meyer-Landrut und Stefanie Giesinger, Model und Unternehmerin. Über ihre Beweggründe sagt Stefanie: "Für mich ist es ein Ansporn zu wissen, dass ich mit meiner Ernährung nicht nur etwas für meine eigene Gesundheit tue, sondern auch positiven Einfluss auf die Welt habe. Jeder Bissen zählt, für unsere Zukunft und die des Planeten." Sie ruft deshalb zum Mitmachen auf: "Meldet euch zum Veganuary an und probiert es aus."

Auch Lena Meyer-Landrut will den Monat nutzen, um sich noch intensiver mit veganer Ernährung auseinanderzusetzen. Die Sängerin betont die Wichtigkeit von Kampagnen wie Veganuary, "denn sie machen bewusst, dass jedes tierische Produkt einen Ursprung hat - und wir zu Alternativen greifen können." Ebenfalls dabei: Comedy-Shootingstar Maria Clara Groppler, Grimme-Preisträgerin Mina Tander, Schauspieler und TikTok Creator Helge Mark Lodder sowie die internationalen Stars Hannes Jaenicke, Ralf Moeller, Alicia Silverstone und Joaquin Phoenix.

* Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Deutschland, wie es isst. Der BMEL-Ernährungsreport 2023, September 2023.

Über Veganuary

Veganuary ist eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, die Menschen weltweit motiviert, sich im Januar und darüber hinaus vegan zu ernähren. Veganuary wurde 2014 an einem Küchentisch im britischen Yorkshire gegründet. Heute ist die Bewegung weltweit aktiv - mit Kampagnenzentren in Deutschland, Spanien, den USA, Brasilien, Chile, Argentinien, Indien und Großbritannien sowie offiziellen Partnerorganisationen in der Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Australien, Südafrika, Singapur und Mexiko.

