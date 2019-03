Die Stiftung Menschen für Menschen

Stiftung Menschen für Menschen ernennt die dreifache Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin Tirunesh Dibaba aus Äthiopien zur Botschafterin

München/Addis Abeba

Die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe hat die äthiopische Langstreckenläuferin Tirunesh Dibaba (33) zur neuen Botschafterin der Organisation ernannt. Sie wird künftig die Hilfsorganisation ehrenamtlich in der Öffentlichkeit - insbesondere in Äthiopien - vertreten und Aktionen von Menschen für Menschen unterstützen. Die Ernennungsurkunde wurde Tirunesh Dibaba vor kurzem bei einer Veranstaltung in Dano (Äthiopien), einem Projektgebiet von Menschen für Menschen, durch Christian Ude, Münchens Alt-Oberbürgermeister und Vorsitzender des Stiftungsrates, überreicht.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass Tirunesh Dibaba uns als Botschafterin bei unserer Arbeit künftig unterstützt. Sie kennt unsere Arbeit in Äthiopien aus eigener Anschauung. Sie ist authentisch und wird uns hervorragend, nicht nur in ihrem Heimatlandland, sondern auch weltweit, vertreten. Tirunesh Dibaba ist nicht nur eine außergewöhnliche und erfolgreiche Athletin. Sie weiß, dass man für den Erfolg hart arbeiten und auch aus Niederlagen Kraft schöpfen muss, um im Leben weiter voran zu kommen. Diese bewundernswerte Frau engagiert sich, neben ihrem täglichen Sportpensum, auch vorbildlich für die Menschen in Äthiopien", sagte Christian Ude bei der Übergabe der Urkunde. Tirunesh Dibaba wird sich besonders um die Themen Bildung, Frauenförderung und die Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche kümmern.

Tirunesh Dibaba ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Langstreckenläuferinnen der Welt. So hat sie bereits drei Goldmedaillen bei Olympia, fünf WM-Titel sowie viermal Gold bei den Crosslauf-Weltmeisterschaften gewonnen. Mit 14:11,15 Minuten hält sie auch den 5.000-Meter-Weltrekord.

Die Botschafter/innen von Menschen für Menschen sind: Sara Nuru (Unternehmerin), Ralf Bos (Unternehmer und Initiator von "Spitzenköche für Afrika"), Haile Gebrselassie (Weltrekordläufer), die Killerpilze (Rockband), Julia Simic (Fußballerin), Talia Bos und Alexander Kochanowski (Initiatoren von "Spitzenwinzer für Äthiopien") sowie Véronique Witzigmann (Unternehmerin und Buchautorin).

Über Menschen für Menschen:

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 37 Jahren nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägt seit 1993 durchgängig das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen derzeit setzt die Maßnahmen in elf Projektgebieten mit rund 650 fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

Informationen über die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe unter www.menschenfuermenschen.de

