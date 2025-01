digitalis365 GmbH

Save the Date: Wachstumsmotor Wohnungsbau - Wir bauen Zukunft

Der große Summit der Bau- und Wohnungsbranche am 24./25. Juni in Berlin

Die Baustellenbesprechung des Netzwerks "Neues Bauen - 80 Sekunden" mit Spitzenvertretern aus Bau- und Wohnungswirtschaft, Politik, Wissenschaft an einem Tisch.

Das Motto des diesjährigen Baustellendialogs "Wachstumsmotor Wohnungsbau - Wir bauen Zukunft", am 24. und 25. Juni in Berlin, ist Inhalt und Ansporn zugleich. Das Netzwerk der Macher aus der Bau- und Wohnungswirtschaft will den Motor der Binnenwirtschaft endlich wieder anschmeißen - und schneller, mehr und nachhaltiger bauen: "Die Branche hat das Potenzial, die Binnenkonjunktur in Deutschland wieder in Schwung zu bringen und dafür zu sorgen, dass Wohnraum wieder bezahlbar wird", erläutert Robert Kroth, gemeinsam mit Michael Mronz Initiator des Netzwerks "Neues Bauen - 80 Sekunden", das die führenden Branchen-Unternehmen aus Deutschland und die Spitzenpolitik miteinander ins Gespräch gebracht und damit ein Millionenpublikum erreicht hat.

Warum Sie dabei sein sollten:

Bereits zum dritten Mal bringt das Netzwerk "Neues Bauen - 80 Sekunden" führende Entscheider aus der Wohnungswirtschaft, Bauunternehmen, Architektur, Handwerk, Industrie und Startups zusammen. Ihr gemeinsames Ziel: Die Bauwende aktiv vorantreiben - mehr, schneller und nachhaltiger bezahlbare Wohnungen bauen. Als Partner wieder mit dabei ist das Who is Who der Branche von VONOVIA über VIVAWEST, GOLDBECK, VIEGA, Velux, Westenergie und SCHÜCO bis hin zur BUWOG. Dazu Wissenschaftler, Architekten, Stadtplaner, Startups und Studierende. Mit einem interdisziplinären Ansatz und einer 360-Grad-Perspektive werden praxisnahe Lösungen entwickelt und konkrete Projekte angegangen.

"Mit Quartiersentwicklungen und Neubauprojekten ist die BUWOG Teil der Lösung, um neuen Wohnraum zu schaffen. Das Format "Neues Bauen - 80 Sekunden" ist ein sinnvoller Rahmen, um diese Lösungen, gerade auch beim leistbaren und nachhaltigen Wohnungsbau, vorzustellen und miteinander Wege zu finden, wie sich Hürden im Wohnungsbau abbauen lassen und wir die Baugeschwindigkeit erhöhen können - einhergehend mit nachhaltigen Qualitäten. Daher sind wir bei "Neues Bauen - 80 Sekunden" immer wieder gerne dabei und freuen uns auf den Dialog von Forschung, Praxis und Politik", beschreibt Eva Weiß, Geschäftsführerin der BUWOG Bauträger GmbH, warum der führende Entwickler und Anbieter moderner, nachhaltiger Wohnimmobilien von Anfang an dabei ist.

Im Fokus des Baustellendialogs am 24./25. Juni 2025 stehen diesmal:

Wirtschaftswachstum durch Wohnungsbau

Schneller Bauen: Gebäudetyp E und serielles Bauen

Gebäudetyp E und serielles Bauen Mehr Bauen: Flächenverdichtung, Ausbau und Aufbau

Flächenverdichtung, Ausbau und Aufbau Nachhaltiger Bauen: Bauen im Bestand, energetische Sanierung und klimapositive Materialien

Bauen im Bestand, energetische Sanierung und klimapositive Materialien Tempomacher Digitalisierung: Smarte Lösungen und neue Technologien

Smarte Lösungen und neue Technologien Nachhaltige Nutzung von Bestandsgebäuden

Dekarbonisierung: Praxisnahe Lösungen für klimafreundliche Architektur

Freuen Sie sich auf:

Neben klassischen Formaten wie Panels und Keynotes tauchen Interessierte beim Baustellendialog in den sogenannten "Inspiration Walks" tief ein in zukunftsweisende Themen wie "Dekarbonisierung in der Praxis" oder "Wie gestalten wir das Bauen der Zukunft - nachhaltig, digital und bezahlbar?". Dazu Workshops, Startup-Pitches und direkter Austausch der Entscheider

Mit diesem Summit setzt das Netzwerk der Macher "Neues Bauen - 80 Sekunden" ein klares Zeichen: Es werden gemeinsam Lösungen initiiert, die eine nachhaltige Transformation in der Bau- und Wohnungswirtschaft ermöglichen. Markieren Sie den 24. und 25. Juni 2025 in Ihrem Kalender und erleben Sie, wie die Bauwende konkret wird.

Tickets, weitere Informationen, das Programm und die Presseakkreditierung finden Sie unter https://80-sekunden.de/baustellenbesprechung/

