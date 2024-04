Lasse Landeck

Lasse Landeck: Dating ohne Sorgen und Selbstzweifel

Erfolgreiches Dating hat nichts mit Manipulation oder billigen Tricks zu tun - wer sich selbstbewusst und authentisch zeigt, hat bereits gewonnen. Doch das ist einfacher gesagt als getan, wie Lasse Landeck aus eigener Erfahrung weiß. Als Dating-Coach hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Männer zu einem erfüllten Datingleben zu führen. Wie bei ihm jeder Mann lernen kann, sich von seiner besten Seite zu zeigen und weshalb emotionale Intelligenz dabei eine so große Rolle spielt, erfahren Sie hier.

Dating ist heutzutage so schwer wie noch nie - durch sinkende soziale Kontaktmöglichkeiten, oberflächliche Dating-Apps und verwirrende Tipps im Internet scheint es fast unmöglich, die richtige Partnerin oder den richtigen Partner zu finden. Speziell fehlende Erfahrung führt oft dazu, dass Männer nicht das nötige Selbstbewusstsein aufbringen, ihr Gegenüber anzusprechen - doch auch vergangene Beziehungen können ein Laster sein. "Viele Männer sind davon überzeugt, ein gewisser Typ Mann sein zu müssen, um auf Frauen attraktiv zu wirken. Sie sind nicht von sich selbst überzeugt und dementsprechend extrem unsicher, wenn es um das aktive Ansprechen einer Frau geht - dabei liegt der Dating-Erfolg hauptsächlich an der Ausstrahlung. Wer das nicht realisiert, bleibt für immer in seinem aktuellen, oft sehr einsamen Liebesleben hängen", warnt Dating-Coach Lasse Landeck.

"Der Schlüssel liegt in der Authentizität", erklärt der Experte weiter. "Wer sich offen und selbstbewusst zeigt, kann Frauen ganz einfach für sich gewinnen." Zusammen mit seinem Team aus erfahrenen Dating-Profis hat Lasse Landeck es sich zur Aufgabe gemacht, Männern zu einem erfolgreichen Datingleben zu führen. Sein Coaching umfasst die Überwindung von Schüchternheit, das Stärken des Selbstbewusstseins, das Entwickeln eines eigenen Stils und praktische Tipps zum Ansprechen von Frauen im Alltag und Online-Dating. "Mit der richtigen Unterstützung kann jeder noch so schüchterne Mann sein Datingleben komplett umkrempeln", weiß der Unternehmer aus Erfahrung, denn auch er selbst konnte seine damalige Schüchternheit gegenüber Frauen erfolgreich loswerden. Nun unterstützt er andere Männer dabei, es ihm gleichzutun.

"Wir distanzieren uns von unseriösen Strategien und helfen unseren Kunden zu tatsächlichen Erfolgen!"

Manipulationstechniken, billige Anmachsprüche und Macho-Gehabe - all das ist im Coaching von Lasse Landeck nicht zu finden. "Es gibt heutzutage viele Dating-Coaches auf dem Markt, die mit den unseriösesten Strategien werben", erklärt er. "Im tatsächlichen Datingleben sind diese jedoch überhaupt nicht zielführend - davon wollen wir uns gänzlich distanzieren." Viel eher geht es bei ihm darum, das Interesse der Frauen langfristig zu binden. "Das ist allein durch die Arbeit am eigenen Auftreten möglich. Kein Trick ist so wirkungsvoll wie eine selbstbewusste Persönlichkeit", so Lasse Landeck weiter. All das können Männer in seinem Coaching lernen. Dabei liegt eines der Hauptziele des Coachings darin, tatsächliche emotionale Intelligenz aufzubauen. Durch praktische Tipps und Übungen unterstützen Lasse Landeck und sein Team ihre Kunden dabei, sich besser zu präsentieren, sich selbst kennenzulernen und authentisch zu sein.

Die Strategie des Dating-Experten funktioniert - das zeigen zahlreiche Erfolgsstorys seiner Kunden. "Der Erfolgsweg von Lukas ist mir besonders in Erinnerung geblieben", verrät Lasse Landeck. "Er hatte mit großen Hemmungen und einem fehlenden Selbstbewusstsein zu kämpfen. Frauen anzusprechen, stand für ihn in weiter Ferne. Doch durch die Zusammenarbeit mit uns konnte er das endlich hinter sich lassen - heute ist er nicht nur deutlich lockerer, sondern auch viel selbstbewusster." Durch das Coaching und die gezielte Unterstützung von Lasse Landeck hat es Lukas geschafft, einige Dates mit Frauen zu vereinbaren, die sein Interesse wirklich geweckt hatten - ganz ohne Hemmungen. Heute ist er mit einer Frau in einer glücklichen Beziehung, von der er sich nie zu träumen gewagt hätte, sie für sich zu gewinnen.

Wie Lasse Landeck sein eigenes Datingleben optimieren konnte

Die Erfolgsstorys seiner Kunden inspirieren Lasse Landeck immer wieder aufs Neue dazu, noch viele weitere Männer bei der Optimierung ihres Datinglebens zu unterstützen - die Gründung seines Coachings beruht schließlich auf seinem eigenen damaligen Problem, Frauen anzusprechen. Mithilfe von persönlicher Weiterentwicklung und dem Austesten verschiedener Strategien hat es bei ihm schließlich funktioniert.

Diesen langen Leidensweg will er nun anderen Männern ersparen. "Damals habe ich meinen Freunden beim Ansprechen von Frauen geholfen, heute will ich jedem Mann in einer ähnlichen Situation unterstützen", erklärt er. "Mein Weg hat mir gezeigt, dass niemand unglücklich mit seinem Datingleben sein muss. Mit der richtigen Unterstützung kann es jeder schaffen - es braucht nur den Mut dazu, etwas zu ändern."

