Healthcare Holding Schweiz erwirbt Ino Medical Solutions

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der Ino Medical Solutions GmbH. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich die Übernahme der Ino Medical Solutions GmbH in Rapperswil-Jona abgeschlossen, einen Spezialanbieter für Sterilcontainer und medizinische Instrumente zu dessen Kunden Sterilisationszentren, Universitäts- und Kantonsspitäler, sowie private Spitalgruppen in der gesamten Schweiz gehören.

Fabian Kröher, Verwaltungsratspräsident der Healthcare Holding Schweiz und Partner bei Winterberg erklärt hierzu: „Ino Medical Solutions ist ein führender Schweizer Anbieter im Bereich der Sterilcontainer, mit dem besten Produkt im Markt. Bei der täglichen Instrumenten Aufbereitung zählen die Robustheit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit des Sterilcontainers. Besonders in grossen Aufbereitungszentren mit langen Transportwegen der verschiedenen Spitäler, ist ein qualitativ hochstehender Sterilcontainer besonders wichtig. Wir werden die erfolgreiche Marktentwicklung von Ino Medical Solutions mit der vollen Power unserer Holding weiter vorantreiben."

Diether Roth, Geschäftsführer der Ino Medical Solutions, fügt hinzu: „Die Healthcare Holding Schweiz ist definitiv mein Wunschpartner für die Unternehmensnachfolge. Ich bin absolut zuversichtlich, dass Ino Medical Solutions hier gut aufgehoben ist. Alle Kunden und Lieferanten sind in besten Händen. Ich werde weiterhin im Unternehmen tätig sein. Zusätzlich zu den Sterilcontainern werden wir auch die Instrumente, Reinigungspistolen und Lichtkabel im Markt gemeinsam aufbauen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Über Ino Medical Solutions GmbH

Die Ino Medical Solutions GmbH in Rapperwil-Jona ist ein Spezialanbieter für Sterilcontainer, chirurgische Instrumente, Instrumente zur Implantatentfernung, und weitere Produkte für namhafte Hersteller exklusiv in der Schweiz vertreibt. Die Produkte entsprechen hierbei höchsten Qualitätsanforderungen und gehören zu den besten Produkten im Markt. Ino Medical Solutions zeichnet sich darüber hinaus durch schnelle Bearbeitungs- und Lieferzeiten, sowie den besten Kundenservice im Markt aus.

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstandsbeteiliungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahre im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Partner und Executive Directors Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

