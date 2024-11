Sicheres Einkommen trotz Wirtschaftskrise mit der richtigen Qualifikation

Closer-Academy.de

Die wirtschaftliche Lage hierzulande stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Um Kosten einzusparen, entlassen viele Arbeitgeber reihenweise Personal. Das führt zu Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt, und viele Fachkräfte müssen ihre beruflichen Perspektiven neu überdenken. Technologische Fortschritte, zunehmender Wettbewerb und der Einsatz automatisierter Prozesse haben zudem dazu geführt, dass in manchen Bereichen weniger qualifizierte Experten gebraucht werden.

Um sich für die Zukunft gut aufzustellen, empfehlen sich Berufsfelder, für die auch auf lange Sicht ein hoher Bedarf besteht. Hier gilt der Vertrieb als sichere Karrieremöglichkeit. Gerade in Zeiten des Konsumrückgangs benötigen Unternehmen Vertriebsexperten, die es schaffen, Kunden zu erreichen und zu überzeugen. Zudem ist der Einstieg ohne weiteres auch für Quereinsteiger möglich. Nachfolgend wird aufgeführt, auf welche Eigenschaften es ankommt, um erfolgreich im Vertrieb zu arbeiten.

Veränderungen des Arbeitsmarktes durch Umverteilung von Jobs

Eine Kündigungswelle in einer Branche ist oftmals nicht zwingend mit dem Verlust von Arbeitsplätzen an sich gleichzusetzen. Häufig erfolgt lediglich eine Umverteilung von Stellen, die in einem Bereich entfallen, in anderen jedoch neu entstehen. Das bedeutet, dass Arbeitskräfte in Wachstumsbranchen verlagert werden.

Diese Entwicklung zeigt sich besonders in der Industrie, wo der Automatisierungsgrad stark zugenommen hat. Dadurch werden für viele Arbeitsprozesse weniger Mitarbeiter benötigt, da diese zunehmend automatisiert oder durch KI unterstützt werden. Im Gegensatz dazu wächst die Dienstleistungsbranche deutlich, da in vielen Bereichen der persönliche Kontakt weiterhin unverzichtbar ist. Dies gilt besonders im Verkauf, wo menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten entscheidend sind.

Wichtige Qualifikationen für den Aufstieg in Vertriebspositionen

Wer sich für die Zukunft gut aufstellen möchte, sollte sich frühzeitig umorientieren und Branchen auswählen, für die gute Prognosen und ein langfristiger Bedarf bestehen. Der digitale Vertrieb bildet in dieser Hinsicht eine optimale Wahl, auch für Quereinsteiger, denn er erfordert keine langwierigen Ausbildungen oder einen konkreten Hochschulabschluss. Mit den richtigen Fähigkeiten ist es ein Leichtes, erfolgreich in die Vertriebsbranche einzusteigen:

Empathie und kommunikative Kompetenzen

Im Vertrieb ist eine gute Kommunikation das A und O. Man muss in der Lage sein, Sachverhalte nachvollziehbar zu erklären und dabei immer auch die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden im Blick haben. Hierfür braucht es neben guten kommunikativen Skills auch das richtige Maß an Einfühlungsvermögen. Gute Vertriebler können sich in ihre Kunden hineinversetzen und die Lage aus deren Blickwinkel betrachten, um daraus Verkaufsargumente zu entwickeln.

Ambition und Durchhaltevermögen

Nicht immer sind Vertriebsaktivitäten von schnellem Erfolg gekrönt. Mitunter dauert es, bis die gewünschten Ergebnisse auftreten und man sich eine Reputation auf dem Markt erarbeitet und einen Kundenkreis aufgebaut hat. Daher kommt es vor allem auf Disziplin und Ehrgeiz an, um erfolgreich im Job zu sein.

Kritikfähigkeit und Reflektiertheit

Der Verkauf ist immer auch ein Lernprozess, bei dem eine Verbesserung der eigenen Fähigkeiten durch das konstruktive Feedback von Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden erfolgt. Daher sollten gute Vertriebsexperten regelmäßig ihr eigenes Vorgehen hinterfragen, kritische Rückmeldungen sachlich reflektieren und willens sein, sich weiterzuentwickeln.

Geduld und Ausdauer

Für den Erfolg im Vertrieb sind gute Beziehungen und ein solides Netzwerk erforderlich. Diese entstehen nicht über Nacht, sondern werden Schritt für Schritt aufgebaut und erweitert. Es braucht Zeit, um gute Kontakte zu pflegen. Hierfür sind sowohl Geduld als auch ein langer Atem wertvolle Fähigkeiten.

Chancen erkennen und nutzen

Krisen sorgen nicht nur für Probleme, sie legen immer auch Entwicklungsmöglichkeiten und Potenziale offen. Eine Karriere als digitaler Vertriebler ist das beste Beispiel dafür, dass es nach wie vor Wachstumsmärkte gibt, die exzellente Perspektiven, auch im Hinblick auf den Verdienst, aufweisen.

