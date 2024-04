DialogData GmbH & Co. KG

OCI 4 und 5 PunchOut von DialogData für SAP Commerce - jetzt neu im SAP® Store

München (ots)

Das Part of GROW-Unternehmen DialogData ist führender Anbieter modernster eCommerce-Lösungen. Für den Online-Handel im B2B-Bereich hat das Münchner Unternehmen ein OCI PunchOut-Plugin entwickelt, das ab sofort im SAP® Store verfügbar ist. Open Catalog Interface (OCI) ist eine ursprünglich von SAP entwickelte Programmierschnittstelle, die es eCommerce-Plattformen und anderen Softwareanwendungen ermöglicht, auf Katalogdaten und Produkte von Lieferanten oder Herstellern zuzugreifen. PunchOut steht dabei für den sicheren Zugriff auf die jeweiligen Produkt-Kataloge sowie die anschließende Integration von Warenkörben in das eigene ERP-System.

Das von DialogData entwickelte Plugin lässt sich in SAP Commerce integrieren und bietet Unternehmen die volle Funktionalität von OCI4 und OCI5+. "Die Erfahrung aus über 100 erstellten SAP Commerce Shops steckt in unserem OCI PunchOut Plugin, so dass es sogar mehr Funktionen für B2B Commerce bietet, als der OCI 5 Standard selbst enthält. Der Einbau sicherer PunchOut-Sitzungen ist damit wirklich einfach, jederzeit flexibel anpassbar und erweiterbar", freut sich Thomas Mödl, Geschäftsführer DialogData GmbH & Co. KG. "Datensicherheit, erweiterte Beschaffungsmöglichkeiten und Benutzerfreundlichkeit sowie ein verbessertes Kundenerlebnis stehen im Vordergrund. Die Anwender erhalten ein vertrautes Look-and-feel beim B2B-Einkauf, was wiederum einen reibungslosen und effizienten Einkauf sicherstellt", erklärt Thomas Mödl.

Das OCI PunchOut-Plugin von DialogData standardisiert und strukturiert die Übertragung von z.B. Katalogdaten, einschließlich Informationen wie Produktbeschreibungen, Preisen, Verfügbarkeiten oder Bildern. Es ermöglicht den automatischen Abruf und die Aktualisierung von Produktinformationen aus unterschiedlichen Quellen. Dadurch werden insbesondere Einkaufsabteilungen unterstützt, die eine Vielzahl von Produkten von unterschiedlichen Lieferanten oder Herstellern beziehen. Konzerne und große Unternehmen setzen oftmals bei Ihren Lieferanten eine OCI-Lösung voraus, die sich zudem nahtlos in das eigene Warenwirtschaftssystem integrieren lassen muss. DialogData liefert diese Möglichkeit, so dass durch das OCI PunchOut-Plugin Produkte und Waren flexibel dargestellt und mit den standardisierten Einkaufsprozessen verknüpft werden können.

DialogData ist Teil der GROW Digital Group. Das Agenturnetzwerk vereint 13 spezialisierte Digital- und Kreativagenturen. Als zertifizierter SAP Commerce Cloud- Partner (ehemals Hybris) und mit seinem Team von mehr als 60 Entwicklern und 3 zertifizierten Trainern ist DialogData auf eCommerce und Cloud-Lösungen für SAP Commerce spezialisiert.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://bit.ly/3WabpRM

Original-Content von: DialogData GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell