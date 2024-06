einfach-sparsam.de

Lieber spenden als mit den Schwiegereltern teilen: So ticken deutsche Gewinnspieler

Schwanstetten (ots)

Wer bei Gewinnspielen teilnimmt, hat es auf Geld abgesehen. Das zeigt eine Umfrage von www.einfach-sparsam.de. Doch nur Wenige wollen teilen - am wenigsten mit den Schwiegereltern und Arbeitskollegen.

Gewinnspielteilnehmer erhalten am häufigsten Sachpreise, wünschen sich aber am meisten Bargeld. Das ist das Ergebnis einer breit angelegten Glücksumfrage des Online-Vergleichsportals www.einfach-sparsam.de. Etwa drei Viertel der mehr als 3.000 Befragten (74,3 Prozent) haben bereits einen Sachpreis bei einem Gewinnspiel ergattert. Dahinter folgen: Gutscheine (39,6 Prozent), Bargeld (30 Prozent), Lebensmittel (26,1 Prozent) und Reisen (18,4 Prozent). Nur zwei von Hundert Befragten (2,2 Prozent) hingegen haben schon mal ein Auto gewonnen.

Bargeld statt Breitling

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (54,6 Prozent) würde am liebsten eine hohe Geldsumme gewinnen. Am wenigsten begehrt sind dagegen Uhren: Nur einer von Hundert Befragten (0,9 Prozent) wünscht sich eine teure Uhr. Populärer sind schicke Autos (18,8 Prozent), Fernreisen (13,7 Prozent) und Elektronikartikel (12 Prozent).

Einfach unbeliebt: Arbeitskollegen und Schwiegereltern

Doch ob Bargeld, Breitling oder BMW: Keinen dieser Gewinne möchten die Teilnehmer mit ihren Schwiegereltern (0,5 Prozent) oder Arbeitskollegen (0,4 Prozent) teilen. Lieber spenden sechs von Hundert (6,1 Prozent) ihren Gewinn. Großzügiger sind die Gewinnspieler hingegen, wenn es um die Eltern (25,7 Prozent) oder die Freunde (29,5 Prozent) geht - mit ihnen wird gern geteilt. Überraschend dagegen: Nur 11,4 Prozent möchten ihren Gewinn für sich behalten und gar nicht teilen.

Dass Gewinnspielteilnehmer gewinnen ist, gar nicht so unwahrscheinlich: Neun von zehn Befragten (88,1 Prozent) haben mindestens einmal in ihrem Leben in einem Gewinnspiel gewonnen, etwa drei Viertel (77,8 Prozent) sogar etwas Nennenswertes.

Schnell, einfach, unkompliziert: Vertrauen in Lotterie ist am größten

Am meisten Vertrauen unter Gewinnspielern genießt die Lotterie. Sieben von zehn Befragten (68,1 Prozent) setzen auf Lotto, wenn es um den Wunschgewinn geht. Weitere sechs von zehn (60,8 Prozent) vertrauen Zeitschriften. Platz drei geht an das Internet: Etwa die Hälfte der Umfrageteilnehmer (48,7 Prozent) vertraut Online-Gewinnspielen, während 41 Prozent unentschlossen sind. Weniger Vertrauen genießen Casinos (30,6 Prozent), das Fernsehen (22,4 Prozent), Jahrmarktanbieter (15,8 Prozent) und Hütchenspieler (1,6 Prozent).

Über einfach-sparsam.de

Das 2006 live gegangene Rundum-Sparportal www.einfach-sparsam.de zählt zu den ältesten Portalen seines Segments. Gestartet mit der Idee, alles, was im Internet zum Thema Sparen zu finden ist, dem User gebündelt auf einem Portal anzubieten, wurden nach und nach eine Redaktion installiert und das Angebot durch Gutscheine, Rabattaktionen, Gratisangebote durch Geld-zurück-Aktionen, kostenlose Produktproben, Gewinnspiele, Produkttests und Supermarkt-Coupons erweitert. Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl namhafter Onlineshops kann der Nutzer beim Online-Einkauf viel Geld sparen. Das Prinzip: jedem User das bestmögliche Angebot unterbreiten. Die Redaktion überprüft täglich die neuesten und besten Aktionen. Darüber hinaus kann sich der Nutzer über den Newsletter über aktuelle Sparmöglichkeiten informieren lassen. Betreiber der Plattform einfach-sparsam.de ist die 1337 UGC GmbH in Schwanstetten bei Nürnberg.

Original-Content von: einfach-sparsam.de, übermittelt durch news aktuell