SUPCON Technology Co., Ltd.

Aufbau einer intelligenten Industriemaschine, die ein neues Paradigma für industrielle Anwendungen schafft: SUPCON stellt bahnbrechenden, zeitlich vorverzögerten Transformator (TPT) vor

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Am 5. Juni stellte SUPCON sein bahnbrechendes TPT (Time-series Pre-trained Transformer), das erste KI-Zeitreihenmodell, in Singapur vor, um es globalen Kunden vorzustellen und seine vollständige industrielle Anwendung zu initiieren. Dr. Wenyue Ding, SUPCONs Senior-Forschungswissenschaftler, präsentierte das Produkt unter dem Motto „Pioneering Industrial AI New Frontiers".

TPT basiert auf einem generativen KI-Algorithmus und integriert während des Trainings umfangreiche Daten zu Produktion, Betrieb, Prozessen, Ausrüstung und Qualität in verschiedenen Branchen. Es verbessert die Effizienz der Modellierung erheblich, vereinheitlicht industrielle Anwendungen und demonstriert die Anpassungsfähigkeit über verschiedene Einheiten und Bedingungen hinweg, was hochpräzise und zuverlässige Closed-Loop-Anwendungen ermöglicht. Das TPT-System ist bereit, die Beschleunigung der umfassenden Intelligenz in der Prozessindustrie anzuführen.

Tiefes Eintauchen in industrielle Kernszenarien

In den letzten Jahren hat KI weltweit Aufmerksamkeit erregt und mit der Einführung von Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) eine KI-Ära eingeläutet. Wir erforschen jetzt die Anwendung von KI in industriellen Szenarien, um die Produktionseffizienz zu verbessern und die Herausforderungen der Industrie zu bewältigen.

Der industrielle Betriebsprozess wird jedoch überwiegend durch Zeitreihendaten aufgezeichnet und charakterisiert, während bestehende KI-Modelle bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen wie Warnungen vor Anomalien, Betriebs- und Steuerungsoptimierung und Engpassanalyse versagen. SUPCONs bahnbrechendes TPT, der erste zeitseriell vorprogrammierte Transformator in der Prozessindustrie, wird die Datenanwendung revolutionieren und die nachhaltige industrielle Entwicklung als eine neue Generation von intelligenten Industriemotoren vorantreiben. Darüber hinaus ist dies ein bemerkenswerter Meilenstein in SUPCONs Bestreben, seinen "KI+Daten"-Vorteil zu etablieren und AI-Innovationen und -Implementierungen voranzutreiben.

Vielseitig, verallgemeinert und verlässlich

Das TPT von SUPCON zeichnet sich durch drei Merkmale aus: multiplizierbar, verallgemeinerbar und zuverlässig.

Vielseitige Fähigkeiten: TPT integriert Simulation und Vorhersage für verschiedene industrielle Aufgaben, indem es mit verschiedenen Zyklusvorhersagen und dynamischen stationären Simulationen trainiert und komplexe Szenarien durch die Vereinigung von Analyse, Optimierung und Kontrolle effektiv handhabt.

Verallgemeinert: TPT sammelt umfangreiche Daten für die Vorschulung und lernt die Gesetze des industriellen Betriebs. Es kann in verschiedenen Einheiten und unter verschiedenen Bedingungen wiederverwendet werden, was eine hohe Anpassungsfähigkeit beweist.

Zuverlässig: TPT bietet eine höhere Genauigkeit und Vollständigkeit als herkömmliche KI-Modelle und ermöglicht eine präzise Steuerung für eine optimierte, geschlossene Produktion in Industrieanlagen.

Neugestaltung eines neuen Paradigmas für industrielle Anwendungen

Im Industriesektor wird TPT die traditionellen fragmentierten industriellen Anwendungen und Daten völlig revolutionieren und den traditionellen Modus "N Modelle + N Anwendungen" in ein neues Paradigma "TPT + 1 Software" in der Anlage verwandeln.

SUPCONs TPT-Anwendungen haben sich in verschiedenen Anlagen der Chlor-Alkali-Industrie, der thermischen Energieerzeugung und der Petrochemie als bahnbrechend erwiesen. TPT stattet diese Produktionseinheiten mit einem „intelligenten Gehirn" aus, das sie in die Lage versetzt, autonom zu „denken"und zu „kommunizieren" wie Experten, während sie den Betrieb der Einheiten überwachen und optimieren. Auf diese Weise werden die Ziele der Effizienzsteigerung, des stabilen Betriebs und der Gewinnsteigerung erreicht und letztlich die ungelösten Probleme gelöst.

SUPCON forciert derzeit seine Bemühungen im Bereich der KI-Technologie und will mit seiner neuen Mission und Vision das Wachstum der industriellen KI anführen. Das Unternehmen setzt sich für die Förderung einer nachhaltigen industriellen Entwicklung durch KI ein und läutet eine neue Ära der Prozessindustrie in Richtung AGI ein. Die weltweite Einführung von TPT und die anschließenden großtechnischen Anwendungen sind zweifellos ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu diesem großen Wandel.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aufbau-einer-intelligenten-industriemaschine-die-ein-neues-paradigma-fur-industrielle-anwendungen-schafft-supcon-stellt-bahnbrechenden-zeitlich-vorverzogerten-transformator-tpt-vor-302167299.html

Original-Content von: SUPCON Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell