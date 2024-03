Chimelong Group

Erster asiatischer Unternehmer, der den TEA Buzz Price Award erhält

Vom 13. bis 16. März fanden in Los Angeles der globale Gipfel TEA INSPIRE der Themed Entertainment Association und die 30th Annual Thea Awards Gala statt. Der Botschafter der Vereinten Nationen für nachhaltigen Tourismus und Vorsitzende der Chimelong Group, Herr SU, Zhi Gang, wird mit dem Buzz Price Thea Award for a Lifetime of Distinguished Achievements ausgezeichnet - als erster asiatischer Unternehmer, der diese Auszeichnung erhält.

Die Themed Entertainment Association (TEA) wurde 1991 gegründet. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation mit rund 1.600 Mitgliedern, die die besten Schöpfer, Entwickler, Designer und Produzenten der internationalen Themenunterhaltungsbranche vertritt. TEA führt ein Auswahlverfahren durch und verleiht jedes Jahr die Thea Awards. Die Auszeichnungen gelten als eine der höchsten Ehrungen in der internationalen Unterhaltungsbranche und werden als "Oscars" der Unterhaltungsbranche bezeichnet.

Kontinuierliche Innovation, Forschung und Entwicklung. Grenzenlose Kreativität. Bei Touristen sehr beliebt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 konzentriert sich die Chimelong-Gruppe seit über dreißig Jahren auf den Kulturtourismus. Durch kontinuierliche Innovation, Forschung, Entwicklung und grenzenlose Kreativität hat das Unternehmen erfolgreich zwei Kulturtourismuszentren von Weltrang geschaffen: das Chimelong Resort in Guangzhou und das Chimelong International Ocean Resort in Hengqin, Zhuhai. Diese beiden großen Resorts ziehen mit ihrem breiten Unterhaltungsangebot, den schillernden Aufführungen und den komfortablen Unterkünften unzählige Besucher an. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Chimelong zu einer Marke für Kulturtourismus entwickelt, die bei Touristen aus China und dem Ausland beliebt ist. Die Resorts haben jährlich fast 40 Millionen Besucher, und Chimelong hat sich an die Spitze der weltweiten Freizeitparkunternehmen katapultiert.

Das Chimelong Resort in Guangzhou ist das erste große, umfassende Themenresort der Chimelong Group und verfügt über erstklassige Themenparks, Veranstaltungsräume und Hotels wie den Chimelong Safari Park, das Chimelong Paradise, den Chimelong Water Park, den Chimelong Bird Park und den Chimelong International Circus, sowie das Chimelong Hotel, das Chimelong Panda Hotel und das Chimelong Xiangjiang Hotel. Es ist das umfassendste Themenresort in China mit den meisten Themenparks auf höchstem Niveau und gilt als "Chinas beliebtestes Urlaubsziel aus einer Hand".

Das Chimelong International Ocean Resort in Hengqin, Zhuhai, ist ein "Super-Resort", in das die Chimelong-Gruppe ihre ganze Kraft investiert hat. Es vereint Themenparks, Luxushotels, kommerzielle Kongress- und Ausstellungseinrichtungen, Tourismus, Shopping, Sport und Freizeit in einem. Es ist außerdem eines der größten Meeres-Themenresorts der Welt, setzt modernste Technologie ein und verfügt über ein äußerst kreatives Design und ein kompetentes Management. Es vereint Themenparks, Resort-Hotels, kulturelle Veranstaltungen, kommerzielle Kongress- und Ausstellungseinrichtungen, Gastronomie und Freizeit in einem. Dem Vernehmen nach ist das Chimelong-Resort in Qingyuan im Bau und wird bald in den Probebetrieb gehen.

Befriedigung der unterschiedlichen Bedürfnisse der Besucher. Wegweisend für den thematisch ausgerichteten Kulturtourismus.

Angesichts der ständig wachsenden Nachfrage der Öffentlichkeit nach Reiseerlebnissen entwickelt sich der thematische Tourismus allmählich zum neuen Favoriten des Tourismusmarktes und bietet gleichzeitig neue Inspirationen und Anhaltspunkte für die Innovation und Neugestaltung von Landschaftsgebieten. Die Chimelong-Gruppe geht eng auf die unterschiedlichen Anforderungen der Besucher von ein und bewahrt sich stets eine vorausschauende Vision und einen unermüdlichen Entdeckergeist. Durch die Begleitung und den Dialog mit der internationalen Gemeinschaft und die Zusammenarbeit mit internationalen Spitzenteams erweitert die Chimelong-Gruppe kontinuierlich ihr touristisches Angebot und hat mit ihrer breiten Palette an thematischen Veranstaltungen und interaktiven Darbietungen die kulturelle Substanz und den Mehrwert ihrer Produkte effektiv erhöht, das Mitmachgefühl der Besucher gestärkt und die Entwicklung des thematischen Kulturtourismus vorangetrieben. Gleichzeitig hat Chimelong durch kontinuierliche Innovation und Optimierung von Inhalt und Form seiner Veranstaltungen erfolgreich Besucher verschiedener Altersgruppen angezogen und eine große Marktabdeckung erreicht.

Chinas Marke für Kulturtourismus ist mehrfach ausgezeichnet worden. Erwarten Sie in Zukunft große Dinge von ihr.

Wenn man sich die Liste der Thea-Award-Empfänger der letzten dreißig Jahre ansieht, ist dies nicht das erste Mal, dass die Chimelong-Gruppe einen TEA-Thea-Award gewonnen hat. Im Jahr 2014 war das Chimelong Resort in Guangzhou der einzige Vertreter Asiens und kam bei der TEA-Auszeichnung für den "weltbesten Freizeitpark" unter die ersten drei Plätze - ein bahnbrechender Moment für chinesische Freizeitparks bei den größten Auszeichnungen der Branche. Im Jahr 2015 gewann das Chimelong Ocean Kingdom zum zweiten Mal den TEA Award for Outstanding Achievement--Theme Park, und 2017 und 2018 wurden das 5D Castle Theatre und die Journey of Lights Parade des Chimelong Ocean Kingdom nacheinander mit dem Award for Outstanding Achievement ausgezeichnet, der von der TEA vergeben wird. Im Jahr 2019 wurde der Chimelong Water Park als erster Wasserpark mit dem TEA Award for Outstanding Achievement ausgezeichnet, und zwar für sein "SlideWheel", das weltweit erste seiner Art. Nach den maßgeblichen Daten von TEA wurde der Chimelong-Wasserpark in Guangzhou seit 2013 durchgehend als "Wasserpark mit den höchsten Besucherzahlen weltweit" eingestuft und hat wiederholt seine eigenen Weltrekorde sowohl bei der jährlichen Gesamtzahl der Besucher eines Wasserparks als auch bei der durchschnittlichen täglichen Besucherzahl eines Wasserparks gebrochen.

Chimelong hat sich stets bemüht, seinen Besuchern durch Innovation und außergewöhnlichen Service das beste Urlaubserlebnis zu bieten, und hofft, dass es durch seine weitere Entwicklung der Welt die einzigartige Attraktivität des chinesischen Kulturtourismus vor Augen führen kann.

