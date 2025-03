STARMUS

Exklusiv: Christopher Nolan und Kip Thorne sprechen bei Starmus - Eine visionäre Reise durch Wissenschaft und Kino

Christopher Nolan und Sir David Attenborough haben kürzlich die prestigeträchtige Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation erhalten, eine Auszeichnung, die 2015 vom Starmus Festival und Stephen Hawking ins Leben gerufen wurde. Die Auszeichnung wurde an Persönlichkeiten wie Jane Goodall und Brian May sowie Buzz Aldrin und Elon Musk verliehen.

Der gefeierte Filmemacher Christopher Nolan wurde bei der siebten Ausgabe des Starmus Festivals mit der prestigeträchtigen Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet und teilt die Ehre mit dem legendären Naturforscher Sir David Attenborough, der Künstlerin Laurie Anderson und der Ozeanologin Sylvie Earle. Diese Auszeichnung, die 2015 vom Starmus Festival und dem verstorbenen Professor Stephen Hawking ins Leben gerufen wurde, würdigt Personen, die durch außergewöhnliche Beiträge zur Kommunikation und Bildung die Kluft zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit überbrücken.

Die Hawking-Medaille wurde zuvor an eine beeindruckende Reihe von Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen verliehen, darunter Jane Goodall, Hans Zimmer, Brian Eno, die Sitcom The Big Bang Theory und Neil deGrasse Tyson, die jeweils dafür anerkannt wurden, globale Zuschauer dazu zu inspirieren, sich mit wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten zu beschäftigen. In diesem Jahr hat Nolans außergewöhnliche Fähigkeit, Wissenschaft mit filmischem Erzählen durch Filme wie Interstellar, Oppenheimer, Inception und The Prestige zu verbinden, ihm diese angesehene Anerkennung eingebracht.

Feier eines Meilensteins: 10 Jahre Interstellar

Es ist gerade das 10-jährige Jubiläum von Interstellar, einem Film, der weltweit weiterhin bei den Zuschauern Anklang findet für seine bahnbrechende Darstellung der Weltraumforschung, Wissenschaft und des menschlichen Antriebs, unmögliche Hindernisse zu überwinden. Starmus ist stolz darauf, diesen Meilenstein zu feiern, indem es Christopher Nolans visionäre Arbeit und ihren bleibenden Einfluss auf Wissenschaft und Kino würdigt.

Die Starmus-Verbindung: Interstellar und die Hawking-Medaille

Starmus, ein einzigartiges Festival, bei dem Wissenschaft und Kunst zusammenkommen, hat Interstellar lange als filmisches Meisterwerk gefeiert, das Astrophysik und die Geheimnisse des Weltraums in den kulturellen Mainstream gebracht hat. Der 2014 veröffentlichte Film wird für sein Engagement für wissenschaftliche Genauigkeit und emotionale Tiefe gelobt, die durch die Zusammenarbeit mit dem Physiker Kip Thorne zum Leben erweckt wurden, dessen Forschung über Schwarze Löcher und Wurmlöcher die Erzählung des Films prägte.

Die kraftvolle Erzählweise des Films und die bahnbrechende Filmmusik von Hans Zimmer haben auch bei Starmus Geschichte geschrieben. Zimmer erhielt 2016 die Hawking-Medaille, wodurch Interstellar der einzige Film ist, bei dem sowohl der Regisseur als auch der Komponist für ihre Beiträge zur Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet wurden. Diese doppelte Anerkennung unterstreicht die Bedeutung des Films als Brücke zwischen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Populärkultur.

Zusätzlich zu seinem Einfluss auf Zuschauer weltweit hat Interstellar einen besonderen Platz in der Geschichte von Starmus. Hans Zimmer, der die ikonische Filmmusik komponierte, führte Interstellar bei dem Festival an zwei bemerkenswerten Gelegenheiten live auf:

2016: Als Teil einer Hommage an Stephen Hawking beinhaltete Zimmers Aufführung inspirierende Vorträge des Nobelpreisträger-Physikers Kip Thorne, des Visual-Effects-Supervisors Paul Franklin und des Physikers Oliver James von DNEG, die Einblicke in die bahnbrechende Wissenschaft und die visuellen Effekte des Films gaben. Zimmer wurde von dem legendären Gitarristen und Astrophysiker Brian May auf der Bühne begleitet, um Stephen Hawking zu ehren und Musik und Wissenschaft in einer unvergesslichen Darbietung zu verbinden.

Als Teil einer Hommage an Stephen Hawking beinhaltete Zimmers Aufführung inspirierende Vorträge des Nobelpreisträger-Physikers Kip Thorne, des Visual-Effects-Supervisors Paul Franklin und des Physikers Oliver James von DNEG, die Einblicke in die bahnbrechende Wissenschaft und die visuellen Effekte des Films gaben. Zimmer wurde von dem legendären Gitarristen und Astrophysiker Brian May auf der Bühne begleitet, um Stephen Hawking zu ehren und Musik und Wissenschaft in einer unvergesslichen Darbietung zu verbinden. 2019: Während der Feier des 50. Jahrestages von Apollo 11 beim Festival führte Zimmer erneut die Filmmusik von Interstellar auf, begleitet von Vorträgen des gleichen angesehenen Teams, die die anhaltende Relevanz des Films für die Weltraumforschung und wissenschaftliche Entdeckungen hervorhoben.

Ein filmisches Erbe, das in Wissenschaft und Kunst verwurzelt ist

Christopher Nolan nennt offen Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum, basierend auf Arthur C. Clarkes visionärem Buch, als tiefgreifenden Einfluss auf Interstellar. Kubricks bahnbrechendes Werk wurde durch Clarkes tiefes Verständnis der Weltraumforschung und der Zukunft der Menschheit geprägt und schuf einen Film, der weiterhin ein Eckpfeiler des filmischen und wissenschaftlichen Dialogs ist.

Um seinem Film Authentizität zu verleihen, nutzte Kubrick die tatsächlichen Atemgeräusche von Alexei Leonov, dem ersten Menschen, der einen Weltraumspaziergang durchführte. Dieses akribische Detail verlieh dem Film ein Gefühl von Realismus und Verbindung zum Raumfahrtzeitalter und demonstrierte Kubricks Engagement für wissenschaftlich fundiertes Erzählen. Leonovs Beiträge gingen weit über das Kino hinaus; er schuf auch die Skizze von Stephen Hawking, die das Design der Hawking-Medaille inspirierte und die Welten von Kunst, Wissenschaft und menschlicher Leistung miteinander verband.

Die Geburt von Starmus

Arthur C. Clarke, eine zentrale Figur in Wissenschaft und Literatur, war maßgeblich an der Entstehung von Starmus beteiligt. Seine Gespräche mit dem Starmus-Gründer Dr. Garik Israelian in den Jahren 2001 und 2002 inspirierten das Projekt, das damals als „Die Musik der Sterne" bekannt war und sich in Zusammenarbeit mit Dr. Brian May zum Starmus Festival entwickelte. Viele Jahre später komponierte Brian Eno einen Track unter Verwendung derselben Starsounds-Bibliothek. Clarkes Unterstützung dieser Initiative unterstrich seine lebenslange Leidenschaft für die Verbindung von Wissenschaft und Kunst und legte den Grundstein für eines der weltweit einzigartigsten Wissenschaftsfestivals.

Kubrick's Vision erweitern

Nolan hat durch Interstellar das Erbe von Kubricks Werk weitergeführt, indem er mit Kip Thorne zusammenarbeitete, der das Konzept des Monolithen aus 2001 in wissenschaftlich fundierte Darstellungen von Wurmlöchern und Schwarzen Löchern erweiterte. Ebenso sorgte Hans Zimmer, der die ikonische Filmmusik komponierte, dafür, dass seine Musik neben den monumentalen Werken von Johann Strauss, György Ligeti und Aram Khachaturian stand, deren Kompositionen das auditive Erlebnis von 2001: Odyssee im Weltraum prägten.

Eine Hommage an Interstellar

Zu Ehren des tiefgreifenden Einflusses von Interstellar und seines bleibenden Erbes innerhalb von Starmus veröffentlicht das Festival ein besonderes Tributvideo (LINK). Dieses exklusive Video wird einzigartige und bisher unveröffentlichte Aufnahmen von den Aufführungen 2016 und 2019 enthalten, einschließlich Hans Zimmers Live-Darbietungen der Filmmusik und Höhepunkte aus Vorträgen von Kip Thorne, Paul Franklin und Oliver James. Das Tribut wird eine Feier der Fähigkeit des Films sein, das Publikum zu inspirieren, die Geheimnisse des Kosmos und die Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst zu erkunden.

Wissenschaft durch Kunst ehren

Dr. Garik Israelian, Gründer von Starmus und Forscher am Institut für Astrophysik der Kanarischen Inseln (Spanien), betonte die Mission des Festivals, die Wissenschaft der Gesellschaft näherzubringen: „Christopher Nolan hat gezeigt, dass Kino mehr als Unterhaltung sein kann; es kann ein mächtiges Werkzeug für Bildung und Inspiration sein. Mit Interstellar brachte er Millionen die Wunder der Astrophysik näher und förderte ein tieferes Verständnis unseres Universums."

Das Erbe fortsetzen

Die Preisverleihung 2024 feiert das Erbe von Stephen Hawking, der fest an die Kraft des Geschichtenerzählens glaubte, um Wissenschaft zugänglich zu machen. Nolans Werk stimmt mit dieser Vision überein und inspiriert neue Generationen, zu den Sternen zu schauen und vom Unmöglichen zu träumen.

