PEAC Solutions gewinnt "Digital Innovation of the Year"-Award für gemeinsame Plattform mit BusinessBike

PEAC Solutions ist bei der 22. Leasing Life Konferenz mit dem "Digital Innovation of the Year (ESG)"-Award ausgezeichnet worden. Das europäische Fachmedium Leasing Life würdigte die digitale Finanzierungsplattform für Dienstrad-Leasing, die PEAC Solutions und BusinessBike gemeinsam aufgebaut und über viele Jahre hinweg weiterentwickelt haben.

PEAC Solutions und BusinessBike arbeiten seit inzwischen elf Jahren zusammen. Das gemeinsame Finanzierungsprogramm ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitenden moderne Fahrräder und E-Bikes für den täglichen Arbeitsweg bereitzustellen. Die stärkere Nutzung des Fahrrads entlastet Verkehr und Emissionen in Städten sowie Gemeinden und bietet Beschäftigten eine alltagstaugliche Alternative zum Auto. Zugleich leisten die Mitarbeitenden mit dem Radfahren einen Beitrag zu ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden.

BusinessBike zählt zu den führenden Anbietern im Dienstrad-Leasing und verfügt über langjährige Markt- und Nutzererfahrung. PEAC Solutions ergänzt dies durch finanzielle Expertise und eine digitale Ausgestaltung des Leasingmodells. Auf dieser Basis ist eine Plattform entstanden, die Arbeitgebern und Beschäftigten klar strukturierte, einfach nutzbare Abläufe bietet. Genau diese Verbindung aus Digitalisierung und nachhaltiger Mobilität hebt die Award-Jury hervor: "Die gemeinsame Lösung von PEAC Solutions und BusinessBike zeigt in besonderer Weise, wie digitale Prozesse und Umweltverantwortung zusammenwirken können. Die vollständig digitale, papierlose Plattform erleichtert Arbeitgebern, Mitarbeitenden und Händlern den Zugang zum Dienstrad-Leasing und macht nachhaltige Mobilität einfach umsetzbar."

"Digitale Finanzierungsprozesse sind nicht nur eine Frage der Technologie, sondern der Präzision, Geschwindigkeit und Nutzerorientierung", sagt Lars Wenner, Head of Platform Solutions, Green Mobility / Energy and Bike Business bei PEAC. "Gemeinsam mit BusinessBike haben wir eine verteilte Plattformlösung entwickelt, die Leasing im Alltag für alle Beteiligten einfacher macht und gleichzeitig eine umweltfreundliche Form der Mobilität fördert."

Nils Hofmann, Commercial Director von BusinessBike, ergänzt: "Unsere Zusammenarbeit mit PEAC Solutions besteht seit vielen Jahren und ist von dem gemeinsamen Ziel geprägt, Abläufe zu vereinfachen und konsequent zu digitalisieren. Das BusinessBike-Portal ermöglicht Beschäftigten, Arbeitgebern und Händlern einen klaren, transparenten Prozess - von der Auswahl des Fahrrads bis zum Abschluss des Leasingvertrags. Die Auszeichnung zeigt, welches Potenzial in solchen digitalen Lösungen für eine nachhaltige Mobilität steckt."

