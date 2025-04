ActiveCampaign, LLC

ActiveCampaign erwirbt Hilos, um Besprechungserlebnisse mit nativer WhatsApp-First-Automation anzubieten

Die Akquisition erweitert die Cross-Channel-Marketing-Automationsfunktionen von ActiveCampaign um native WhatsApp-Nachrichten

ActiveCampaign, eine führende Marketing-Automationsplattform, hat Hilos mit Sitz in Mexiko-Stadt übernommen, um seine Fähigkeiten zu erweitern und die fortschrittlichste WhatsApp-Automationslösung für Unternehmen weltweit anzubieten. Diese Akquisition wird den 180 000 Kunden von ActiveCampaign dabei helfen, Besprechungserlebnisse zu entwickeln, die speziell für die WhatsApp-Plattform entwickelt wurden, die weltweit über 2,4 Milliarden Benutzer und 200 Millionen aktive Geschäftskonten hat.

Marketing- und Sales-Teams können stärkere Beziehungen aufbauen, indem sie sich auf echte Conversations und persönliche digitale Erfahrungen konzentrieren, die zu bedeutungsvolleren Verbindungen führen. Mit dieser Akquisition positioniert sich ActiveCampaign als Marktführer im Bereich WhatsApp-Marketing-Automation und erkennt WhatsApp als etablierten primären Kanal für kleine und mittelständische Unternehmen in Lateinamerika und Europa an, mit spannenden Wachstumsmöglichkeiten in Nordamerika.

„Die Kunden von heute haben hohe Erwartungen an eine personalisierte Kommunikation in Echtzeit, und Unternehmen brauchen eine Automation, die diesen Anforderungen entspricht", sagt Jason Vandeboom, Gründer und CEO von ActiveCampaign. „Mit der Akquisition von Hilos erweitern wir unsere Plattform, um Unternehmen bei der Erstellung von Besprechungserlebnissen auf einer der weltweit beliebtesten Nachrichten-Plattformen zu unterstützen. Diese Akquisition unterstreicht unser Engagement, leistungsstarke, KI-gesteuerte Marketing-Automation über mehrere Kanäle hinweg anzubieten, um jede Marketing-Erfahrung relevanter und effektiver zu machen."

Mit Hilos, den neuen WhatsApp-Nachrichten-Funktionen von ActiveCampaign, können Unternehmen:

WhatsApp-Automationen mit No-Code-Tools nativ erstellen, um personalisierte 1:1-Chat-Erfahrungen zu schaffen

Nachrichten-Strategien mit Echtzeit-Einblicken aus Benutzerinteraktionen verbessern

Alle Customer Experience-Touchpoints über mehrere Kanäle hinweg mit einem einheitlichen Zwei-Wege-Besprechungs-Posteingang verfolgen

Teams von sich wiederholenden Aufgaben befreien, damit sie sich auf die Erzielung von Geschäftsergebnissen konzentrieren können

ActiveCampaign wird die Technologie von Hilos in den kommenden Monaten nativ mit seiner Plattform verknüpfen, sodass Benutzer mühelos WhatsApp-Automationen über dieselbe Schnittstelle wie ihre E-Mail-, Marketing-, Social-Media- und CRM-Automationen erstellen können, um nahtlose Cross-Channel-Customer-Experiences zu schaffen.

„Wir haben Hilos gegründet, um Unternehmen dabei zu helfen, sofort mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, und zwar mit Nachrichten, die von der ersten Interaktion an Anklang finden – und zwar über WhatsApp. Es geht nicht nur um Geschwindigkeit, sondern darum, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, wenn sie bereit sind, aktiv zu werden, und dafür zu sorgen, dass sich jede Besprechung persönlich anfühlt", sagt Florian Raetzer, Mitbegründer und CEO von Hilos. „Jetzt, als Teil von ActiveCampaign, freuen wir uns darüber, diese Vision noch weiter voranzutreiben und Unternehmen zu befähigen, vernetztere, sinnvolle Customer Experiences zu schaffen. Mit der intelligenten WhatsApp-Automation, die direkt in ActiveCampaign integriert ist, bringen wir Automation, Skalierung und Personalisierung zusammen und helfen Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen nicht nur schneller zu erreichen, sondern auch auf wirkungsvollere Weise als je zuvor mit ihnen in Kontakt zu treten."

Über ActiveCampaign

ActiveCampaign ist eine KI-gestützte End-to-End-Marketingplattform für Menschen, die im Mittelpunkt der Aktion stehen. Sie ermöglicht es Teams, ihre Kampagnen mit KI-Agenten zu automatisieren, die Inhalte vorstellen, aktivieren und validieren, wodurch sie sie von Schritt-für-Schritt-Workflows befreien und ihnen grenzenlose Möglichkeiten eröffnen, ihr Marketing zu orchestrieren.

Mit KI, zielbasierter Automation und mehr als 950 App-Verknüpfungen können Agenturen, Vermarkter und Besitzer Cross-Channel-Kampagnen in nur wenigen Minuten erstellen – abgestimmt auf Milliarden von Datenpunkten, um echte Ergebnisse für ihr Unternehmen zu erzielen.

ActiveCampaign ist die zuverlässige Lösung, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu helfen, eine neue Welt grenzenloser Möglichkeiten zu erschließen, in der Ideen Wirkung zeigen und Potenziale in echte Ergebnisse umgewandelt werden.

