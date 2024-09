Inanna GmbH

Inanna Medical Spa als einziges Spa in Berlin durch CIDESCO Germany akkreditiert

Berlin (ots)

Inanna Medical Spa, ein führender Anbieter im Bereich ästhetischer und ganzheitlicher Wellnessbehandlungen, freut sich, bekanntzugeben, dass es die renommierte Akkreditierung durch CIDESCO Germany erhalten hat. Diese Auszeichnung unterstreicht die Einhaltung höchster internationaler Standards und positioniert Inanna Medical Spa als das einzige Spa in Berlin, das diesen prestigeträchtigen Status erreicht hat.

CIDESCO, 1946 in Brüssel gegründet, ist der weltweit führende Verband für Kosmetik- und Spa-Expertise und setzt seit Jahrzehnten die Maßstäbe für Exzellenz in der Branche. Die CIDESCO Germany Akkreditierung ist eine seltene und hochangesehene Anerkennung, die nur an Spas verliehen wird, die höchsten Ansprüche in Bezug auf Qualität, Professionalität und ethische Standards erfüllen. Sie garantiert Kunden, dass die bei Inanna Medical Spa angebotenen Behandlungen und Services nach den weltweit strengsten Kriterien bewertet und zertifiziert wurden.

"Die CIDESCO Germany Akkreditierung bestätigt unser tiefes Engagement, unseren Kunden eine Wellnesserfahrung auf höchstem internationalem Niveau zu bieten", sagt Anna Baret Gulueva, Geschäftsführerin von Inanna Medical Spa. "Wir sind stolz darauf, die Exzellenz, für die diese Akkreditierung steht, in jeder unserer Dienstleistungen zu verkörpern."

Inanna Medical Spa wird nun auf der offiziellen CIDESCO Germany Website als zertifiziertes Mitglied geführt. Weitere Informationen zu zertifizierten Mitgliedern finden Sie unter: https://www.cidescogermany.de/ihre-mitgliedschaft/cidesco-mitglieder

Über Inanna Medical Spa

Im Herzen Berlins vereint das Inanna Medical Spa modernste ästhetische Medizin und integrative Wellness, um ganzheitliche Gesundheit und ästhetische Perfektion zu harmonisieren. Wir haben uns auf die Verjüngung von Haut und Haaren spezialisiert und verbinden modernste Technologien mit personalisierter kosmetischer Pflege, biomolekularer Wellness und traditionellen Techniken. Das Altern betrachten wir als einen Zustand, der proaktiv bewältigt werden kann - mit dem Ziel, ein längeres und gesünderes Leben zu fördern. Unsere Philosophie basiert auf den vier Ks: Kunden, Kommune, Klima und Kultur. Dabei stehen unsere Kunden stets im Mittelpunkt, während wir aktiv unsere Gemeinschaft unterstützen, die Umwelt schützen und eine Kultur des Respekts und der Exzellenz in jedem Bereich unseres Handelns leben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://inanna.beauty oder telefonisch unter 0800 0808 800.

Original-Content von: Inanna GmbH, übermittelt durch news aktuell