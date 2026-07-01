hasenkamp Service GmbH

Hasenkamp bündelt Engineering- und Projektlogistik-Kompetenzen

Neues Kompetenzzentrum für komplexe Projektlogistiklösungen unter dem Dach der Hasenkamp Tech Services

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die Hasenkamp Group stärkt ihre Kompetenz für technisch anspruchsvolle Projektlogistik und bündelt zum 1. Juli 2026 die bisherigen Einheiten Logistics & Engineering Solutions und Hasenkamp Tech Services GmbH in einer gemeinsamen Organisation.

Mit der erweiterten Hasenkamp Tech Services GmbH entsteht ein internationales Kompetenzzentrum für komplexe Projektlogistiklösungen, technische Sondertransporte und die Umsetzung besonders anspruchsvoller Projekte. Die neue Einheit unterstützt Kunden aus den Bereichen Kunst und Kultur, Hightech, IT-Infrastruktur, Labore, Forschungseinrichtungen sowie Industrie und öffentliche Auftraggeber.

Die Anforderungen an moderne Projektlogistik wachsen kontinuierlich. Immer häufiger sind neben Transportleistungen auch technische Planung, Engineering-Kompetenz, Machbarkeitsanalysen, Spezialequipment sowie die Koordination komplexer Installationen gefragt.

"Unsere Kunden stehen vor immer anspruchsvolleren Herausforderungen. Gefragt sind ganzheitliche Lösungen, die technische Beratung, Engineering und operative Umsetzung aus einer Hand verbinden. Mit der Bündelung unserer Fähigkeiten schaffen wir ein starkes Kompetenzzentrum für genau diese Anforderungen", sagt Thomas Schneider, CEO der Hasenkamp Group.

Die neue Organisation vereint Kompetenzen in den Bereichen technische Projektplanung, Engineering, Spezialhandling sensibler Güter, Krantechnik, Installation sowie internationale Projektabwicklung. Dabei profitieren Kunden von einem weltweiten Netzwerk mit mehr als 40 Standorten und der Erfahrung eines familiengeführten Logistikunternehmens mit über 120-jähriger Geschichte.

Stefan Velte neuer Geschäftsführer

Zum 1. Juli 2026 wird zudem Stefan Velte in die Geschäftsführung der Hasenkamp Tech Services GmbH berufen. Gemeinsam mit dem bestehenden Management verantwortet er die strategische Weiterentwicklung der Einheit.

"Mit Stefan Velte gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten für technisch anspruchsvolle Projektlogistik. Seine Erfahrung und sein tiefes Verständnis für komplexe Kundenanforderungen werden die Weiterentwicklung unseres Kompetenzzentrums maßgeblich prägen", so Thomas Schneider.

Mit der Zusammenführung setzt die Hasenkamp Group ihren strategischen Kurs fort, ihre Position als führender Anbieter für Projektlogistik dort auszubauen, wo höchste Anforderungen an Qualität, Sicherheit und technische Expertise gestellt werden.

Original-Content von: hasenkamp Service GmbH, übermittelt durch news aktuell