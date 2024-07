Tsetinis Software GmbH

Tset schließt Series A Runde mit 12,7 Mio. Euro ab zum Ausbau seiner Führungsposition in neuen Märkten und Industrien

Kommende CO2-Bepreisung für produzierende Unternehmen als Wachstumstreiber

Tset (Tset Software GmbH) ist ein globaler Softwareanbieter, der sich auf unternehmensweite Produktosten- und Emissionsberechnungen [für Industriegüter] spezialisiert hat. Das in Österreich ansässige Unternehmen wurde 2018 von Andreas Tsetinis und Sasan Hashemi gegründet und ist führend im Bereich innovativer automatischer bottom-up Kosten- und Emissionskalkulation. Die SaaS-Software von Tset ermöglicht sofortige Einblicke, wie Designänderungen die Produktkosten sowie den CO₂-Fußabdruck beeinflussen und zeigt frühzeitig Optimierungspotenziale auf. Die Lösung kann von der frühen Entwicklungsphase bis zur Serienproduktion eingesetzt werden. Das Ergebnis für den Kunden ist eine höhere Marge sowie Transparenz hinsichtlich der Emissionen.

In der aktuellen Series A Runde haben sich eine Reihe namhafter Investoren mit mehr als 12,7 Mio. Euro beteiligt. Zu diesen zählen Carbon Removal Partners, Brose Ventures und Ingenics Holding. Als strategischer Partner wird Ingenics mit dem Investment seine Consulting Leistungen im Bereich Cost Engineering und Total Cost Ansatz (inkl. CO₂-Fußabdruck der hergestellten Produkte) maßgeblich stärken. Die Finanzierungsrunde wird die Skalierung des globalen Solution Partner Ökosystems, Ausbau der Softwarelösungskompetenz sowie das strategische Wachstum weiter vorantreiben.

Hashemi und Tsetinis betonen: „Durch die Regulierung der CO2-Emissionen und den immer intensiveren Wettbewerb in der Automobilindustrie wächst der Bedarf nach unserer Software. Auf dieses Wachstum und die Expansion in neue Regionen und Branchen sind wir nun optimal vorbereitet. Nach unseren Erfolgen im europäischen Raum arbeiten wir jetzt verstärkt auch am Markteintritt in Nordamerika und Asien.“ Dazu soll der Vertrieb kontinuierlich ausgebaut und die Expansion in andere Branchen wie die Maschinenbau- oder die Haushaltsgeräteindustrie sowie Industriebau verstärkt werden. Der bestehende Kundenstamm umfasst unter anderem Unternehmen wie AGCO, Brose, Lego, Thyssenkrupp, ZF und seit diesem Jahr auch die BMW Group (siehe hier).

Heute sind an den beiden Standorten von Tset in Wien und Kuchl bereits über 100 Entwickler und Industrieexperten beschäftigt.

Tset Software GmbH: Die Tset Software GmbH – kurz Tset – ist ein führender Experte für Produktkosten- und CO₂-Analyse. Das in Wien und Kuchl ansässige Scale-up wurde 2018 von Andreas Tsetinis und Sasan Hashemi gegründet. Mit seiner Software für holistisches Kostenmanagement ermöglicht Tset der fertigenden Industrie eine maximal kosten- und CO₂-effiziente Produktentwicklung, Produktion und Beschaffung. Da Kosten- und CO₂-Emissionen immer gemeinsam berechnet werden, können Kunden den Vorteil der eigenen Produkte und CO₂-Vermeidungsstrategien sehr spezifisch ausweisen. Im Gegensatz zu marktüblichen Pauschal-Bewertungen bietet die Software von Tset auf Basis zahlreicher bereits vorliegender Sekundärdaten mit nur wenigen zusätzlichen Primärdaten der jeweiligen Lieferkette sehr umfangreiche und genaue Analysen. Darüber hinaus ist die Lösung cloudbasiert und wird als SaaS-Produkt angeboten, wodurch das System ready-to-use ist und bei den Kunden keine internen IT-Kosten verursacht. Dieses Angebot wird unter anderem von Entscheidern aus den Bereichen White Goods, Yellow Goods, Automotive, Medizintechnik, Elektrotechnik sowie Luft- und Raumfahrt genutzt. An den Standorten Kuchl und Wien arbeiten aktuell mehr als 100 Mathematiker, Softwareentwickler und Fertigungsexperten daran, das Angebot von Tset stetig zu erweitern und zu optimieren.

Brose: Brose ist einer der fünf größten Automobilzulieferer in Familienbesitz weltweit. Jeder dritte Neuwagen ist mit mindestens einem Brose Produkt ausgestattet. Der Mechatronik-Spezialist entwickelt und fertigt Systeme für Fahrzeugtüren, Klappen und Sitze. Zudem produziert Brose elektrische Motoren von 200 Watt bis 14 Kilowatt für verschiedene Anwendungen wie Lenkung, Thermalmanagement oder Antriebe für E-Bikes und E-Roller. Das Unternehmen beschäftigt rund 32.000 Mitarbeitende an 69 Standorten in 24 Ländern. 2023 erwirtschaftete die Brose Gruppe einen Umsatz in Höhe von 7,9 Milliarden Euro.

Ingenics Group: Die Ingenics Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die sich auf Unternehmensberatung, Software-Engineering und Personaldienstleistungen spezialisiert hat. Mit den Tochterunternehmen Ingenics Consulting, Ingenics Digital und Ingenics Services bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden ein umfangreiches Leistungs- und Produktportfolio rund um die Themen Operative und Digitale Transformation. Der übergreifende Fokus liegt auf der effizienten Vernetzung von Strategie, Prozess, Mensch, Technologie und Digitalisierung. Die Ingenics Group hat ihren Sitz in Ulm und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeitende an insgesamt 21 Standorten.

Carbon Removal Partners: Carbon Removal Partners is a Zurich-based VC with a pure focus on the growing Carbon Removal industry. In 2023, Carbon Removal Partners launched its first fund that invests into technologies to withdraw carbon from the atmosphere in a permanent manner, as well as into companies along the Carbon Removal value chain. It is CRP’s goal to collaborate with the most ambitious entrepreneurs in the industry to grow a high-quality global Carbon Economy.

