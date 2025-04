AdWiser GmbH

Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH: Diese 3 Red Flags von E-Commerce-Agenturen muss jeder kennen

Zürich-Oerlikon (ots)

Maximale Sichtbarkeit, messbare Erfolge und effizientes Werbebudget – genau das bietet Ephraim Chiozza für ambitionierte Onlinehändler. Als erfahrene E-Commerce-Marketing-Experten entwickelt er als Geschäftsführer der Adwiser GmbH maßgeschneiderte Strategien für Shops, die nachhaltig wachsen wollen. Doch nicht jede Agentur liefert, was sie verspricht. Woran sich unseriöse Anbieter erkennen lassen, erfahren Sie hier.

Im digitalen Zeitalter reicht es längst nicht mehr, einfach nur einen Onlineshop zu betreiben – wahre Champions des E-Commerce wissen, dass ein durchdachtes Marketingökosystem der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist: Von Suchmaschinenoptimierung über Performance-Marketing mit Google Ads bis hin zu Social-Media-Kampagnen – nur eine perfekt abgestimmte Strategie bringt Onlinehändler an die Spitze. Doch während spezialisierte Agenturen mit geballtem Know-how enorme Wachstumschancen bieten, lauern in der Branche auch zahlreiche schwarze Schafe, die am Ende nur leere Versprechungen verkaufen. „Gerade Shop-Betreiber ohne tiefgehende Marketingexpertise laufen Gefahr, in die falschen Hände zu geraten“, warnt Ephraim Chiozza, Gründer der AdWiser GmbH. „Viele Agenturen arbeiten ineffizient, verschwenden Werbebudgets und liefern kaum nachhaltige Ergebnisse.“

Mit der AdWiser GmbH hat sich Ephraim Chiozza deshalb genau diesem Problem angenommen: Sein Team entwickelt hochperformante Marketing-Strategien, die Onlinehändlern nicht nur mehr Sichtbarkeit verschaffen, sondern ihre Werbeausgaben auch maximal effizient einsetzen. Durch jahrelange Erfahrung und zahlreiche Kunden, die bereits schlechte Erfahrungen mit unseriösen Agenturen gemacht haben, kennt er die häufigsten Stolperfallen der Branche. Im Folgenden deckt Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH die drei größten Red Flags auf, an denen sich zweifelhafte E-Commerce-Agenturen sofort erkennen lassen.

1. Fehlendes Interesse an der Gesamtstrategie – ein gefährliches Warnsignal

Eine wirklich professionelle E-Commerce-Agentur betrachtet Marketing nicht als Sammlung isolierter Maßnahmen, sondern als fein abgestimmtes System, in dem alle Zahnräder ineinandergreifen. Bevor eine Agentur überhaupt mit der Arbeit beginnt, sollte sie sich daher intensiv mit der Gesamtstrategie des Onlineshops auseinandersetzen und alle relevanten Informationen aktiv einholen. Warum ist das so wichtig? Weil selbst einzelne Maßnahmen – sei es die Schaltung von Google Ads, das Social-Media-Management oder die Conversion-Optimierung – nur dann maximale Wirkung entfalten, wenn sie in ein übergeordnetes Konzept eingebettet sind. Eine Agentur, die lediglich Kampagnen aufsetzt, ohne die Geschäftsziele, Zielgruppen oder bisherigen Marketingmaßnahmen des Shops zu hinterfragen, handelt nicht strategisch – sondern nach Schema F.

Egal, ob eine Agentur nur einen Teilbereich betreut oder die gesamte Marketingstrategie übernimmt – sie muss immer das große Ganze verstehen. Wenn im Erstgespräch keine gezielten Fragen zur Positionierung, den bisherigen Werbemaßnahmen oder langfristigen Zielen gestellt werden, ist das ein deutliches Warnsignal. Eine solche Agentur wird höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, nachhaltige Erfolge zu liefern. Seriöse Agenturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits vor der Zusammenarbeit tief in die Welt ihres potenziellen Kunden eintauchen. Sie analysieren den Status quo, hinterfragen die bisherigen Herausforderungen und entwerfen darauf aufbauend einen individuellen, datenbasierten Plan. Wer im ersten Gespräch nicht spürt, dass echtes Interesse an der Marke und deren Wachstum besteht, sollte sich nach einem geeigneteren Partner umsehen.

2. Keine Expertise, schlechte Resultate

Ein Onlineshop ohne messbare Erfolge? Das kann schnell passieren, wenn eine E-Commerce-Agentur nicht das hält, was sie verspricht. Oft dauert es Monate, bis Händler erkennen, dass ihre Marketingmaßnahmen ins Leere laufen – und bis dahin sind nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern auch hohe Werbebudgets verschwendet worden. Gerade im Bereich Performance-Marketing mit Google Ads oder Meta-Werbung sind gravierende Fehler keine Seltenheit, die auf fehlende Fachkenntnisse zurückzuführen sind. Viele Agenturen setzen halbherzige Kampagnen auf, ohne fundierte Strategien oder A/B-Tests, weiß Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH. Das Ergebnis: hohe Klickkosten, niedrige Conversion-Raten und verpasste Umsatzchancen.

Ein weiteres Alarmsignal: fehlende KPIs oder unregelmäßige Reportings. Professionelle Dienstleister setzen auf transparente Zahlen, analysieren die Performance kontinuierlich und optimieren die Kampagnen datengetrieben. Fehlt diese systematische Vorgehensweise, ist Vorsicht geboten – denn dann basiert die Arbeit oft auf Glück statt auf Strategie. Wer als Onlineshop-Betreiber langfristig wachsen will, braucht eine Agentur, die echte Expertise mitbringt – und zwar durch nachweisbare Erfolge, tiefgehendes Wissen und ein strategisches Vorgehen. Ein geeigneter Partner wird also nicht nur mit Fachjargon um sich werfen, sondern konkrete Ergebnisse liefern, die sich in steigenden Umsätzen und rentablen Werbeausgaben widerspiegeln.

3. Kein Engagement, keine Kommunikation

Eine der gefährlichsten Fallen bei der Wahl einer E-Commerce-Agentur ist zudem die fehlende Kommunikation. Wer als Onlinehändler lediglich einmal im Monat ein Standard-Reporting erhält, aber sonst nichts von seiner Agentur hört, sollte hellhörig werden. Denn eine gute Agentur arbeitet proaktiv, informiert regelmäßig über Kampagnenentwicklungen und schlägt Optimierungen vor, um die Performance des Shops kontinuierlich zu verbessern.

Wenn Kunden sich selbst um Updates bemühen müssen, ist das ein klares Zeichen, dass die Agentur nicht mit vollem Einsatz arbeitet. Besonders im Performance-Marketing kann mangelnde Kommunikation darauf hindeuten, dass das Werbebudget nicht effizient genutzt wird, betont Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH. Eine einfache, aber effektive Methode, dies zu überprüfen, ist der Blick in den Änderungsverlauf von Google Ads oder Meta-Werbeanzeigen. Denn leider gibt es immer wieder Fälle, in denen wochenlang keine Anpassungen vorgenommen wurden. Eine gute Agentur hingegen testet, optimiert und justiert regelmäßig nach – schließlich sind erfolgreiche E-Commerce-Kampagnen kein Selbstläufer, sondern erfordern kontinuierliche Feinarbeit: von der Anpassung der Zielgruppen über A/B-Tests bis hin zur Optimierung der Anzeigentexte und Gebotsstrategien.

Möchten Sie Ihren E-Commerce-Umsatz nachhaltig steigern und eine Marketingstrategie, die wirklich funktioniert – ohne unnötiges Budget zu verbrennen? Dann melden Sie sich jetzt bei Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!

Original-Content von: AdWiser GmbH, übermittelt durch news aktuell