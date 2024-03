Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Bahrains Golden License zieht Investitionen in Höhe von 2,4 Mrd. US-Dollar an und fördert Diversifizierung und Wachstum seiner Wirtschaft

Manama, Bahrain, 8. März 2024 (ots/PRNewswire)

Nach den ersten fünf im Jahr 2023 vergebenen Lizenzen erstrecken sich die jüngsten vier Golden Licenses auf verschiedene Sektoren: Finanzdienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, IKT und Tourismus

Bericht des Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Der Inselstaat Bahrain meldete Investitionen von insgesamt 2,4 Mrd. US-Dollar für 9 Großprojekte, die nach der Einführung der Golden License im April 2023 3.000 Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen werden. Die Initiative, die eine vorrangige Behandlung und Zuteilung bei wichtigen Projektmeilensteinen wie der Grundstücksvergabe vorsieht, zielt darauf ab, Bahrains Attraktivität für bedeutende Unternehmen aus allen Branchen zu erhalten und so seinen positiven Kurs eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums zu unterstützen.

Dazu gehören Bahrain Titanium, die erste Anlage dieser Art in der Region, die von der in der Schweiz ansässigen Interlink Metals & Chemicals errichtet werden soll, der Bau des ersten neuen Hauptsitzes der National Bank of Kuwait (NBK) außerhalb Kuwaits, die Installation eines Rechenzentrums und eines regionalen Unterseekabels durch das in Bahrain ansässige Technologieunternehmen Beyon und schließlich die pulsierende städtische Hafenanlage Bahrain Marina.

I.E. Noor bint Ali Alkhulaif, Ministerin für nachhaltige Entwicklung und Chief Executive des Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), erklärt: „Aufgrund seines einzigartigen Wertversprechens hat sich Bahrain als vertrauenswürdiger Standort für lokale und globale Unternehmen erwiesen, die sich hier niederlassen oder ihre Geschäftstätigkeit ausweiten wollen. Die Golden License ist die jüngste von mehreren Initiativen, mit denen wir unser Versprechen einer wirtschaftsfreundlichen Politik einlösen, eine nahtlose Reise in jeder Phase des Fortschritts gewährleisten und letztlich als Partner beim Aufbau einer soliden Grundlage für langfristigen Erfolg auftreten wollen."

„Im Einklang mit der nationalen Vision Bahrains wurden die Lizenzen in wichtigen Sektoren vergeben, die in jeder Branche eine neue Welle von Beschäftigungsmöglichkeiten, Innovationen und Nischenkompetenzen einleiten. Wir freuen uns darauf, die Auswirkungen dieser gemeinsamen Investitionen zu erleben, die zur wirtschaftlichen Diversifizierung und zum Wohlstand Bahrains beitragen werden", fügt I.E. Noor bint Ali Alkhulaif an.

S.E. Abdulla bin Adel Fakhro, Minister für Industrie und Handel, kommentiert: „Seit jeher ist Bahrain für sein unternehmensfreundliches Klima, seine moderne Gesetzgebung und sein agiles Team Bahrain bekannt. Die für die Jahre 2023 und 2024 vergebenen Golden Licenses sind eine gesunde Mischung aus einheimischen und internationalen Projekten und schaffen neue Perspektiven für andere Unternehmen aus der ganzen Welt, sich in Bahrain niederzulassen und so die Handelsbeziehungen mit wichtigen Märkten rund um den Globus zu festigen."

Von 2002 bis 2022 wuchs das nominale BIP Bahrains von 9,6 Mrd. US-Dollar auf 44,4 Mrd. US-Dollar. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 % und übertrifft die weltweite Rate von 5,5 % (2002). Zudem hat Bahrain seine Wirtschaftssektoren diversifiziert. Der Nicht-Öl-Sektor hatte im dritten Quartal 2023 einen Anteil von 83,6 % am realen BIP, wobei der Finanzdienstleistungssektor mit 18,1 % im dritten Quartal 2023 die Ölindustrie als Sektor mit dem höchsten Beitrag zum realen BIP überholte.

