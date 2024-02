AZmed

AZmed sichert 15 Millionen Euro, um die Zukunft der medizinischen Bildgebung mit KI zu gestalten

Paris (ots/PRNewswire)

AZmed, ein führendes europäisches MedTech-Startup, hat sich eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Euro gesichert. An der Finanzierung beteiligen sich Investoren wie die Maison Worms, Techstars und Tempact Ventures. Die Investition unterstützt das übergeordnete Ziel von AZmed, die Zukunft der medizinischen Bildgebung mit künstlicher Intelligenz zu gestalten, indem die Arbeitsabläufe von Radiologen beschleunigt werden.

In einem dynamischen Gesundheitsumfeld erkennen Ärzte zunehmend die tiefgreifende Wirkung, die KI-Technologie haben kann. AZmed plant dazu beizutragen, die Hindernisse zu überwinden, mit denen Ärzte konfrontiert sind, wenn sie steigende Arbeitsbelastungen bewältigen und zeitnahe, präzise Diagnosen stellen müssen.

Im Jahr 2019 erhielt die KI-Software von AZmed als erste überhaupt die CE-Kennzeichnung für die Erkennung von Frakturen auf Röntgenbildern. Anschließend erhielt sie 2022 die Zulassung der FDA und wurde inzwischen in über 1.000 Gesundheitseinrichtungen in 40 Ländern implementiert. Der Erfolg der Software führte im Laufe der Jahre zu Partnerschaften mit namhaften Gesundheitseinrichtungen, darunter das NHS, SimonMed Imaging, das UH Cleveland Medical Center und CHIREC. Die Software zeigt eine bemerkenswerte Wirksamkeit bei der Erkennung der primären Anomalien auf Röntgenbildern und reduzierte signifikant die Bearbeitungszeit für Berichte.

Diese Finanzierung positioniert AZmed strategisch, um seine Führungsposition in Europa zu stärken und seine Aktivitäten auf globaler Ebene zu erweitern, einschließlich der Vereinigten Staaten, des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens. Innerhalb der nächsten 18 Monate plant das Startup, seine Belegschaft zu verdoppeln und seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erheblich zu steigern, um weiter effektive KI-Software zu entwickeln und damit seine Auswahl an Produkten für die medizinische Bildanalyse zu erweitern.

Der CEO von AZmed, Julien Vidal, zeigte sich begeistert: "Wir freuen uns, diese Finanzierung erhalten zu haben, um AZmed an die Spitze der medizinischen Bildgebung zu bringen. Da die Anzahl der Ärzte konstant geblieben ist, während das Volumen der medizinischen Bilder stark zugenommen hat, besteht kein Zweifel daran, dass jedes einzelne Bild mit einer KI-Diagnose verknüpft werden muss. AZmed ist fest entschlossen, diese Differenz zu überbrücken und sich als Vorreiter bei der Erreichung dieses Ziels zu etablieren."

"Das AZmed-Team hat bei der Bewältigung der drängenden Probleme im Gesundheitswesen ein beispielloses Engagement und Kreativität bewiesen", sagte Arnaud Decrulle von Maison Worms. "Mit dieser Investition wird AZmed in einer starken Position sein, um die Versorgung der Patienten zu verbessern. Wir teilen die Mission des Unternehmens und freuen uns, Teil seines Weges zur Umgestaltung der Gesundheitsversorgung zu sein."

