Niederlag Consulting GmbH: Wie KMU durch Telefonmarketing ihren Umsatz steigern können

Dresden

Paul Niederlag und Paul Hänsel sind die Geschäftsführer der Niederlag Consulting GmbH Agentur in Dresden und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen mithilfe von organischen Vertriebsprozessen der Telefon- und LinkedIn-Akquise zu B2B-Neukunden zu verhelfen und sie so auf das nächste Umsatzlevel zu bringen. Gemeinsam mit ihrem Team und seiner Doppelframe-Strategie, die Telefon- und LinkedIn-Marketing miteinander vereint, ermöglichen sie ihren Kunden Umsatzsteigerungen von 100 bis 200 Prozent. Was es mit ihrer innovativen Telefon-Brief-Strategie auf sich hat und wieso Telefonmarketing so lukrativ für kleine und mittelständische Unternehmen ist, erfahren Sie hier.

Während die Digitalisierung einerseits viele Chancen bietet, führt sie auch zu neuen Herausforderungen - so auch im B2B-Marketing kleiner und mittelständischer Unternehmen. Aufgrund der komplizierten Herangehensweise im B2B-Marketing konzentrieren sich viele Unternehmen in ihrer Vertriebsarbeit stattdessen auf die Bestandskundenbetreuung - und verpassen so die Chance, Neukunden zu akquirieren und sich nachhaltig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Trotz gut laufender Betriebsprozesse erschwert diese Herangehensweise die Skalierung und die Steigerung der Lead-Zahlen. "Für die strategische Kontakt- und Neukundengewinnung sind meist sehr viele Zeit- und Personalressourcen notwendig", erklärt Paul Niederlag, Gründer und Geschäftsführer der Niederlag Consulting GmbH. "Natürlich kann dafür auch qualifiziertes Personal eingestellt werden, allerdings muss dann mit einer Einarbeitungszeit von mehreren Wochen gerechnet werden. So viel Zeit wollen und können die meisten nicht überbrücken."

"Um die Kontakt- und Neukundengewinnung so effizient wie möglich zu gestalten, braucht es eine Strategie, die nicht nur zielführend ist, sondern so schnell wie möglich Ergebnisse bringt", ergänzt sein Geschäftspartner Paul Hänsel, ebenfalls Geschäftsführer. "Am besten funktioniert das heute durch eine Kombination aus Telefonmarketing und Social Selling über LinkedIn." Genau diese Doppelframe-Strategie verfolgen Paul Niederlag und Paul Hänsel in ihrem Angebot: Für ihre Kunden übernehmen sie dabei den organischen Prozess der Kontaktgewinnung ohne überteuerte Werbeanzeigen und ermöglichen so kontinuierliche Chancen für mehr Umsatz. Dazu erfassen sie potenzielle Leads von Entscheider-Kontakten, entwickeln eine Strategie, um die Zielgruppe anzusprechen und übernehmen auch die darauffolgende Kontaktaufnahme über Telefon oder LinkedIn - die besten Leads hinterlegen sie anschließend im Kalender der Kunden. Mit ihren innovativen Strategien konnten Paul Niederlag und Paul Hänsel bereits vielen Kunden der Niederlag Consulting GmbH dabei helfen, ihren Umsatz maßgeblich zu erhöhen.

Niederlag Consulting GmbH: Innovative Briefstrategie und personalisierte Landingpages

Um beste Ergebnisse zu garantieren, setzt das Team der Niederlag Consulting GmbH mittlerweile auch auf eine Telefon-Brief-Strategie, um Kontakte für Unternehmen im Industrie- und Agentursektor effektiv vorzuqualifizieren. "Mit dieser Strategie vereinen wir den persönlichen Touch von handgeschriebenen Briefen mit moderner Technologie", erklärt Paul Niederlag. Die Briefe werden durch eine spezielle Software erstellt und mithilfe von Hochleistungsindustriedruckern gedruckt, um Authentizität zu gewährleisten. Die Call Agents der Niederlag Consulting GmbH werden speziell auf die Produkte und Dienstleistungen der Kunden geschult und senden die Briefe direkt an die Zielgruppe der Kunden. Dabei übernimmt das Expertenteam auch die Adressrecherche in Zusammenarbeit mit den Kunden, um eine optimale Zielgruppenansprache zu gewährleisten. "Wir sind eine der wenigen Agenturen, die nicht nur Telefon- und LinkedIn-Marketing verbindet, sondern diese auch mit einer innovativen Briefstrategie vereint. Bei uns steht ein organisches Angebot im Fokus - wir setzen auf echte Beziehungen und kommen ohne künstliche Automation aus", so Paul Hänsel.

Ein weiteres zentrales Element dieser innovativen Strategie ist die maßgeschneiderte Erstellung von Landingpages für jedes Unternehmen, die mit einem QR-Code ausgestattet sind. Dies ermöglicht eine präzise Nachverfolgung, wer den Brief erhalten hat und wie die Empfänger auf die Landingpage reagieren. Dabei werden Faktoren wie Verweildauer, Häufigkeit der Videobetrachtung und Interaktion mit dem Kunden-Terminkalender genau erfasst. Anhand dieser Daten können die Kontakte effektiv qualifiziert werden. Personen, die über die Landingpage bereits Termine gebucht haben, werden automatisch für Erstgespräche vorgemerkt. Andere Kontakte werden proaktiv von den Agenten kontaktiert, wobei sie sich auf den Briefinhalt und die Landingpage beziehen, um qualifizierte Erstgespräche zu führen. Diese integrierte Strategie vereint traditionelle und digitale Marketinginstrumente und ermöglicht es Unternehmen so, ihre Zielgruppe effizienter anzusprechen und zu qualifizieren. "Unsere personalisierten Landingpages bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Interaktion mit potenziellen Kunden zu maximieren und die Effizienz unserer Kundenbindung zu steigern", erklärt Paul Niederlag.

Expertise und zukünftige Mission der Niederlag Consulting GmbH

Paul Niederlag ist durch seine Erfahrungen in einer Marketingagentur zu der Erkenntnis gelangt, dass Telefon- und LinkedIn-Marketing entscheidend für den Erfolg von B2B-Agenturen und -Dienstleistern sind. "Angetrieben von diesem Wissen und dem Wunsch, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, gründete ich mein eigenes Unternehmen", erinnert er sich. Gemeinsam mit Geschäftspartner Paul Hänsel verzeichnet er bis heute erstaunliche Erfolge.

Die Zukunftsvision der Niederlag Consulting GmbH ist geprägt von einem engen Teamzusammenhalt und kontinuierlichem Wachstum. Mit dem Ziel, noch bessere Ergebnisse für kleine und mittelständische Unternehmen zu erzielen, streben sie nach der Einstellung neuer Mitarbeiter und einer verstärkten Fokussierung auf Telefon- und LinkedIn-Marketing für B2B-Agenturen und Dienstleister. "Unsere Expertise zielt darauf ab, überall, wo wir gebraucht werden, eine gesunde Unternehmensbasis zu schaffen. Dies beinhaltet nicht nur die Generierung von Leads, sondern auch das Anwerben neuer Mitarbeiter und die Förderung des gesamten Wertschöpfungsprozesses", so Paul Hänsel abschließend.

Sie möchten, dass der komplette Prozess der organischen Kontaktakquise für Sie übernommen wird und sicherstellen, dass die Entscheider Ihrer Zielgruppe effektiv erreicht werden? Dann melden Sie sich jetzt bei Paul Niederlag und Paul Hänsel und vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch!

Original-Content von: NIEDERLAG CONSULTING GMBH, übermittelt durch news aktuell