Bandsintown

Spotify kooperiert mit Bandsintown, um die Entdeckung von Live-Musik zu fördern

New York (ots/PRNewswire)

Konzerte, die von Künstlern auf Bandsintown gelistet werden, können jetzt automatisch auf Spotify entdeckt werden und stehen den 602 Millionen monatlich aktiven Nutzern von Spotify als kontextbezogene Event-Empfehlungen zur Verfügung

Bandsintown, die führende Plattform für die Entdeckung von Live-Events, gibt seine Partnerschaft mit Spotify bekannt, um die Entdeckung von Konzerten und Festivals weltweit zu fördern, mehr Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und die Erfahrungen der Fans zu verbessern. Mit den direkt in Spotify integrierten Bandsintown-Eventlisten können Künstler die richtigen Fans erreichen - während sie zuhören - und so das Engagement und die Verkaufszahlen für ihre Live-Events weltweit steigern.

Die Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der Künstler und Veranstaltungsorte mit steigenden Kosten und zunehmendem Wettbewerb konfrontiert sind. Laut Daten von Bandsintown werden im Jahr 2023 150.000 Konzerte mehr stattfinden als im Jahr 2022. Bandsintown und Spotify arbeiten zusammen, um die Lücke zu schließen und sicherzustellen, dass jeder Künstler das verdiente Rampenlicht bekommt. Spotify hat die Anzahl der Impressionen für Live-Events auf seiner Plattform allein in den letzten 12 Monaten um das Zehnfache erhöht.

„Bandsintown hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstlern zu helfen, entdeckt zu werden und Konzerte zu verkaufen. Mit Spotify an Bord bringen wir Künstler und Fans in einer Welt, in der jede Show zählt und jeder Fan wichtig ist, näher zusammen", sagt Fabrice Sergent, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Bandsintown.

Die kostenlose Plattform Bandsintown for Artists, auf die sich bereits über eine halbe Million Musiker verlassen, gibt Künstlern die volle Kontrolle über ihre Event-Listings und sorgt für eine vollständigere und genauere Übermittlung von Daten an Spotify. Indem sie einfach ihre Spotify-Profile verlinken und ihre Shows auf Bandsintown veröffentlichen, können Künstler ihre Reichweite durch die Spotify-Live-Event-Listen, die jetzt auf mehreren wichtigen Oberflächen der Plattform verfügbar sind, sofort erhöhen, einschließlich der Künstlerseiten, des speziellen Live-Events-Feeds und der Now-Playing-Ansicht.

„Unsere Partnerschaft mit Bandsintown unterstreicht unser Engagement, Künstlern dabei zu helfen, mit ihrer Fangemeinde in Kontakt zu treten und sie zu monetarisieren. Mit mehr Konzertangeboten und Daten, die direkt von den Künstlern stammen, gibt diese Integration den Künstlern mehr Kontrolle, um ihre Tourpläne auf Spotify zu aktualisieren, und verbessert letztendlich das Erlebnis der Fans, während sie Tickets entdecken und kaufen", sagt Jon Ostrow, Stellvertretender Direktor, Wachstum und Entwicklung, Live-Events bei Spotify.

Weitere Informationen finden Sie unter bandsintown.com/spotify.

INFORMATIONEN ZU BANDSINTOWN Bandsintown.com ist die weltweit größte Plattform zur Entdeckung von Live-Musik mit über 1,5 Millionen Konzerten von 600.000 Künstlern aus mehr als 150 Ländern und 84 Millionen Nutzern mit 3,7 Milliarden personalisierten Konzertempfehlungen jährlich. Die Plattform erhöht die Sichtbarkeit von Events durch wichtige Partnerschaften und bereichert die Verbindung zwischen Künstlern und Fans mit leistungsstarken Direktmarketing-Tools durch Bandsintown For Artists, sein Angebot für Veranstaltungsorte Bandsintown PRO und seine Werbeplattform für Promoter Bandsintown Promoter.

INFORMATIONEN ZU SPOTIFY

Als wir 2008 an den Start gingen, hat die Spotify-Plattform das Musikhören für immer revolutioniert. Unser Einstieg in das Podcasting hat dem Medium Innovation und eine neue Generation von Hörern beschert, und 2022 haben wir mit den Hörbüchern den nächsten wachstumsstarken Audiomarkt erschlossen.

Heute können mehr Hörer als je zuvor über 100 Millionen Titel, 5 Millionen Podcast-Titel und 350.000 Hörbücher a la carte auf Spotify entdecken, verwalten und genießen. Wir sind der weltweit beliebteste Audio-Streaming-Dienst mit mehr als 602 Millionen Nutzern, darunter 236 Millionen Abonnenten in 184 Märkten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2338923/V1_Spotify_WIDE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2338922/Bandsintown_logo_svg_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/spotify-kooperiert-mit-bandsintown-um-die-entdeckung-von-live-musik-zu-fordern-302061004.html

Original-Content von: Bandsintown, übermittelt durch news aktuell