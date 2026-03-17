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Krieg im Nahen Osten: Wird Dubai jetzt zum Risiko für Immobilien-Investoren?

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Velburg (ots)

Dubai galt lange als sicherer Hafen für Kapital – doch der Krieg in der Region rückt erstmals auch die Emirate stärker ins Risikobild. Zuletzt kam es laut Berichten zu Angriffen in Dubai-Nähe (u. a. auf das Umfeld der US-Vertretung) und zu massiven Störungen im Flugverkehr, nachdem Lufträume in der Golfregion zeitweise geschlossen wurden und zahlreiche Reisende strandeten.

Immobilien reagieren nicht nur auf Preise und Zinsen, sondern auf Vertrauen – und geopolitische Unsicherheit ist der schnellste Weg, dieses Vertrauen zu brechen. Hier erfahren Sie, welche Risiken Investoren jetzt realistisch einkalkulieren sollten und warum echte Risikostreuung bedeutet, Standorte, Rechtsräume und Zugänge zu Kapital bewusst zu diversifizieren statt alles auf einen ‘Hafen’ zu setzen.

Warum viele Investoren zuletzt auf Dubai gesetzt haben

Vor diesem Hintergrund gewann Dubai in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung. Viele deutsche Investoren suchten dort nach Alternativen, nicht nur wegen der Rendite, sondern auch aus Gründen der Diversifikation. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gilt Dubai als zentraler Immobilienstandort. Kapital floss dorthin, weil Investoren ihre Vermögenswerte geografisch streuen wollten und gleichzeitig nach stabil wirkenden Rahmenbedingungen suchten.

Die Entwicklung der Immobilienpreise in Dubai schien diese Strategie zunächst zu bestätigen. In den vergangenen Jahren verzeichnete der Markt hohe Wachstumsraten, während Renditen von acht Prozent oder mehr häufig als realistisch galten. Deshalb investierten viele Käufer mit sehr hohen Eigenkapitalanteilen, teilweise sogar vollständig ohne Fremdfinanzierung.

Bankenfinanzierungen sind für ausländische Investoren in der Region oft schwierig zu erhalten, sodass Transaktionen häufig vollständig aus Eigenmitteln erfolgen. Diese Struktur unterscheidet sich deutlich von vielen europäischen Märkten, in denen Investitionen meist zumindest teilweise fremdfinanziert werden.

Geopolitische Spannungen verändern die Wahrnehmung

Diese Dynamik gerät nun jedoch erstmals stärker unter Druck. Der Krieg im Nahen Osten rückt auch die Golfregion in ein neues geopolitisches Licht. Berichte über Angriffe in der Nähe von Dubai sowie zeitweise geschlossene Lufträume und massive Störungen im Flugverkehr zeigen, dass selbst ein bislang als stabil geltender Standort nicht vollständig von regionalen Konflikten isoliert ist.

Gerade Immobilienmärkte reagieren äußerst sensibel auf solche Entwicklungen. Sie orientieren sich nicht allein an Zinsen oder Preisniveaus, sondern vor allem am Vertrauen der Investoren. Sobald geopolitische Unsicherheit zunimmt, kann dieses Vertrauen schnell erodieren. Investoren beginnen dann, ihre Strategien zu überdenken oder geplante Engagements aufzuschieben.

Bereits jetzt lässt sich ein vorsichtiger Stimmungswechsel erkennen. Einige Investoren, die zuvor einen Einstieg in Dubai erwogen hatten, beobachten die Situation zunächst abwartend. Gleichzeitig berichten Marktbeobachter von Rückkehrbewegungen einzelner Auswanderer nach Deutschland. Solche Entwicklungen müssen nicht unmittelbar zu einem Einbruch führen, sie verändern jedoch die Risikowahrnehmung.

Könnte Deutschland wieder stärker profitieren?

Aus ökonomischer Sicht stellt sich deshalb die Frage, wohin Kapital ausweichen könnte, wenn ein Teil der Investoren vorsichtiger wird. Geld, das für Immobilien vorgesehen ist, bleibt schließlich investitionsbereit. Ein Teil davon könnte wieder stärker nach Europa oder insbesondere nach Deutschland zurückfließen.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Standort politisch stabil bleibt und nicht selbst stärker in geopolitische Konflikte hineingezogen wird. Sollte Deutschland weiterhin als vergleichsweise verlässlicher Rechts- und Wirtschaftsraum wahrgenommen werden, könnte dies mittelfristig wieder mehr Kapital anziehen – sowohl von inländischen als auch von internationalen Investoren.

Diversifikation bedeutet mehr als ein „sicherer Hafen“

Darüber hinaus verdeutlicht die aktuelle Situation einen grundlegenden Aspekt jeder Immobilienstrategie: Echte Risikostreuung bedeutet mehr als die Verlagerung von Kapital in einen vermeintlich sicheren Markt. Entscheidend ist vielmehr eine breite Diversifikation über verschiedene Standorte, Rechtsräume und Finanzierungsstrukturen hinweg.

Wer sein Portfolio ausschließlich auf einen einzelnen internationalen Hotspot konzentriert, erhöht zwangsläufig die Abhängigkeit von lokalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Deshalb gewinnt eine breitere geografische Streuung in unsicheren Zeiten an Bedeutung.

Der Immobilienmarkt in Dubai bleibt damit zwar weiterhin attraktiv, doch die geopolitischen Rahmenbedingungen verändern die Perspektive vieler Investoren. Anstelle eines eindeutigen „sicheren Hafens“ rückt der Standort stärker in eine globale Risikobetrachtung ein. Für Investoren bedeutet das vor allem eines: Entscheidungen werden künftig stärker unter dem Gesichtspunkt geopolitischer Stabilität getroffen werden müssen.

Über Dr. Peter Burnickl:

Dr. Peter Burnickl hat sich zur Aufgabe gemacht, mit einem neuen Ansatz für nachhaltige, optimierte und wirtschaftliche Gebäude zu sorgen. Er ist der Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH und eingetragener Sachverständiger für Baukosten und technische Gebäudeausstattung. Als Ingenieur, Projektentwickler und Ex-Bauträger kennt er die Branche außerdem genau. Mit seinem Team unterstützt er Bauherren dabei, so zu bauen, dass alle Kosteneinsparpotentiale voll ausgeschöpft sind. Weitere Informationen unter: https://www.pro-bauherr.com/.

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