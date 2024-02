Payslip

Payslip und Deloitte bilden Allianz für technologiegestützte globale Gehaltsabrechnung

Payslip, der innovative Technologieführer für globale Gehaltsabrechnungen, kündigt heute eine strategische Allianz mit Deloitte an, um die globale Gehaltsabrechnung neu zu definieren. Der rasante technologische Fortschritt, die ständigen Änderungen der gesetzlichen Vorschriften und der Compliance sowie die Zunahme des hybriden Arbeitens stellen multinationale Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Um die Vorschriften einzuhalten und ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramme zu rationalisieren, ist oft ein Ökosystem erforderlich, um erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund sind Allianzen wie die zwischen Payslip und Deloitte so wichtig. Diese Allianz ermöglicht es Deloitte, die Technologie von Payslip zu nutzen, um die Bereitstellung von Gehaltsabrechnungsdiensten in mehr als 125 Ländern zu vereinheitlichen. Die Allianz ermöglicht es den Kunden von Deloitte, von automatisierten Kontrollen, Validierungsberichten und einer fortschrittlichen Selbstbedienungsansicht ihrer globalen Gehaltsabrechnungsdienste, zentralisierten Berichten und Analysen zu profitieren.

Payslip ist ein Technologieunternehmen, das sich der intelligenten Automatisierung und Integration der globalen Gehaltsabrechnung verschrieben hat und seinen Kunden eine effektive Lösung für die Verwaltung komplexer globaler Gehaltsabrechnungsprozesse bietet. Die Payslip-Technologie umfasst die Payslip Global Payroll Control Platform und die branchenweit revolutionäre Global Payroll Integration as a Service.

Deloitte's Business Processing Solutions (BPS) und Global Employer Services (GES) bieten inländische Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienste für 500.000 Mitarbeiter pro Monat. Deloitte erkannte den globalen Bedarf multinationaler Arbeitgeber, den strategischen Wert ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnungsfunktionen für das Unternehmen zu steigern. Dieser Bedarf hat sich angesichts des jüngsten wirtschaftlichen Drucks in Bezug auf Kosteneffizienz, digitale Automatisierung und zunehmende lokale und globale Compliance-Anforderungen noch verstärkt.

Die wichtigsten Highlights der Allianz:

Zitat Deloitte - Deloitte Globale Betriebsleiter für Gehaltsabrechnung John Dorff (Deloitte Japan) und Nathan Male (Deloitte GB), sagten in einer gemeinsamen Erklärung: „Unsere Allianz mit Payslip beweist unser anhaltendes Engagement, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu liefern. Durch die Kombination unseres ausgedehnten globalen Netzwerks von Dienstleistungsexperten mit der marktführenden Technologie von Payslip sind wir in der Lage, außergewöhnlichen Service und Technologie im internationalen Gehaltsabrechnungsmanagement zu liefern."

Zitat Payslip: - In einer Rede über die Allianz sagte Fidelma McGuirk, Gründerin und Geschäftsführerin von Payslip

„Diese Deloitte-Payslip-Allianz stellt einen bedeutenden Umbruch auf dem globalen Gehaltsabrechnungsmarkt dar.

Mit Payslip profitieren Deloitte-Kunden von einer 100-prozentigen End-to-End-Service-Transparenz, Prozessautomatisierung und einem Zusammenspiel von länderspezifischem Fachwissen mit Self-Service-Reporting und -Analysen.

Payslip freut sich über die Allianz mit Deloitte und erwartet einen transformativen Einfluss auf den Markt, indem es globalen Unternehmen eine größere Auswahl bietet und Compliance-Dienstleistungen auf agile, transparente Weise auf globaler Ebene bereitstellt."

Informationen zu Payslip: Payslip ist eine erstklassige Plattform für die globale Gehaltsabrechnung und der führende Anbieter von Automatisierungs- und Integrationstechnologien für die Bereitstellung und Verwaltung der globalen Gehaltsabrechnung in großen multinationalen Unternehmen.

Informationen zu Deloitte:

Deloitte bietet branchenführende Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Sicherheit, Steuer- und Rechtsberatung, Consulting, Finanzberatung und Risikoberatung für fast 90 % der Fortune Global 500® und Tausende von Privatunternehmen. Unsere Mitarbeiter liefern messbare und dauerhafte Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die Kunden in die Lage zu versetzen, sich zu wandeln und zu gedeihen, und die den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Auf der Grundlage seiner über 175-jährigen Geschichte ist Deloitte in mehr als 150 Ländern und Territorien vertreten. Erfahren Sie, wie die rund 457.000 Mitarbeiter von Deloitte weltweit etwas bewirken, das zählt: www.deloitte.com

Deloitte bezieht sich auf eine oder mehrere der Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr globales Netzwerk von Mitgliedsfirmen und deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation"). DTTL (auch als „Deloitte Global" bezeichnet) und jede seiner Mitgliedsfirmen und verbundenen Unternehmen sind rechtlich getrennte und unabhängige Einheiten, die sich gegenseitig nicht gegenüber Dritten verpflichten oder binden können. DTTL und jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und jedes verbundene Unternehmen haftet nur für seine eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kunden. Mehr erfahren Sie unter www.deloitte.com/about.

