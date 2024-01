Opyn

Das italienische Human-Fintech Opyn wird international und sucht nach M&A-Möglichkeiten. Opyn Pay Later, die firmeneigene B2B Buy-Now-Pay-Later Lösung, ist jetzt für Händler in der Europäischen Union, Großbritannien und der Schweiz zugänglich

Mailand (ots/PRNewswire)

Opyn, die führende italienische Lending-as-a-Service-Plattform, expandiert in die Europäische Union, die Schweiz und Großbritannien mit seiner proprietären Buy-Now-Pay-Later-Lösung für B2B, Opyn Pay Later, und zielt auf Fusionsmöglichkeiten ab.

Opyn wurde vor über 10 Jahren von Antonio Lafiosca und Ivan Pellegrini gegründet und bietet mit seiner proprietären All-in-One-Technologie schnelle und digitale Finanzdienstleistungen an, die Unternehmen und Finanzinstituten Wachstum und Innovation ermöglichen. Opyn Pay Later bietet insbesondere BNPL-Möglichkeiten durch einen innovativen und vollständig digitalen Service, der alle notwendigen Finanzinstrumente für das Vertriebsmanagement im B2B-Bereich umfasst. Opyn Pay Later ermöglicht flexible und modulare Zahlungsaufschübe für jede Art von Unternehmen, ohne Zinsen oder Ausgabenbeschränkungen. Opyn Pay Later garantiert einen End-to-End-Service, der den gesamten Verkaufsprozess unterstützt und den neuen Anforderungen von Unternehmen und KMU gerecht wird. Er hat keine festen Kosten, kann individuell angepasst werden, rationalisiert das Zahlungsmanagement und minimiert das Risiko von Zahlungsausfällen.

Der Zugang zu diesem Service erfolgt über die neue Website opyn.eu, die auf Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch verfügbar ist.

Mit seiner Expansionsstrategie in Übersee schafft Opyn die Voraussetzungen, um das volle Potenzial von Buy Now Pay Later in seiner starken Expansionsphase auszuschöpfen. Mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 10 % im Zeitraum 2023-2028 in Europa wird sich das Bruttowarenvolumen von BNPL voraussichtlich auf 326 Millionen USD im Jahr 2028 verdoppeln (Research and Markets, September 2023). Führend in der Wachstumsphase wird der B2B-Markt sein, der in den Ratenzahlungsdiensten eine konkrete Alternative zur Nachfrage nach Kapital findet, zu dem der Zugang im Gegenteil immer teurer wird.

Mit der Internationalisierung will Opyn auch das derzeitige Volumen von rund 2 Milliarden Euro Forderungen, die die Plattform bisher allein in Italien verwaltet, deutlich ausbauen. Die italienische Lending-as-a-Service-Plattform mit einem Umsatz von mehr als 40 Mio. Euro zielt nun auf M&A-Möglichkeiten in Italien und im Ausland bei strategischen Akteuren in den Bereichen Kredit, Point-of-Sale (PoS) und Zahlungsverkehr sowie bei Verwaltungs- und Kontrollsystemen. Ziel ist es, Unternehmen mit positivem EBITDA zu identifizieren, die nahtlos in Opyns Lending-as-a-Service und Buy Now Pay Later Plattform integriert werden können, um signifikante Synergien in Bezug auf Kunden und Kosteneffizienz zu erzielen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2328680/Opyn.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-italienische-human-fintech-opyn-wird-international-und-sucht-nach-ma-moglichkeiten-opyn-pay-later-die-firmeneigene-b2b-buy-now-pay-later-losung-ist-jetzt-fur-handler-in-der-europaischen-union-groWbritannien-und-der-schwei-302046683.html

Original-Content von: Opyn, übermittelt durch news aktuell