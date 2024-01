The Healthcare Company AG

The Healthcare Company AG weitet ihr Geschäftsfeld weiter aus und gewinnt Giovanni Romeo für die Geschäftsführung der HCC Fund Advisors

Frankfurt am Main (ots)

The Healthcare Company AG (HCC) in Frankfurt baut ihr Geschäftsfeld weiter aus. Im Zuge dessen konnte sie Giovanni Romeo (56) als Geschäftsführer für die neu gegründete HCC Fund Advisors gewinnen. Die HCC Fund Advisors berät im Rahmen des Geschäftsfeldes "Institutional Capital & Funds Advisory" qualifizierte Investment Manager bzw. Asset Manager bei der Konzeption und Strukturierung von Immobilien-Anlagevehikeln für institutionelle Investoren und bietet zudem Begleitung und Durchführung der Kapitaleinwerbung.

"Wir freuen uns außerordentlich, Giovanni Romeo für diese Schlüsselposition gewinnen zu können. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Investment Funds und der Strukturierung von Fonds-Produkten wird er entscheidend zum weiteren Ausbau unserer Funds Advisory beitragen können. Herr Romeo wird zudem für den gesamten Prozess der Kapitaleinwerbung verantwortlich zeichnen.," erklärt Kirsten Paul, Vorstand der HCC The Healthcare Company AG in Frankfurt. "Wir sind der festen Überzeugung, dass Herr Romeo mit seiner Expertise im Bereich nachhaltiger Anlagen auch unseren Fokus auf Nachhaltigkeit erfolgreich vertiefen wird."

"Ich freue mich sehr, für ein so innovatives Unternehmen wie die HCC tätig werden zu können. Wir bedienen hier einen hochspannenden Markt. Mit der HCC Fund Advisors unterstützen wir die Arbeit der HCC Healthcare Company, deren Ideen und Konzepte ich nicht nur geschäftlich sehr interessant finde, sondern deren Engagement für Kinder und Jugendliche ich auch als Mensch unterstützen möchte. Ich sehe uns als Vorreiter in der Branche Gesundheitsimmobilien für Kinder und Jugendliche."

Giovanni Romeo bringt 25 Jahre Erfahrung im Banken-, Fonds- und Kapitalmarktgeschäft mit. Vor seinem Wechsel zur HCC Funds Advisory hat Romeo unter anderem als Partner bei Dr. Hengster, Loesch und Kollegen für den Vertrieb von Investment Funds institutionelle und semi-institutioneller Anleger verantwortlich gezeichnet und war für die Eurohypo AG als Bereichsleiter "Institutional Relationship Management" tätig. Zuvor war er Direktor "Senior Fixed Income Sales" bei der WestLB in Düsseldorf und unter anderem bei der HSBC Trinkaus, Helaba und bei der Deutschen Bank im Bereich "Fixed Income Sales German Funds" tätig.

Über die HCC Fund Advisors: Die HCC Fund Advisors berät im Rahmen des Geschäftsfeldes Institutional Capital & Funds Advisory qualifizierte Investment Manager bzw. Asset Manager bei der Konzeption und Strukturierung von Immobilien-Anlagevehikeln für institutionelle Investoren einschließlich der Durchführung des Prozesses der Kapitaleinwerbung. Dies umfasst "Pool Funds" ebenso wie "Club Deals". Darüber hinaus strukturiert die HCC Fund Advisors auch Lösungen für Real Estate (Mezzanine-) Finanzierungen als weitere Produktkategorien. Die HCC Fund Advisors steht in regelmäßigem Austausch mit führenden Versicherungen, Pensionskassen und berufsständischen Versorgungswerken aus der DACH-Region in Bezug auf Kapitalanlagemöglichkeiten im Bereich Immobilien.

Über die The Healthcare Company AG (HCC): Die HCC hat sich auf die Immobilien spezialisiert, bei denen andere Marktteilnehmer keine Perspektive mehr sehen. Die HCC entwickelt Konzepte, bevorzugt aus dem Gesundheitswesen und setzt diese dann für den jeweiligen Betreiber um. Zur Unternehmensstrategie gehört auch die spätere Beteiligung an den Betriebsgesellschaften. Die im Portfolio befindlichen Immobilien sind am Markt sehr begehrt, institutionelle Investoren kaufen bereits in einem frühen Stadium einen Teil der neu gewidmeten Objekte, die anderen Immobilien werden über einen Art. 9 ESG Fonds im Bestand gehalten. The Healthcare Company AG hat ihren Sitz in Frankfurt/Main.

Original-Content von: The Healthcare Company AG, übermittelt durch news aktuell