Keyfactor-Studie bestätigt, dass Machine Identity Management für 60 Prozent der Unternehmen nach wie vor problematisch ist

Keyfactor, die Maschinen- und IoT-Identitätsplattform für moderne Unternehmen, und das Ponemon Institute, geben heute die Ergebnisse des "2023 State of Machine Identity Management"-Reports bekannt. In der dritten Ausgabe des Berichts veranschaulichen die Daten turbulente Makrotrends der vergangenen 12 Monate innerhalb von Unternehmen. Die Studie zeigt, dass das Jahr für Jahr exponentiell ansteigende Volumen der Maschinenidentitäten erhebliche Herausforderungen in Bezug auf Transparenz, Verwaltung und Schadensbegrenzung mit sich bringt.

"Es ist keine Überraschung, dass Sicherheitsverantwortliche die Komplexität von PKI-Umgebungen in ihren Unternehmen reduzieren wollen", sagt Chris Hickman, Chief Security Officer bei Keyfactor. "Die IAM-Landschaft verändert sich weiterhin rasant, und die Unternehmen haben Mühe, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Zero-Trust-Strategien, die Allgegenwart des IoT und die Einführung von Cloud-basierten Diensten werden den Einsatz von Schlüsseln und digitalen Zertifikaten im Unternehmen weiter vorantreiben. Unsere Daten zeigen, dass Unternehmen im Jahr 2023 und darüber hinaus der Beherrschung ihrer PKI-Infrastruktur Priorität einräumen werden."

Die Zunahme von vernetzten Geräten und neuen Maschinen, die in Unternehmens-Ökosysteme eingeführt werden, hat dazu geführt, dass die PKI eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit digitaler Transaktionen spielt. Dennoch wussten mehr als 60 Prozent der Befragten nicht genau, wie viele Schlüssel und Zertifikate in ihrem Unternehmen im Einsatz sind - ein Anstieg um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies ist auf die verstreute Verwaltung der PKI im Unternehmen zurückzuführen. Da es keine klaren Zuständigkeitsverhältnisse gibt, verfügt weniger als die Hälfte (47 Prozent) der Unternehmen über eine unternehmensweite Strategie für die Verwaltung der PKI, und das obwohl das Volumen der Zertifikate um 11 Prozent von 231.063 im Jahr 2021 auf 255.738 im Jahr 2022 angestiegen ist.

