Freelancers Choice: Accountable veröffentlicht umfassende Untersuchung der attraktivsten Städte für Freelancer:innen in Deutschland

Stuttgart und Nürnberg als überraschende Spitzenreiter im Gesamtranking

München trotz hoher Kosten auf Platz drei - Berlin nur auf Platz 19

Schlusslicht des Städterankings ist Bielefeld

Freelancer:innen in Deutschland profitieren häufig von einem hohen Maß an beruflicher und geografischer Freiheit. Bei der Wahl ihres Wohnortes stehen sie jedoch vor einer entscheidenden Frage: Welche Stadt bietet das ideale Umfeld zum Arbeiten und Leben? Accountable hat die 20 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands sowie zwei Hotspots mit einer hohen Dichte an Freischaffenden hinsichtlich ihrer Attraktivität und Eignung für Freiberufler:innen bewertet.

Die Untersuchung liefert Erkenntnisse über Bedingungen für berufliche Selbständigkeit und persönliches Wohlbefinden in Bezug auf den Wohnort. Im Fokus standen neun Schlüsselaspekte, darunter Einkommen, Mietpreise, die aktuelle Auftragslage, die Verfügbarkeit von Co-Working Spaces, Möglichkeiten zur Vernetzung, Netzabdeckung, der Grad der Digitalisierung, Lebenshaltungskosten sowie die allgemeine Lebensqualität.

Das Ergebnis ist ein Ranking, das die Eignung und Attraktivität verschiedener deutscher Städte für Freelancer:innen objektiv bewertet. Stuttgart und Nürnberg führen das Gesamtranking an und punkten mit ihrer attraktiven Auftragslage, den moderaten Lebenshaltungskosten und ihrer starken lokalen Vernetzung. München kann sich trotz hoher Kosten den dritten Platz sichern und die Landeshauptstadt Berlin landet überraschenderweise insbesondere wegen hoher Mieten und niedriger Löhne auf Platz 19 des Rankings. Schlusslicht ist Bielefeld - aufgrund vergleichsweise hoher Lebenshaltungskosten, wenig Aufträgen und einer geringen Lebensqualität.

Zur Untersuchung:

Die ausführlichen Ergebnisse des Städterankings für Freelancer:innen in Deutschland stehen unter https://www.accountable.de/blog/freelancers-choice-deutschlands-stadte-im-freelancer-test/ zur Verfügung. Grafiken und eine umfangreiche Tabelle bieten einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Kategorien und jeweiligen Bewertungen der einzelnen Städte.

Über Accountable:

Accountable ist das Steuerprogramm für Selbstständige. Mit Accountable lassen sich die gesamten Steuer- und Buchhaltungspflichten ohne Vorkenntnisse in der Web-Version oder in der App erledigen.

