Automation Anywhere arbeitet mit Akshaya Patra zusammen, um seine Mission, 5 Millionen tägliche Mahlzeiten mit intelligenter KI-Logistik bereitzustellen, zu unterstützen

Strategische Partnerschaft ermöglicht KI-gestützte Automatisierung zur Steigerung der operativen Exzellenz, zur Rationalisierung des Spenderengagements und zur Optimierung eines landesweiten Schulspeisungsprogramms für Millionen Kinder

In einer bahnbrechenden Zusammenarbeit revolutionieren Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), und die Akshaya Patra Foundation, eine der führenden indischen Organisationen mit sozialem Einfluss und ein Implementierungspartner des „PM POSHAN"-Vorzeigeprogramms der Regierung, die Wohltätigkeitsarbeit in Indien. Durch den Einsatz von KI-gestützter Automatisierung konnten die Prozesse zur Spenderakquise um bis zu 70 % rationalisiert werden, wodurch sich die Bearbeitungszeit von über 20 Stunden auf nur 40 Minuten verkürzt hat. Dies beschleunigt die Mission von Akshaya Patra, jeden Schultag 5 Millionen Kinder mit Mittagsmahlzeiten zu versorgen.

Akshaya Patra erreicht derzeit über 2,35 Millionen Kinder in 25 000 staatlichen sowie staatlich geförderten Schulen und hat bereits greifbare Vorteile aus der Partnerschaft ziehen können. Mit der Unterstützung von Automation Anywhere ist die Stiftung dabei, wichtige operative Bereiche wie das Spendermanagement, die Routenoptimierung und die Arbeitsabläufe in der Lieferkette umzugestalten, um mehr Effizienz, Transparenz sowie Skalierbarkeit zu erreichen. Diese Verbesserungen ermöglichen den Teams der Organisation, sich auf die strategische Öffentlichkeitsarbeit und den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren.

Vinod Sudhakar, IT-Leiter bei The Akshaya Patra Foundation, kommentiert die Partnerschaft mit den Worten: „Bei Akshaya Patra betrachten wir Technologie als einen Wegbereiter für zielgerichtete Veränderungen. Unsere Zusammenarbeit mit Automation Anywhere hilft uns, das Potenzial der KI zu nutzen, um nicht nur unsere Systeme zu optimieren, sondern auch unseren Dienst für Kinder in ganz Indien zu verbessern. Mit intelligenteren Instrumenten erzielen wir schneller, effizienter und nachhaltiger eine spürbare Wirkung in großem Maßstab."

„Bei Automation Anywhere glauben wir, dass Technologie helfen kann, den sozialen Einfluss zu verstärken", sagt Neeti Mehta Shukla, Mitbegründerin und Leiterin für gesellschaftliche Verantwortung . „Diese Zusammenarbeit ist der Beweis dafür, dass KI-gestützte Automatisierung sinnvolle Veränderungen bewirken kann – damit jede Rupie mehr wert ist, jede Mahlzeit schneller ankommt und jedes Kind besser ernährt werden kann. Es geht darum, Mitgefühl mit Präzision zu skalieren und ein stärkeres, gesünderes Indien aufzubauen. Wir fühlen uns privilegiert und verpflichtet, mit einer missionsorientierten Organisation wie Akshaya Patra zusammenzuarbeiten."

Nachdem in der ersten Phase beachtliche Ergebnisse erzielt wurden, soll die Partnerschaft in die KI-gesteuerte Beschaffung übergehen, was einen direkten Bezug von Landwirten und lokalen Müllern sowie die Einführung von KI-gesteuerten, bedarfsgerechten Produktionsmechanismen zur Minimierung der Lebensmittelverschwendung ermöglicht. Weitere Verbesserungen in der Zustellungslogistik und der Ressourcenplanung dürften die operative Belastbarkeit erhöhen, wenn die Stiftung ihre Reichweite ausweitet.

Akshaya Patra wird auch Echtzeitdaten und KI-gestützte Automatisierung nutzen, um die Logistikleistung seiner Flotte von mehr als 2200 Lieferfahrzeugen zu verbessern, die auf mehr als 1500 täglichen Routen unterwegs sind.

Diese Partnerschaft ist Ausdruck eines gemeinsamen Engagements: die Kraft der von Agentic AI gesteuerten Automatisierung sowie datengesteuerten Innovation zu nutzen, um eine Zukunft ohne Hunger und Bildung für Kinder im ganzen Land zu schaffen.

Als Pionier im Bereich Agentic Process Automation ermöglicht Automation Anywhere Unternehmen die Nutzung von KI-gesteuerten Bots, die an der Seite von Beschäftigten komplexe Geschäftsprozesse automatisieren und so die Effizienz, Genauigkeit sowie den Nutzen in der Praxis verbessern.

Automation Anywhere ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Automation Anywhere, Inc. in den USA und anderen Ländern. Andere erwähnte Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Akshaya Patra Foundation ist eine Organisation mit sozialem Einfluss, die sich für die Bekämpfung des Hungers im Klassenzimmer und die Förderung der Gesundheit und Bildung von Kindern einsetzt. Als Durchführungspartner des „PM POSHAN"-Programms der indischen Regierung verteilt Akshaya Patra 2,35 Millionen Mittagsmahlzeiten an die begünstigten Kinder in mehr als 25 000 Schulen. Darüber hinaus werden im Rahmen des Frühstücksprogramms 800 000 Mahlzeiten bereitgestellt, die zur Verbesserung der Gesundheit der Kinder, zur Erhöhung der Einschulungsrate, zum Verbleib in der Schule und zu besseren Lernergebnissen beitragen.

Akshaya Patra hat ein solides operatives Netzwerk aufgebaut, das derzeit an 78 Standorten in 16 Bundesstaaten und 3 Unionsterritorien tätig ist. Akshaya Patra hat 76 hochmoderne zentrale Küchen eingerichtet, die weltweit für ihre Größe, Effizienz und Lebensmittelsicherheitsstandards anerkannt sind, und das dezentrale Modell an zwei Standorten eingeführt, an denen die Einrichtung einer zentralen Infrastruktur aufgrund des schwierigen Geländes und der schlechten Straßenanbindung schwierig ist.

Akshaya Patra schmiedet kontinuierlich Partnerschaften und setzt Technologien ein, um Millionen Kinder zu versorgen, und hat seit dem Jahr 2000 über 4 Milliarden Mahlzeiten ausgegeben. Dieser bedeutsame Meilenstein wurde am 2. April 2024 mit einer besonderen Veranstaltung im UN-Hauptquartier in New York begangen.

