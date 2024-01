Quiply Technologies gmbH

Kommunikation trifft Effizienz: Quiply präsentiert cleveres Aufgaben-Modul

Köln (ots)

Das Softwareunternehmen Quiply erleichtert das Erledigen von Aufgaben mit der Einführung seines neuesten Aufgaben-Moduls in seiner Mitarbeiter-App. Diese Funktion unterstützt effizientes Aufgabenmanagement und ist darauf ausgerichtet, allen Mitarbeitenden - ob im Büro oder in der Produktion - zu ermöglichen, ihre täglichen Aufgaben besser zu verwalten. Das Tool erleichtert die Planung, Priorisierung und Nachverfolgung von Aufgaben und Projekten, was essenziell ist, um die Produktivität bei der Arbeit zu steigern.

Zielgerichtete Aufgabenbewältigung mit dem neuen Modul

"Mit dem Aufgaben-Modul ist es nun möglich, Aufgaben nicht nur individuell, sondern auch an verschiedene Nutzergruppen zuzuweisen, wodurch Teamarbeit und Koordination auf eine neue Ebene gehoben werden. Die intuitive To-Do-Liste bietet Mitarbeitenden eine optimale Übersicht über anstehende Aufgaben und unterstützt effektive Planungsprozesse", so Michael Schulz, Mitgründer und Geschäftsführer der Quiply Technologies GmbH.

Steigerung der Effizienz bei der Erledigung von Aufgaben

Quiply hat ein benutzerfreundliches Werkzeug zur Aufgabenverwaltung entwickelt, das die Erstellung und Nutzung von Checklisten ermöglicht und so sicherstellt, dass wichtige Deadlines immer im Blick bleiben. Die reibungslose Integration des Aufgaben-Moduls in die bestehende App-Umgebung verwandelt alltägliche Interaktionen in produktive Aktionen, und die Möglichkeit, Aufgaben direkt aus Chats oder Formularen zu generieren, vereinfacht die täglichen Abläufe.

Innovative Werkzeuge zur Aufgabenverwaltung fördern die Klarheit

Ein Highlight des Aufgaben-Moduls ist die Erstellung von #Tags, die eine schnelle und effiziente Aufgabensuche ermöglichen und die digitale Verwaltung von Aufgaben strukturieren.

Mitarbeitende bleiben immer auf dem Laufenden

Sobald ein Task erledigt ist, sorgt das Aufgaben-Modul dafür, dass die Ersteller mit Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden gehalten werden. Weiterhin kann so die Kommunikation und Zusammenarbeit gefördert werden, da durch Kommentare und Bewertungen zu den getätigten Aufgaben ein direktes Feedback möglich ist.

Über Quiply

Quiply etabliert sich als führender Anbieter für Mitarbeiter-Apps im DACH-Raum und bringt seit 2015 die Digitalisierung in über 380 Unternehmen verschiedenster Branchen voran. Als inhabergeführtes Startup versteht Quiply die Bedeutung von effizienter und sicherer interner Kommunikation. Ihre Mitarbeiter-App ist speziell darauf ausgerichtet, mobile Teams zu verbinden und bietet einen personalisierten Newsfeed sowie Einzel- und Gruppenchats, um die tägliche Kommunikation zu vereinfachen. Innovative Funktionen wie die automatisierte Echtzeit-Übersetzung und ein gesicherter Dokumentenversand tragen zur Steigerung der Produktivität und Motivation der Mitarbeiter bei.

Mit einem starken Fokus auf Datenschutz ist Quiply vollständig DSGVO-konform und bietet eine bankensichere Verschlüsselung, um Unternehmensdaten zu schützen. Die App lässt sich binnen 24 Stunden vollständig implementieren und wird damit dem Bedarf an schneller und flexibler Kommunikation in dynamischen Arbeitsumgebungen gerecht.

