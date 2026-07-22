webfleet

Metzger Spedition & Logistik: Fuhrparkdaten sind der Schlüssel zur nachhaltigen Flotte

Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent der eigenen Lkw-Flotte elektrifiziert sein

Bild-Infos

Download

Neu-Kupfer/Leipzig (ots)

Die Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge gilt für viele Logistikunternehmen nach wie vor als Herausforderung. Metzger Spedition & Logistik zeigt, dass der Umstieg auf E-Lkw nicht auf Annahmen oder Erfahrungswerten beruhen muss. Mithilfe der Flottenmanagement-Plattform Webfleet analysiert der Mittelständler aus dem baden-württembergischen Neu-Kupfer Fahrzeugdaten in Echtzeit und trifft Investitions- und Einsatzentscheidungen auf Basis belastbarer Daten.

"Bei der Umstellung der Flotte auf E-Lkw ist es am wichtigsten, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander zu verbinden", sagt CEO Kevin Kielwein. "Man kann nicht einfach Fahrzeuge austauschen, sondern muss genau wissen, welcher Schritt zu welchem Zeitpunkt notwendig wird."

Mit rund 80 Mitarbeitern und 30 Lkw - darunter bereits fünf vollelektrische Fahrzeuge - verbindet das Unternehmen traditionelle Logistikkompetenz mit einer konsequenten Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie. Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent der eigenen Lkw-Flotte elektrifiziert sein.

Daten schaffen Planungssicherheit

Für Metzger Spedition & Logistik bildet die Digitalisierung die Grundlage einer erfolgreichen Elektrifizierungsstrategie. Die Flottenmanagement-Software von Webfleet liefert detaillierte Informationen über Reichweiten, Fahrzeugauslastungen, Ladezeiten und geeignete Ladepunkte entlang der Routen und schafft so die Grundlage für wirtschaftliche Entscheidungen im Fuhrparkmanagement. Dadurch lässt sich analysieren, welche Transportaufträge bereits heute elektrisch durchgeführt werden können und wo sich der weitere Ausbau der E-Flotte wirtschaftlich lohnt.

"Wir treffen notwendige Entscheidungen nicht aufgrund von Vermutungen oder Bauchgefühl, sondern auf Basis konkreter Daten. Das verschafft uns die Planungssicherheit für den weiteren Ausbau unserer E-Mobilität", erklärt Kielwein.

Mehr Effizienz im täglichen Flottenbetrieb

Neben der strategischen Flottenplanung unterstützt Webfleet auch das operative Tagesgeschäft. Echtzeitdaten erleichtern Disposition und Tourenplanung, reduzieren Leerfahrten und verbessern die Auslastung der Fahrzeuge. Gleichzeitig unterstützt das System bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie Lenk- und Ruhezeiten sowie bei Führerschein- und Geschwindigkeitskontrollen.

Zusätzliche Unterstützung erhalten die Fahrer durch Webfleet OptiDrive 360. Das Tool analysiert unter anderem Fahrstil, Leerlaufzeiten und Tempoverstöße und erstellt individuelle Fahrerscores. Diese dienen sowohl als Grundlage für Schulungen als auch für die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit.

"Seit der Einführung von OptiDrive 360 hat sich der Schulungsaufwand deutlich reduziert. Gleichzeitig konnten wir Kraftstoffverbrauch und Wartungskosten senken. Eine vorausschauende Fahrweise verbessert sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Umweltbilanz unserer Flotte", so Kielwein.

Nachhaltigkeit als langfristige Unternehmensstrategie

Neben der Elektrifizierung der Flotte investiert Metzger Spedition & Logistik in weitere nachhaltige Maßnahmen. Dazu gehören der Einsatz des alternativen Kraftstoffs HVO100, der Ausbau der eigenen Ladeinfrastruktur sowie die Nutzung von Solarenergie am Unternehmensstandort.

"Nachhaltigkeit ist für uns kein abgeschlossenes Projekt, sondern Teil unserer Unternehmensphilosophie. Digitale Werkzeuge liefern die Daten, mit denen wir Emissionen transparent erfassen und unsere Fortschritte messbar machen können", betont Kielwein.

Vorreiter für die Logistik von morgen

Mit der Kombination aus Digitalisierung, datenbasiertem Flottenmanagement und einer konsequenten Elektrifizierungsstrategie sieht sich Metzger Spedition & Logistik gut auf die zukünftigen Herausforderungen der Branche vorbereitet.

"Wir wissen, dass viele Unternehmen der Elektromobilität im schweren Güterverkehr noch skeptisch gegenüberstehen. Mit unserem Weg zeigen wir, dass die Elektrifizierung einer Lkw-Flotte funktioniert und wirtschaftliche wie ökologische Vorteile bietet", sagt Kevin Kielwein "Transparente Daten und digitale Prozesse sind der Schlüssel, um die Transformation der Logistik erfolgreich und nachhaltig zu gestalten."

Wie sich digitale Flottendaten in der Praxis auf die Elektrifizierung von Lkw-Flotten auswirken, zeigen Webfleet und Metzger Spedition & Logistik gemeinsam auf der IAA TRANSPORTATION 2026 in Hannover in Halle 12 am Stand B63.

Webfleet lädt im Rahmen der IAA TRANSPORTATION zur jährlichen Webfleet Mobility Conference ein. Metzger-CEO Kevin Kielwein spricht gemeinsam mit Anja Weiss, Business Unit Managerin Technik bei Metzger Spedition & Logistik, über das Zusammenspiel von Digitalisierung und Elektrifizierung im modernen Transportwesen. Sie geben Einblicke, wie datengetriebene Prozesse, elektrische Nutzfahrzeuge und ein konsequenter Total-Cost-of-Ownership-Ansatz Effizienz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen vorantreiben.

Fotomaterial: https://we.tl/t-MSmx9z8zgpOXWFSb

Copyright: Metzger Spedition & Logistik

Über Webfleet:

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews und LinkedIn @Webfleet. Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com und im Bridgestone Newsroom.

Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuell