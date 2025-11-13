DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreames größte Black-Friday-Angebote des Jahres: Spare bis zu 900 EUR auf unsere Bestseller

Berlin

Der Black Friday steht vor der Tür, und Dreame Technology, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Geräten, bereitet sich auf eines der spannendsten Shopping-Events des Jahres vor. Zum Start in die Weihnachtssaison bietet Dreame exklusive Rabatte von bis zu 900 EUR auf eine Auswahl seiner meistverkauften Produkte - mit den niedrigsten Preisen des Jahres. Von hochmodernen Saugrobotern und vielseitigen Nass- & Trockensaugern bis hin zu leistungsstarken Akku-Staubsaugern und innovativen Rasenmähern - diese Deals sind perfekt für alle, die ihr Smart Home in diesem Black Friday auf das nächste Level bringen möchten.

Entdecke die besten Angebote des Jahres auf Dreames Top-Produkte: für ein smarteres, saubereres Zuhause

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Effizient. Gründlich. Innovativ.

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ist mit ProLeap(TM)-einziehbaren Roboterbeinen ausgestattet, um Schwellen und unebenes Gelände bis zu 8 cm problemlos zu überwinden. Dank AquaRoll(TM)-Technologie wird stets mit Frischwasser gereinigt, während Schmutzwasser separat gesammelt wird - für hygienische Sauberkeit ohne Wiederverunreinigung. Die FluffRoll(TM)-Technologie mit 1.000 U/min sorgt für tiefgehende Reinigung von Fugen und hartnäckigen Flecken. Die AutoSeal(TM)-Teppichschutzfunktion ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Nass- und Trockenreinigung, und das ThermoHub(TM)-System reinigt die Walze mit 100 °C heißem Wasser - automatisch und gründlich.

Originalpreis: 1.499 EUR Sale-Preis: 999 EUR (13.11.-01.12.2025)

Dreame X50 Ultra CompleteLeistungsstarke, mühelose Reinigung

Der Dreame X50 Ultra Complete kombiniert 6 cm Hindernisüberwindung mit einer ausfahrbaren Wischfunktion für Ecken und schwer zugängliche Bereiche. Die VersaLift-Navigation sorgt für gründliche Reinigung in engen Räumen, während die HyperStream(TM)-Doppelbürste ein Verheddern verhindert. Zudem bietet das Modell automatische Lösungsmittel-Nachfüllung, AceClean(TM) DryBoard-Waschung und eine PowerDock(TM)-Station für einfache Wartung.

Originalpreis: 1.199 EUR Top-Deal des Jahres: XXX EUR (20.11.-01.12.2025)

Dreame L40s Pro Ultra Der beste Mittelklasse-Saugroboter - KI-gesteuert für makellose Böden

Der Dreame L40s Pro Ultra bietet 19.000 Pa Saugleistung und eine HyperStream(TM)-Bürste für gründliche Reinigung. Dank EasyLeap(TM) überwindet er Hindernisse bis zu 40 mm, während die KI-gestützte Nachreinigung perfekte Ergebnisse ohne manuelle Nacharbeit garantiert.

Originalpreis: 899 EUR Sale-Preis: XXX EUR (20.11.-01.12.2025)

Nass- & Trockensauger: Glänzende Böden in Rekordzeit

Dreame H14 Pro Effizient. Intelligent. Sauber.

Der Dreame H14 Pro überzeugt mit flachem 180°-Design für mühelose Reinigung unter Möbeln und 18.000 Pa Saugleistung. Der Liquid Separation Motor(TM) verhindert Rückfluss, während Dual Edge Cleaning und eine Bürste mit 520 U/min für streifenfreie Ergebnisse sorgen. Die Bürste reinigt sich automatisch mit 60 °C heißem Wasser. Zudem bietet das Gerät automatische Dosierung der Reinigungslösung und App-Steuerung für individuelle Einstellungen. Mit 40 Minuten Laufzeit und einem 800 ml Wassertank eignet er sich ideal für größere Flächen.

Originalpreis: 499 EUR Sale-Preis: 329 EUR (13.11.-01.12.2025)

Dreame H12 Pro FlexReach Wendig - auch unter Möbeln

Der H12 Pro FlexReach lässt sich dank 180°-Flachdesign mühelos unter Möbeln einsetzen. Mit 18.000 Pa Saugleistung, TangleCut(TM)-Technologie und schneller 90 °C-Trocknung in nur 5 Minuten sorgt er für eine makellose Reinigung in einem Durchgang.

Originalpreis: 399 EUR Sale-Preis: XXX EUR (20.11.-01.12.2025)

Akku-Staubsauger: Maximale Reinigungskraft bis in jede Ecke

Dreame V20 Pro Intelligent. Leistungsstark. Flexibel.

Der Dreame V20 Pro bietet mit seinem GapFree(TM) AI Robotic Arm randlose Reinigung bis auf 0 mm. TangleCut(TM) verhindert Haarverwicklungen, während das flexible, verstellbare Rohr müheloses Saugen unter Möbeln ermöglicht. Die intelligente Schmutzerkennung passt die Saugleistung automatisch an. Ein 5-Schicht-HEPA-Filter entfernt 99,99 % der Partikel. Mit 210 AW Saugleistung, bis zu 90 Minuten Laufzeit und abnehmbarer Batterie reinigt der V20 Pro bis zu 250 m² - effizient und hygienisch.

Originalpreis: 399 EUR Sale-Preis: 299 EUR (13.11.-01.12.2025)

Dreame R20 Mühelose Reinigung mit starker Leistung

Der Dreame R20 kombiniert 190 AW Saugleistung mit intelligenter Stauberkennung und blauen Frontleuchten, die versteckten Schmutz sichtbar machen. Mit bis zu 90 Minuten Laufzeit und einer verhedderungsfreien Bürste reinigt er Teppiche und Hartböden gleichermaßen effektiv. Das mehrschichtige Filtersystem und die Ein-Knopf-Entleerung sorgen für komfortable Handhabung.

Originalpreis: 279 EUR Sale-Preis: XXX EUR (20.11.-01.12.2025)

Rasenmäher: Für den perfekten Garten

Dreame A2 Präzise Rasenpflege - ganz ohne Aufwand

Der Dreame A2 nutzt OmniSense(TM) 2.0-Technologie mit KI-Vision und 3D-LiDAR für vollautomatisches, präzises Mähen. Das EdgeMaster(TM)-System sorgt für saubere Rasenkanten, während intelligente Objekterkennung Hindernisse umgeht. Über die App lassen sich Mähzonen und Zeitpläne individuell anpassen, und das Echtzeit-Gartenmonitoring erhöht die Sicherheit. Dank Dreame Link bleibt der A2 auch in Bereichen mit schwachem WLAN stets verbunden.

Originalpreis: 2.399 EUR Größter Rabatt aller Zeiten: XXX EUR (20.11.-01.12.2025)

Dreame A1 Pro Effiziente Rasenpflege mit intelligenter Navigation

Der Dreame A1 Pro nutzt OmniSense-3D-Sensoren, um den Garten zu kartieren und bis zu 1.000 m² täglich zu mähen. Die 3D-Omnidirektionale Hinderniserkennung erkennt Objekte bis zu 40 Meter entfernt, während der Regensensor für einen ununterbrochenen Betrieb sorgt. Steuerung und Einstellungen erfolgen bequem über die Dreamehome-App.

Originalpreis: 1.599 EUR Sale-Preis: XXX EUR (20.11.-01.12.2025)

Haarpflege: Salonqualität für zu Hause

Dreame AirStyle Pro Einfaches Styling, professionelle Ergebnisse

Der Dreame AirStyle Pro ist ein 7-in-1-Gerät zum Trocknen und Stylen und kombiniert Geschwindigkeit mit Präzision. Sieben magnetische Aufsätze ermöglichen Trocknen, Glätten, Volumengeben und Lockenstyling - für Salonqualität im eigenen Zuhause. Dank Jet AirFlow-Technologie, Hochgeschwindigkeitsmotor und präziser Temperaturkontrolle stylt der AirStyle Pro schnell und haarschonend. Ideal für alle, die mühelos langanhaltende Looks wünschen.

Originalpreis: 299 EUR Sale-Preis: 229 EUR (13.11.-01.12.2025)

Dreame Glory Combo Schnell. Kompakt. Effektiv.

Der Dreame Hair Glory Haartrockner trocknet das Haar in nur 2 Minuten mit einem 110.000 U/min-Motor und 70 m/s Luftstrom. Mit nur 350 g Gewicht ist er kompakt und ideal für unterwegs. Die fortschrittliche Ionen-Technologie sorgt für glattes Haar, während 4 Temperaturstufen und 2 Gebläsestufen individuelles Styling ermöglichen. Ein NTC-Sensor verteilt die Wärme gleichmäßig und schützt das Haar vor Schäden.

Originalpreis: 99 EUR Sale-Preis: 69 EUR (13.11.-01.12.2025)

Weitere Dreame-Produkte im Angebot:

Dreame Matrix10 Ultra - Originalpreis: 1.599 EUR | Sale-Preis: XXX EUR

Dreame L40 Ultra AE - Originalpreis: 699 EUR | Sale-Preis: XXX EUR

Dreame L10s Ultra Gen 2 - Originalpreis: 415 EUR | Sale-Preis: XXX EUR

Dreame L10s Ultra Gen 3 - Originalpreis: 599 EUR | Sale-Preis: 459 EUR

Dreame H15 Pro - Originalpreis: 599 EUR | Sale-Preis: XXX EUR

Dreame H15 Pro Heat - Originalpreis: 699 EUR | Sale-Preis: XXX EUR

Dreame Pocket Pro - Originalpreis: 169 EUR | Sale-Preis: XXX EUR

Der Dreame Black Friday Pre-Sale ist ab sofort auf Amazon, der offiziellen Dreame-Website sowie bei Mediamarkt, OTTO und Expert verfügbar. Diese exklusiven Angebote gelten nur für kurze Zeit. Nutze die Gelegenheit und bring dein Zuhause mit Dremes innovativer Technologie auf ein neues Level - zu unschlagbaren Preisen!

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

