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Sanierung der Zerbst Pflege Gruppe erfolgreich: Neuer Betreiber übernimmt ab 1. Juli

Berlin (ots)

Übertragung an neuen Betreiber abgeschlossen

Alle Arbeitsplätze und Einrichtungen übernommen

Zukunft für Bewohner und Angehörige gesichert

Im Insolvenzverfahren der Zerbst Pflege Gruppe (Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH) ist der Übergang der Betriebe auf einen neuen Betreiber und damit die organisatorische Eingliederung in die Argentum Gruppe nun auch operativ abgeschlossen. Seit Ende letzten Jahres steht fest, dass es für die acht Standorte und ca. 750 Mitarbeiter der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH künftig unter dem Dach der neu gegründeten Zerbst Pflege Group GmbH als Schwester der Argentum Gruppe - eines deutschlandweit operierenden Pflegespezialisten - weitergeht. Nun ist die Übergabe der Betriebe mit allen Mitarbeitern auch organisatorisch und betrieblich abgeschlossen. Der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Christian Otto, Partner der Kanzlei hww, und sein Team um Rechtsanwalt Michael Döhner haben die Einrichtungen zum 1. Juli 2026 vollständig an die Zerbst Pflege Group GmbH übergeben. "Nach der intensiven Vorbereitungsphase bin ich sehr zufrieden, dass die Übertragung des operativen Betriebs der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH auf die Zerbst Pflege Group GmbH jetzt vollständig abgeschlossen werden konnte. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in der Pflege haben sämtliche Mitarbeiter, Bewohner und Angehörigen damit nach Jahren der Unsicherheit wieder eine sichere Zukunftsperspektive", so Insolvenzverwalter Otto. Er hatte das Unternehmen mehr als zwei Jahre fortgeführt, eine europaweite Investorensuche organisiert und schließlich die Verhandlungen mit der Lafayette Mittelstand Capital, dem gemeinsamen Investor der Argentum Gruppe und der Zerbst Gruppe zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.

Argentum Gruppe übernimmt die Führung der Einrichtungen

Die Argentum Gruppe ist einer der führenden Betreiber von Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Für Geschäftsführer Jens Ulrich Keil ist die Übernahme der Zerbst Pflege Gruppe vor allem auch eine Chance zur Weiterentwicklung: "Wir haben gemeinsam mit der Lafayette Mittelstand Capital gerne diese Fortführungslösung ermöglicht, damit sämtliche Mitarbeiter weiter ihre unverzichtbare Pflegearbeit leisten und sich Bewohner und Angehörige auf die vertrauten Einrichtungen und Mitarbeiter verlassen können. Daneben ist die Übernahme eine wichtige Etappe für unser eigenes Wachstum. Wir können so unsere besondere Expertise in der Pflege noch mehr Menschen zukommen lassen." Die räumliche Nähe der Pflegestandorte der Argentum Gruppe und der Zerbst Pflege Gruppe in Sachsen-Anhalt und Sachsen erleichtert nach seiner Einschätzung das Zusammenwachsen der Unternehmen zusätzlich. Die Sicherung der Bewohnerversorgung und hohe Qualität der Pflege haben laut Keil für die Argentum Gruppe dabei oberste Priorität.

Strukturierter Investorenprozess führte zum Ziel

Im Verfahren hatten Insolvenzverwalter Otto und Sanierungsgeschäftsführer Simon Leopold von der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG gemeinsam mit ihren Teams den Geschäftsbetrieb stabilisiert, überfällige Pflegesatzverhandlungen erfolgreich durchgeführt, verschiedene leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen umgesetzt sowie mit dem neuen Betreiber die jetzige Lösung vorbereitet. Die Sanierungsexperten von ABG Consulting-Partner um Leopold hatten dabei neben der kaufmännischen Begleitung des Unternehmens auch als M&A-Berater einen strukturierten Investorenprozess durchgeführt. "Dass die Beteiligten trotz der angespannten Wirtschafts- und Branchenlage eine erfolgreiche Investorensuche und letztlich eine gelungene Übertragung auf den Weg bringen konnten, ist alles andere als selbstverständlich. Deshalb ist es für uns alle umso mehr ein Grund zur Freude", betont Leopold. "Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um allen Einrichtungsleitern und Mitarbeitern für ihre Loyalität und ihre exzellente Arbeit zu danken. Unser Dank gilt auch den Bewohnern und Angehörigen, den Heimaufsichten, Kostenträgern, beteiligten Banken und den zuständigen Behörden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung über die letzten zweieinhalb Jahre. Wir wünschen den Einrichtungen als Teil der Argentum Gruppe eine erfolgreiche Zukunft", erklären Christian Otto und Simon Leopold gemeinsam.

Jahre in der Schwebe enden

Die Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH war durch den Tod ihres Geschäftsführers und Inhabers bereits im März 2023 führungslos geworden. Zwischenzeitlich war die Gesellschaft bei wesentlichen Themenstellungen dadurch nahezu handlungsunfähig. Hinzu kam die allgemein schwierige Lage in der Pflegebranche. Um die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, wurde Simon Leopold als Sanierungsgeschäftsführer bestellt und über ein gerichtliches Sanierungsverfahren die Neuaufstellung ermöglicht.

Über die Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH

Die Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH ist die Betreibergesellschaft von Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie mehreren Sozialstationen in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin und Niedersachsen. Im Einzelnen sind das die "Seniorenbetreuung Haus Sonne" in Berlin-Lichterfelde, die "Seniorenresidenz Haus Sonne am Schlosspark" in Schönfeld, die "Residenz für Senioren Haus Sonne" in Zittau, das "Senioren- und Pflegeheim Niederoderwitz", die Wachkomastation "Spitzbergblick" und das Alten- und Pflegeheim "Panoramablick", alle in Niederoderwitz, das Alten- und Pflegeheim "Haus Sonne" in Köthen, das Alten- und Pflegeheim "Schloss Schliestedt" in Schliestedt sowie die "Senioreneinrichtung Willy Wegener" in Zerbst. Hinzu kommen Sozialstationen in Zerbst, Schöppenstedt sowie Niederoderwitz. Die engagierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Häuser bieten eine umfassende, vertrauenswürdige und bedarfsgerechte Pflege, in deren Mittelpunkt das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner steht. Zudem wird der Alltag durch umfangreiche Betreuungsangebote abwechslungsreich und angenehm gestaltet. Die Ausstattung und die meist naturnahe Lage der Häuser fördern das persönliche Wohlbefinden und die individuelle Entfaltung der Bewohnerinnen und Bewohner zusätzlich.

Mehr Informationen unter anderem hier: www.senioreneinrichtung-willy-wegener.de

Über hww hermann wienberg wilhelm

hww ist eine der führenden Dienstleistungsgesellschaften für Rechtsberatung, Sanierung und Restrukturierung in Deutschland. Mit mehreren hundert Mitarbeitern ist hww in mehr als 20 Städten in Deutschland vertreten und verfügt über ein eigenes internationales Netzwerk. Die Partner von hww hermann wienberg wilhelm sind in ihrer langjährigen Tätigkeit bundesweit bereits in Tausenden Insolvenz- und Eigenverwaltungsverfahren von zahlreichen Amtsgerichten bestellt worden. U. a. verantworteten hww-Partner die Sanierung von Solar-Konzernen wie Q.Cells und SOLON, des Baukonzerns Holzmann, des Automobilherstellers Karmann, der Einzelhandelskette Woolworth Deutschland und des Onlinehändlers getgoods. Ferner gehörten die Germania Fluggesellschaft, Thomas Cook Reisen und das Bonusprogramm der Air Berlin topbonus zu überregional bedeutsamen Insolvenzverfahren der hww-Verwalter.

Weitere Informationen unter: www.hww.eu

Über die ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG

ABG Consulting-Partner hat sich seit mehr als 20 Jahren auf die Unterstützung von Unternehmen in Krisensituationen und deren ganzheitliche Sanierung spezialisiert - außergerichtlich und gerichtlich. Ziel ist die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und die Neuausrichtung der Unternehmen für den Restart am Markt. Die Leistungen reichen dabei von der strategischen Beratung über die kaufmännische Begleitung und die Entwicklung von Sanierungsplänen bis hin zur Investoren- oder Finanzierungssuche. Durch die Zugehörigkeit zum Beratungsverbund ABG-Partner mit seinen eigenständigen Gesellschaften in der Steuer- und Unternehmensberatung sowie in Marketing, Recht und Wirtschaftsprüfung kann jederzeit auf umfassende Fachexpertise zurückgegriffen werden.

Über die Argentum Gruppe

Die Argentum Gruppe ist ein bundesweit tätiger Betreiber von Pflege- und Senioreneinrichtungen mit Zentrale in Bad Homburg. Das Unternehmen ist mit 22 Einrichtungen mit ca. 1.600 Mitarbeitern deutschlandweit vertreten und bietet über 2.000 Bewohnern ein breites Leistungsportfolio, darunter vollstationäre Pflege, betreutes Wohnen, Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Das Ziel ist, die Lebensqualität und Selbstständigkeit älterer bzw. pflegebedürftiger Menschen zu fördern. Die Argentum Gruppe legt hierbei großen Wert auf eine respektvolle, individuelle Betreuung und ein angenehmes Umfeld für ihre Bewohner und Mitarbeiter.

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